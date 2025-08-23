Británia: Farage predstavil plán „hromadného vyhostenia“ žiadateľov o azyl
- DNES - 20:39
- Londýn
Bývalý aktivista za brexit Nigel Farage v sobotu predstavil plány na „hromadné deportácie“ migrantov, ktorí prekročili Lamanšský prieliv na malých člnoch. Tie chce realizovať, ak jeho strana Reform UK bude zostavovať ďalšiu britskú vládu, informuje agentúra Reuters.
V rozhovore pre denník The Times povedal, že stiahne Britániu z Európskeho dohovoru o ľudských právach a podpíše dohody s Afganistanom, Eritreou a ďalšími krajinami, aby repatriovali svojich nelegálnych migrantov. „Môžeme byť milí k ľuďom, môžeme byť milí k iným krajinám, alebo môžeme byť k iným krajinám veľmi tvrdí. Myslím si, že (americký prezident Donald) Trump to dokázal celkom jasne,“ povedal Farage.
Na otázku, či sa neobáva, že žiadatelia o azyl budú zabití alebo mučení, ak ich Británia pošle späť do krajín pôvodu s nedostatočným dodržiavaním ľudských práv, Farage odpovedal, že sa viac obáva hrozby, ktorú podľa neho žiadatelia o azyl predstavujú pre Britov. „Nemôžem byť zodpovedný za despotické režimy po celom svete. Ale môžem byť zodpovedný za bezpečnosť žien a dievčat na našich uliciach,“ povedal.
V Británii sa v uplynulých týždňoch pravidelne konajú malé protesty pred hotelmi, v ktorých sú ubytovaní žiadatelia o azyl, čiastočne podnietené obavami o verejnú bezpečnosť po tom, ako boli niektorí migranti obvinení zo sexuálneho napadnutia.
Širšie prieskumy verejnej mienky ukazujú, že imigrácia a azyl sú najväčšou starosťou verejnosti - tesne pred ekonomikou, a strana Reform UK, ktorá v minuloročných parlamentných voľbách získala päť kresiel, podľa najnovších prieskumov vedie v preferenciách.
Vlani dorazilo do Británie z Francúzska cez Lamanšský prieliv na malých člnoch 37.000 ľudí, prevažne z Afganistanu, Sýrie, Iránu, Vietnamu a Eritrey. Celkový počet sa oproti roku 2023 zvýšil o štvrtinu a predstavoval deväť percent čistej migrácie. Podľa údajov Oxfordskej univerzity približne dve tretiny ľudí, ktorí prichádzajú na malých člnoch a žiadajú o azyl, sú úspešní a len tri percentá z nich úrady deportujú.
„Cieľom tejto právnej normy sú hromadné deportácie,“ povedal Farage, pričom dodal, že „masívna kríza“ spôsobená žiadateľmi o azyl podnecuje hnev verejnosti a vyvoláva núdzový stav.
The Times uviedli, že Farage chce vytvoriť zariadenia na zadržiavanie 24.000 migrantov na leteckých základniach v hodnote 2,5 miliardy libier a prevádzkovať päť deportačných letov denne, pričom celkový počet deportácií by dosiahol stovky tisíc. Ak by to nevyšlo, žiadatelia o azyl by mohli byť zadržiavaní na ostrove Ascension, britskom území v južnom Atlantiku, aby sa tak vyslal symbolický odkaz, povedal Farage.
