Cigarety vytvárajú ilúziu relaxu, ľuďom sa však po fajčení zvýši tep

  • DNES - 20:58
  • Bratislava
Cigarety vytvárajú ilúziu relaxu, ľuďom sa však po fajčení zvýši tep

Cigarety vytvárajú ilúziu relaxu. Ľuďom sa však po fajčení zvýši tep. Upozornili na to odborníci z Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. Osobám, ktoré chcú skončiť s cigaretami, adresovali viaceré rady vrátane možných techník relaxu bez fajčenia.

Cigarety vytvárajú ilúziu relaxu. Môžete si odmerať srdcový tep pred a po zapálení cigarety. Zistíte, že sa vám zvýšil. Radšej sa opýtajte svojich nefajčiarskych priateľov, čo im pomáha relaxovať a vyskúšajte ich techniky,“ odporučili.

ÚVZ zároveň upozornil na ťažkosti, ktoré môže človek stretnúť, keď sa rozhodne prestať fajčiť. „Na jednej strane môže cítiť nespokojnosť s fajčením, hnev na samého seba a na druhej strane obavy z ukončenia fajčenia, prípadne obavy, že zlyhá pri odvykaní a nevydrží nefajčiť,“ skonštatoval.

Apeloval preto na ľudí, že ak si nevedia pomôcť sami, aby oslovili odborníkov na regionálnych úradoch verejného zdravotníctva. „Naši odborní pracovníci v poradniach poskytujú pre záujemcov individuálne alebo skupinové poradenstvo, počas ktorého motivujú klientov upraviť svoje postoje a zvyklosti a zanechať fajčenie,“ ozrejmil s tým, že poradenstvo je bezplatné.

Zdroj: Info.sk, TASR
