Taxikár v Chorvátsku si za 1,5-kilometrovú jazdu vyúčtoval 1500 eur
- DNES - 14:03
- Bratislava
V Chorvátsku sa vyskytol ďalší prípad extrémne predraženej jazdy taxíkom.
Návštevníčka z Nového Zélandu po návrate domov zistila, že jej z účtu strhli 1506 eur za približne 1,5-kilometrovú jazdu v Záhrebe, napísal tento týždeň denník Jutarnji list.
Poškodená neskôr dostala časť peňazí späť a vodiča teraz vyšetrujú pre daňový únik, pretože nevystavil faktúru, informoval denník. Samotná prehnaná cena nie je predmetom vyšetrovania, nakoľko ceny účtované taxikármi v Chorvátsku nie sú regulované zákonom, vysvetlil denník. Úrady preto už dlho varujú pred podvodmi v tomto odvetví.
Turistka sa v máji nechala odviezť z Hlavnej stanice v Záhrebe do cieľa v centre mesta, ktorý bol od východiskového bodu v závislosti od trasy vzdialený maximálne 1,6 kilometra. Obeť, ktorú denník identifikoval ako staršiu ženu, uviedla, že taxameter ukázal čiastku 185 eur. V reakcii na jej protest vodič údajne ponúkol zľavu na 150 eur, s ktorou pod tlakom súhlasila. Taxikár následne zavolal kolegovi, ktorý mal čítačku bankových kariet. Ten zadal sumu a turistka PIN kód svojej karty.
Žena zistila škodu až po návrate domov a prostredníctvom chorvátskeho veľvyslanectva nahlásila taxikára na polícii. Potom, čo noviny informovali o tomto prípade, vodič jej vraj vrátil 1350 eur, pričom sa vyhováral na omyl.
