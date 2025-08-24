  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Nedeľa, 24.8.2025Meniny má Bartolomej
11°Bratislava

Pentagón údajne plánuje nasadiť ozbrojené sily v Chicagu na boj so zločinom

  • DNES - 7:02
  • Washington
Pentagón údajne plánuje nasadiť ozbrojené sily v Chicagu na boj so zločinom

Pentagón vypracováva plány na nasadenie amerických ozbrojených síl v Chicagu, keďže prezident USA Donald Trump vyhlásil, že bude tvrdo postupovať proti zločinu, bezdomovectvu a nelegálnemu prisťahovalectvu. Denník Washington Post (WP) v sobotu citovala agentúra Reuters.

Plán ministerstva obrany, na ktorom sa pracuje už niekoľko týždňov, zahŕňa viacero možností vrátane septembrovej mobilizácie najmenej niekoľkých tisíc členov Národnej gardy, uviedol WP s odvolaním sa na predstaviteľov oboznámených s touto záležitosťou.

Chicago je jeden veľký neporiadok,“ povedal v piatok novinárom Trump, pričom sa podľa Reuters posmieval starostovi mesta. „A toto dáme do poriadku,“ podotkol prezident.

Pentagón v sobotu neskoro večer vo svojom vyhlásení uviedol, že „nebude špekulovať o ďalších operáciách“ a že ministerstvo stále spolupracuje s rôznymi agentúrami na „ochrane federálnych aktív a personálu“.

J. B. Pritzker, guvernér štátu Illinois, kde sa nachádza aj Chicago, vo vyhlásení skonštatoval, že federálna vláda sa nezaujímala o to, či štát skutočne potrebuje pomoc. Vyhlásil, že neexistuje núdzová situácia, ktorá by si vyžadovala nasadenie Národnej gardy či iných vojenských síl.

Donald Trump sa snaží vytvoriť krízu, politizovať Američanov, ktorí slúžia v uniforme, a naďalej zneužíva svoju moc, aby odpútal pozornosť od utrpenia, ktoré spôsobuje pracujúcim rodinám,“ povedal Pritzker podľa Reuters.

Starosta Brandon Johnson v piatok podotkol, že mesto sa vážne obáva dopadu akéhokoľvek nezákonného nasadenia Národnej gardy. „Problém s prezidentovým prístupom je ten, že je nekoordinovaný, neopodstatnený a nezmyselný,“ povedal starosta. Dodal, že za posledný rok klesol počet vrážd v Chicagu o viac ako 30 percent, množstvo lúpeží o 35 percent a streľby o takmer 40 percent.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Rusko: Ukrajinský dronový útok spôsobil požiar v jadrovej elektrárni

Rusko: Ukrajinský dronový útok spôsobil požiar v jadrovej elektrárni

DNES - 6:06Zahraničné

Dronový útok Ukrajiny vyvolal požiar v jadrovej elektrárni v ruskej Kurskej oblasti. Došlo k poškodeniu prídavného transformátora a tiež k obmedzeniu prevádzky, uviedla elektráreň v nedeľu ráno.

Pentagón údajne obmedzuje Ukrajinu v používaní rakiet ATACMS proti Rusku

Pentagón údajne obmedzuje Ukrajinu v používaní rakiet ATACMS proti Rusku

DNES - 5:52Zahraničné

Pentagón údajne nenápadne bráni Ukrajine v používaní amerických balistických rakiet dlhého dosahu (ATACMS) na ciele v Rusku.

KĽDR otestovala dve nové protivzdušné rakety, uviedla KCNA

KĽDR otestovala dve nové protivzdušné rakety, uviedla KCNA

DNES - 5:47Zahraničné

Severokórejský vodca Kim Čong-un dohliadal na testovanie dvoch „nových“ protivzdušných rakiet, uviedli médiá KĽDR v nedeľu.

Británia: Farage predstavil plán „hromadného vyhostenia“ žiadateľov o azyl

Británia: Farage predstavil plán „hromadného vyhostenia“ žiadateľov o azyl

VČERA - 20:39Zahraničné

Bývalý aktivista za brexit Nigel Farage v sobotu predstavil plány na „hromadné deportácie“ migrantov, ktorí prekročili Lamanšský prieliv na malých člnoch.

Vosveteit.sk
Môže AI predpovedať výherné čísla v Eurojackpote?Môže AI predpovedať výherné čísla v Eurojackpote?
Do auta sa ti dostanú za 23 sekúnd. Zlodeji využívajú na krádeže tento nástroj a polícia je bezradnáDo auta sa ti dostanú za 23 sekúnd. Zlodeji využívajú na krádeže tento nástroj a polícia je bezradná
Máš podozrenie, že máš v Android telefóne spyware? Takto zistíš, či ťa niekto špehujeMáš podozrenie, že máš v Android telefóne spyware? Takto zistíš, či ťa niekto špehuje
Vedci z sú na stope univerzálneho antivirotika. Pomôže v budúcich pandémiách?Vedci z sú na stope univerzálneho antivirotika. Pomôže v budúcich pandémiách?
Bankový trojan Anatsa sa znova šíri cez Google Play. Útočí aj na banky Slovákov a môže ti vybieliť účetBankový trojan Anatsa sa znova šíri cez Google Play. Útočí aj na banky Slovákov a môže ti vybieliť účet
AI prehliadače sú pohromou. Naleteli tým najhlúpejším podvodom. Takto ľahko môžu ohroziť tvoje súkromie a peniazeAI prehliadače sú pohromou. Naleteli tým najhlúpejším podvodom. Takto ľahko môžu ohroziť tvoje súkromie a peniaze
Pozri sa, ako môžeš zistiť, čo všetko o tebe Google vie a aké dáta o tebe uchovávaPozri sa, ako môžeš zistiť, čo všetko o tebe Google vie a aké dáta o tebe uchováva
Rusko pokračuje v digitálnej izolácii! Každý smartfón bude musieť mať predinštalovanú túto štátnu aplikáciuRusko pokračuje v digitálnej izolácii! Každý smartfón bude musieť mať predinštalovanú túto štátnu aplikáciu
Tom žil 40 rokov v ťažkej depresii. Všetko však zmenil čip v mozgu, ktorý mu otvoril dvere k novému životuTom žil 40 rokov v ťažkej depresii. Všetko však zmenil čip v mozgu, ktorý mu otvoril dvere k novému životu
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP