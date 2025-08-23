  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Sobota, 23.8.2025Meniny má Filip
19°Bratislava

Taxikár v Chorvátsku si za 1,5-kilometrovú jazdu vyúčtoval 1500 eur

  • DNES - 14:03
  • Bratislava
Taxikár v Chorvátsku si za 1,5-kilometrovú jazdu vyúčtoval 1500 eur

V Chorvátsku sa vyskytol ďalší prípad extrémne predraženej jazdy taxíkom.

Návštevníčka z Nového Zélandu po návrate domov zistila, že jej z účtu strhli 1506 eur za približne 1,5-kilometrovú jazdu v Záhrebe, napísal tento týždeň denník Jutarnji list.

Poškodená neskôr dostala časť peňazí späť a vodiča teraz vyšetrujú pre daňový únik, pretože nevystavil faktúru, informoval denník. Samotná prehnaná cena nie je predmetom vyšetrovania, nakoľko ceny účtované taxikármi v Chorvátsku nie sú regulované zákonom, vysvetlil denník. Úrady preto už dlho varujú pred podvodmi v tomto odvetví.

Turistka sa v máji nechala odviezť z Hlavnej stanice v Záhrebe do cieľa v centre mesta, ktorý bol od východiskového bodu v závislosti od trasy vzdialený maximálne 1,6 kilometra. Obeť, ktorú denník identifikoval ako staršiu ženu, uviedla, že taxameter ukázal čiastku 185 eur. V reakcii na jej protest vodič údajne ponúkol zľavu na 150 eur, s ktorou pod tlakom súhlasila. Taxikár následne zavolal kolegovi, ktorý mal čítačku bankových kariet. Ten zadal sumu a turistka PIN kód svojej karty.

Žena zistila škodu až po návrate domov a prostredníctvom chorvátskeho veľvyslanectva nahlásila taxikára na polícii. Potom, čo noviny informovali o tomto prípade, vodič jej vraj vrátil 1350 eur, pričom sa vyhováral na omyl.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Greenpeace: Cestovanie vlakom je v Európe často drahšie ako lietanie

Greenpeace: Cestovanie vlakom je v Európe často drahšie ako lietanie

DNES - 10:33Ekonomické

Cestovanie vlakom medzi európskymi mestami je aj napriek tomu, že je šetrnejšie ku klíme, často drahšie ako lietanie. Vyplýva to zo štúdie environmentálnej skupiny Greenpeace.

Prieskum: Pätina pracujúcich minie na cestu do práce mesačne vyše 100 eur

Prieskum: Pätina pracujúcich minie na cestu do práce mesačne vyše 100 eur

DNES - 10:25Ekonomické

Slováci najčastejšie dochádzajú do práce autom, tento spôsob dopravy pravidelne alebo občas využívajú dve tretiny ľudí. Možnosť mestskej hromadnej dopravy (MHD) volí 17 %.

V USA sú podľa Trumpa seriózni záujemcovia o kúpu TikToku

V USA sú podľa Trumpa seriózni záujemcovia o kúpu TikToku

VČERA - 19:59Ekonomické

V USA sú seriózni záujemcovia o kúpu sociálnej siete TikTok, vyhlásil v piatok prezident Donald Trump.

Šutaj Eštok: Útoky na ropovod Družba môžu zhoršovať situáciu aj susedom Ukrajiny

Šutaj Eštok: Útoky na ropovod Družba môžu zhoršovať situáciu aj susedom Ukrajiny

VČERA - 18:05Ekonomické

To, že sa Ukrajina nachádza v mimoriadne náročnej situácii, ju neoprávňuje k opakovaným útokom na ropovod Družba, ktorý zabezpečuje dodávky ropy aj na Slovensko.

Vosveteit.sk
Vedci z sú na stope univerzálneho antivirotika. Pomôže v budúcich pandémiách?Vedci z sú na stope univerzálneho antivirotika. Pomôže v budúcich pandémiách?
Bankový trojan Anatsa sa znova šíri cez Google Play. Útočí aj na banky Slovákov a môže ti vybieliť účetBankový trojan Anatsa sa znova šíri cez Google Play. Útočí aj na banky Slovákov a môže ti vybieliť účet
AI prehliadače sú pohromou. Naleteli tým najhlúpejším podvodom. Takto ľahko môžu ohroziť tvoje súkromie a peniazeAI prehliadače sú pohromou. Naleteli tým najhlúpejším podvodom. Takto ľahko môžu ohroziť tvoje súkromie a peniaze
Pozri sa, ako môžeš zistiť, čo všetko o tebe Google vie a aké dáta o tebe uchovávaPozri sa, ako môžeš zistiť, čo všetko o tebe Google vie a aké dáta o tebe uchováva
Rusko pokračuje v digitálnej izolácii! Každý smartfón bude musieť mať predinštalovanú túto štátnu aplikáciuRusko pokračuje v digitálnej izolácii! Každý smartfón bude musieť mať predinštalovanú túto štátnu aplikáciu
Tom žil 40 rokov v ťažkej depresii. Všetko však zmenil čip v mozgu, ktorý mu otvoril dvere k novému životuTom žil 40 rokov v ťažkej depresii. Všetko však zmenil čip v mozgu, ktorý mu otvoril dvere k novému životu
Antarktída prechádza rapídnymi zmenami, ktoré bude cítiť celý svet, varujú vedciAntarktída prechádza rapídnymi zmenami, ktoré bude cítiť celý svet, varujú vedci
Vyhľadávanie od Googlu dostáva brutálny upgrade. AI za teba spraví všetku ťažkú prácuVyhľadávanie od Googlu dostáva brutálny upgrade. AI za teba spraví všetku ťažkú prácu
Uložené heslá v mobile konečne nájdeš pokope. Google prináša brutálnu aplikáciu, ktorú si zamiluješUložené heslá v mobile konečne nájdeš pokope. Google prináša brutálnu aplikáciu, ktorú si zamiluješ
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP