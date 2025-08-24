KĽDR otestovala dve nové protivzdušné rakety, uviedla KCNA
- DNES - 5:47
- Pchjongjang
Severokórejský vodca Kim Čong-un dohliadal na testovanie dvoch „nových“ protivzdušných rakiet, uviedli médiá KĽDR v nedeľu. Došlo k tomu po tom, čo Pchjongjang obvinil Soul z podnecovania napätia na hraniciach.
Testovací odpal sa konal v sobotu a ukázal, že dva nové raketové systémy disponujú „mimoriadnymi bojovými možnosťami“, uviedla severokórejská tlačová agentúra KCNA. „Chod a prevádzkový režim sú založené na unikátnej a špeciálnej technológii,“ píše KCNA bez poskytnutia bližších podrobností o raketách či lokalite testovania. „Odpal dokázal najmä to, že technologické vlastnosti dvoch typov projektilov sú naozaj vhodné na ničenie rôznych vzdušných cieľov,“ upresnila KCNA.
Južná Kórea v sobotu informovala, že jej armáda vystrelila varovné výstrely po tom, čo severokórejskí vojaci v priebehu týždňa prekročili nakrátko spoločnú hranicu. Severná Kórea na incident reagovala obvinením Soulu z „provokácie“ a tvrdila, že na jej vojakov bolo vypálených viac než desať výstrelov. „Ide o veľmi vážny začiatok, ktorý by mohol nevyhnutne priviesť situáciu na južnej hranici – kde proti sebe stoja rozsiahle vojenské sily – do nekontrolovateľnej fázy,“ povedal predstaviteľ.
Nový juhokórejský líder I Če-mjong sa snaží zlepšiť vzťahy so Severnou Kóreou a sľúbil budovanie „vojenskej dôvery“. Pchjongjang však vyhlásil, že nemá záujem o zlepšenie vzťahov so Soulom, pripomenula AFP.
Rusko: Ukrajinský dronový útok spôsobil požiar v jadrovej elektrárni
Dronový útok Ukrajiny vyvolal požiar v jadrovej elektrárni v ruskej Kurskej oblasti. Došlo k poškodeniu prídavného transformátora a tiež k obmedzeniu prevádzky, uviedla elektráreň v nedeľu ráno.
Pentagón údajne obmedzuje Ukrajinu v používaní rakiet ATACMS proti Rusku
Pentagón údajne nenápadne bráni Ukrajine v používaní amerických balistických rakiet dlhého dosahu (ATACMS) na ciele v Rusku.
Británia: Farage predstavil plán „hromadného vyhostenia“ žiadateľov o azyl
Bývalý aktivista za brexit Nigel Farage v sobotu predstavil plány na „hromadné deportácie“ migrantov, ktorí prekročili Lamanšský prieliv na malých člnoch.
Ukrajina prišla o ďalšiu stíhačku MiG-29, pilot pri havárii zahynul
Ukrajinské útočné stíhacie lietadlo MiG-29 havarovalo počas pristávania po krátkom lete s cieľom odraziť nočný ruský útok, informoval v sobotu generálny štáb ukrajinskej armády.