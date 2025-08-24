M. Krasňanský: Okuliare na keratokonus nestačia, pomôcť môžu šošovky
Pre pacientov s ochorením oka zvaným keratokonus je problém nastaviť okuliare. Často ani s nimi takmer nevidia. Okrem chirurgického zákroku vedia na zlepšenie zraku pomôcť tvrdé kontaktné šošovky. V relácii TASR TV Zdravie to konštatoval optometrista Michal Krasňanský.
„Keratokonus je ochorenie, pri ktorom rohovka stráca svoj pravidelný tvar a začína vyklenovať, čo vážne ovplyvňuje naše videnie,“ vysvetlil. Ako dodal, pred špeciálnym vyšetrením býva často zamieňané s astigmatizmom.
„Dalo by sa to vysvetliť tak, že pri astigmatizme vyzerá šošovka ako polovica lopty na americký futbal, ako taká šiška. Pri keratokonuse je to podobné, ale šošovka vyzerá akoby sme do tej lopty ihlou spravili dieru, čím sa spravili rôzne vypukliny a nepravidelnosti,“ priblížil optometrista. „Povrch šošovky je nepravidelný a nedokážeme s presnosťou určiť dioptriu, a tým pádom sa okuliare nedajú vyrobiť,“ doplnil.
Práve pre pacientov s touto diagnózou sú podľa neho vhodné tvrdé kontaktné šošovky. Pred aplikáciou sa do nich dáva špeciálny roztok a s ním sa nasadzujú do oka. „Medzi rohovkou a kontaktnou šošovkou vznikne vrstva, ktorá akoby zaplaví povrch rohovky, vďaka čomu je povrch pravidelný a vieme tak nastaviť dioptrie, aby pacient videl plnohodnotne,“ uviedol Krasňanský.
Jednou z nových možností je vyrobenie šošovky podľa odtlačku oka. „Je to niečo podobné, ako sa používa v zubnom lekárstve, len my ten odliatok spravíme z predného povrchu oka,“ priblížil.
Tvrdené šošovky majú podľa neho dlhšiu životnosť ako mäkké a pri správnom zaobchádzaní môžu vydržať až dva roky. „Majú približne 150 indikácií a ani jednu kontraindikáciu,“ spresnil.
Podľa Krasňanského sú takéto šošovky vhodné aj na extrémne športy. „Keď porovnám ich bezpečnosť, tak výskyt zápalov je zhruba desaťkrát menší v porovnaní s mäkkými mesačnými šošovkami, takže sa dajú používať v bežnom živote takmer neobmedzene,“ zhodnotil.
Pri nastavení a používaní takýchto šošoviek je podľa optometristu najdôležitejšia spolupráca s pacientom, pretože nie pre každého je jednoduché nasadiť si na oko šošovku s roztokom vo vnútri.
Podobne ako pri iných ochoreniach aj tu platí, že čím skôr pacient s ochorením príde, tým je prognóza na liečbu lepšia. Medzi základné úkony patrí podľa Krasňanského tzv. rohovkový crosslinking, kedy sa pomocou UV žiarenia snažia lekári stabilizovať rohovku a spevniť ju, aby sa ďalej nevyklenovala.
Na čiastočné zlepšenie videnia môžu byť podľa optometristu implantované sklerálne prstence, pripomínajúce krúžky z plexiskla, ktorým sa lekári snažia šošovku narovnať. „Dokonca sa nepoužívajú len krúžky z plexiskla, ale sa dá implantovať aj rohovkové tkanivo od darcu v tvare toho krúžku, na základe čoho sa šošovka trochu spravidelní,“ vysvetlil Krasňanský.
