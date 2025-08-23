  • Články
Ukrajina prišla o ďalšiu stíhačku MiG-29, pilot pri havárii zahynul

  • DNES - 15:43
  • Kyjev
Ukrajina prišla o ďalšiu stíhačku MiG-29, pilot pri havárii zahynul

Ukrajinské útočné stíhacie lietadlo MiG-29 havarovalo počas pristávania po krátkom lete s cieľom odraziť nočný ruský útok, informoval v sobotu generálny štáb ukrajinskej armády. Pilot na mieste zahynul, píše agentúra DPA.

Úrady na mieste havárie vyšetrujú podrobnosti a možné príčiny nehody. Ukrajinské letectvo v sobotu uviedlo, že počas noci zaznamenalo na siedmych miestach dokopy 49 dronových útokov, z ktorých 36 vraj zachytilo. Varovné sirény sa nadránom rozozvučali aj v Kyjeve.

Prúdové stíhacie lietadlá Mikojan-Gurevič MiG-29 navrhnuté ešte počas éry Sovietskeho zväzu tvoria základ malej ukrajinskej vojenskej letky. Tá od začiatku ruskej invázie vo februári 2022 dostala lietadlá rovnakého typu aj od Poľska či Slovenska.

Ministerstvo obrany SR oznámilo v marci a apríli 2023 dodanie celkom 13 stíhačiek MiG-29 Ukrajine, ako aj časti systému protivzdušnej obrany Kub.

Zdroj: Info.sk, TASR
