Rusko: Ukrajinský dronový útok spôsobil požiar v jadrovej elektrárni

  • DNES - 6:06
  • Moskva
Dronový útok Ukrajiny vyvolal požiar v jadrovej elektrárni v ruskej Kurskej oblasti. Došlo k poškodeniu prídavného transformátora a tiež k obmedzeniu prevádzky, uviedla elektráreň v nedeľu ráno.

Systémy protivzdušnej obrany zostrelili bojový dron patriaci ozbrojeným silám Ukrajiny v blízkosti Kurskej jadrovej elektrárne,“ upresnilo tlačové oddelenie závodu vo vyhlásení na platforme Telegram. „Pri zásahu dron explodoval, čo viedlo k poškodeniu prídavného transformátora,“ ozrejmil.

Podľa tlačového oddelenia nedošlo k žiadnym zraneniam, no v dôsledku výbuchu sa kapacita jedného z blokov elektrárne znížila na 50 percent. Bezpilotné lietadlo zapríčinilo aj požiar, ktorý sa medzičasom podarilo uhasiť. Úrovne radiácie v areáli a v jeho okolí neprekročili obvyklé hodnoty, dodala elektráreň.

Ukrajina sa k incidentu bezprostredne nevyjadrila a agentúra Reuters nedokázala túto správu nezávisle overiť. Zatiaľ nie je zrejmé, v ktorej časti elektrárne došlo k požiaru.

Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) opakovane varovala pred nebezpečenstvom bojov v okolí jadrových elektrární po tom, čo Rusko v februári 2022 spustilo inváziu na Ukrajinu. Elektráreň sa nachádza v blízkosti rusko-ukrajinskej hranice, západne od mesta Kursk.

Zdroj: Info.sk, TASR
