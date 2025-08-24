Pentagón údajne obmedzuje Ukrajinu v používaní rakiet ATACMS proti Rusku
- DNES - 5:52
- Washington
Pentagón údajne nenápadne bráni Ukrajine v používaní amerických balistických rakiet dlhého dosahu (ATACMS) na ciele v Rusku, uviedol v sobotu denník Wall Street Journal (WSJ) s odvolaním sa na amerických predstaviteľov. Agentúry Reuters zdôraznila, že správu nedokázala bezprostredne overiť.
Americký prezident Donald Trump v piatok vyhlásil, že opäť zvažuje uvalenie ekonomických sankcií na Rusko, no potenciálne i odstúpenie od mierových rokovaní. „Rozhodnem sa, čo urobíme, a bude to veľmi dôležité rozhodnutie, či už pôjde o masívne sankcie alebo masívne clá, alebo oboje, poprípade neurobíme nič a povieme, že je to váš boj,“ povedal Trump. Došlo k tomu po jeho summite so šéfom Kremľa Vladimirom Putinom a následnej schôdzke s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a európskymi lídrami.
Šéf Bieleho domu dúfal, že zorganizuje i bilaterálne stretnutie medzi Putinom a Zelenským. Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov však v piatok pre portál NBC povedal, že nie je naplánovaná žiadna schôdzka so Zelenským. Podľa WSJ sa Biely dom snažil presvedčiť Putina, aby sa zapojil do mierových rokovaní, pričom mechanizmus v Pentagóne zabránil Ukrajine aj v útokoch na vzdialené ciele na ruskom území. Konečné slovo o použití zbraní s dlhým doletom má americký minister obrany Pete Hegseth, uviedol WSJ.
Ukrajina ani USA bezprostredne nereagovali na žiadosť o vyjadrenie k tejto záležitosti, doplnil Reuters.
Rusko: Ukrajinský dronový útok spôsobil požiar v jadrovej elektrárni
Dronový útok Ukrajiny vyvolal požiar v jadrovej elektrárni v ruskej Kurskej oblasti. Došlo k poškodeniu prídavného transformátora a tiež k obmedzeniu prevádzky, uviedla elektráreň v nedeľu ráno.
KĽDR otestovala dve nové protivzdušné rakety, uviedla KCNA
Severokórejský vodca Kim Čong-un dohliadal na testovanie dvoch „nových“ protivzdušných rakiet, uviedli médiá KĽDR v nedeľu.
Británia: Farage predstavil plán „hromadného vyhostenia“ žiadateľov o azyl
Bývalý aktivista za brexit Nigel Farage v sobotu predstavil plány na „hromadné deportácie“ migrantov, ktorí prekročili Lamanšský prieliv na malých člnoch.
Ukrajina prišla o ďalšiu stíhačku MiG-29, pilot pri havárii zahynul
Ukrajinské útočné stíhacie lietadlo MiG-29 havarovalo počas pristávania po krátkom lete s cieľom odraziť nočný ruský útok, informoval v sobotu generálny štáb ukrajinskej armády.