Pentagón údajne plánuje nasadiť ozbrojené sily v Chicagu na boj so zločinom
- DNES - 7:02
- Washington
Pentagón vypracováva plány na nasadenie amerických ozbrojených síl v Chicagu, keďže prezident USA Donald Trump vyhlásil, že bude tvrdo postupovať proti zločinu, bezdomovectvu a nelegálnemu prisťahovalectvu. Denník Washington Post (WP) v sobotu citovala agentúra Reuters.
Plán ministerstva obrany, na ktorom sa pracuje už niekoľko týždňov, zahŕňa viacero možností vrátane septembrovej mobilizácie najmenej niekoľkých tisíc členov Národnej gardy, uviedol WP s odvolaním sa na predstaviteľov oboznámených s touto záležitosťou.
„Chicago je jeden veľký neporiadok,“ povedal v piatok novinárom Trump, pričom sa podľa Reuters posmieval starostovi mesta. „A toto dáme do poriadku,“ podotkol prezident.
Pentagón v sobotu neskoro večer vo svojom vyhlásení uviedol, že „nebude špekulovať o ďalších operáciách“ a že ministerstvo stále spolupracuje s rôznymi agentúrami na „ochrane federálnych aktív a personálu“.
J. B. Pritzker, guvernér štátu Illinois, kde sa nachádza aj Chicago, vo vyhlásení skonštatoval, že federálna vláda sa nezaujímala o to, či štát skutočne potrebuje pomoc. Vyhlásil, že neexistuje núdzová situácia, ktorá by si vyžadovala nasadenie Národnej gardy či iných vojenských síl.
„Donald Trump sa snaží vytvoriť krízu, politizovať Američanov, ktorí slúžia v uniforme, a naďalej zneužíva svoju moc, aby odpútal pozornosť od utrpenia, ktoré spôsobuje pracujúcim rodinám,“ povedal Pritzker podľa Reuters.
Starosta Brandon Johnson v piatok podotkol, že mesto sa vážne obáva dopadu akéhokoľvek nezákonného nasadenia Národnej gardy. „Problém s prezidentovým prístupom je ten, že je nekoordinovaný, neopodstatnený a nezmyselný,“ povedal starosta. Dodal, že za posledný rok klesol počet vrážd v Chicagu o viac ako 30 percent, množstvo lúpeží o 35 percent a streľby o takmer 40 percent.
Rusko: Ukrajinský dronový útok spôsobil požiar v jadrovej elektrárni
Dronový útok Ukrajiny vyvolal požiar v jadrovej elektrárni v ruskej Kurskej oblasti. Došlo k poškodeniu prídavného transformátora a tiež k obmedzeniu prevádzky, uviedla elektráreň v nedeľu ráno.
Pentagón údajne obmedzuje Ukrajinu v používaní rakiet ATACMS proti Rusku
Pentagón údajne nenápadne bráni Ukrajine v používaní amerických balistických rakiet dlhého dosahu (ATACMS) na ciele v Rusku.
KĽDR otestovala dve nové protivzdušné rakety, uviedla KCNA
Severokórejský vodca Kim Čong-un dohliadal na testovanie dvoch „nových“ protivzdušných rakiet, uviedli médiá KĽDR v nedeľu.
Británia: Farage predstavil plán „hromadného vyhostenia“ žiadateľov o azyl
Bývalý aktivista za brexit Nigel Farage v sobotu predstavil plány na „hromadné deportácie“ migrantov, ktorí prekročili Lamanšský prieliv na malých člnoch.