Ján Ferenčák navrhuje úpravy pri rozhodovaní o zmene hranice obce

  • DNES - 15:41
  • Bratislava
Ján Ferenčák navrhuje úpravy pri rozhodovaní o zmene hranice obce

Koaličný poslanec Národnej rady (NR) SR Ján Ferenčák (Hlas-SD) navrhuje úpravy pri rozhodovaní o zmene hranice obce.

Definuje podmienky, pri ktorých by mohol príslušný správny orgán rozhodnúť o zmene hranice obce aj bez súhlasu jednej z dotknutých obcí. Zmenu chce presadiť novelou zákona o obecnom zriadení, ktorú predložil do parlamentu.

Navrhuje sa, aby sa súhlas všetkých dotknutých obcí alebo častí obce nevyžadoval výlučne v prípade, ak spor zasahujúci do efektivity a predvídateľnosti výkonu územnej samosprávy trvá po dobu dlhšiu ako desať rokov a ak zároveň došlo k takej faktickej úprave pomerov, aká spočíva v urbanistickom splynutí sporného územia s územím jednej z dotknutých obcí alebo jej častí,“ priblížil predkladateľ.

Myslí si, že treba legislatívne riešenie situácie, v ktorej dlhotrvajúce spory niektorých obcí majú negatívny vplyv na výkon územnej samosprávy a ochranu záujmov ich obyvateľov.

Účinnosť novely navrhol na 1. januára 2026.

Zdroj: Info.sk, TASR
