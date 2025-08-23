  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Sobota, 23.8.2025Meniny má Filip
20°Bratislava

Leteckí záchranári bojovali o život muža zraneného jeleňom

  • DNES - 12:15
  • Dolná Strehová
Leteckí záchranári bojovali o život muža zraneného jeleňom

Leteckí záchranári z Banskej Bystrice v sobotu ráno pomáhali v obci Dolná Strehová v okrese Veľký Krtíš 50-ročnému mužovi, ktorý utrpel vážne zranenie pri snahe vyslobodiť jeleňa uviaznutého v oplotení v blízkosti rodinného domu.

Ako informovala letecká záchranná služba Air - Transport Europe (ATE) na sociálnej sieti, muž zraneniam podľahol.

Podľa dostupných informácií pri nešťastnom pohybe jeleňa došlo k zásahu jednej z hlavných tepien dolnej končatiny, čo spôsobilo masívne krvácanie a následné zastavenie obehu,“ uviedli záchranári.

Priblížili, že po pristátí vrtuľníka sa jeho posádka okamžite pridala k rozšírenej kardiopulmonálnej resuscitácii, ktorú už zahájili pozemní záchranári. „Napriek maximálnemu úsiliu všetkých zasahujúcich sa základné životné funkcie muža nepodarilo obnoviť. Zraneniam, žiaľ, podľahol,“ dodali.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
SNS navrhuje, aby sa príslušníkom obecnej polície mohol stať iba občan SR

SNS navrhuje, aby sa príslušníkom obecnej polície mohol stať iba občan SR

DNES - 9:58Domáce

Koaličná SNS navrhuje, aby sa príslušníkom obecnej polície mohol stať výlučne štátny občan SR.

Minister Šaško sľubuje nekompromisný boj proti korupcii v zdravotníctve

Minister Šaško sľubuje nekompromisný boj proti korupcii v zdravotníctve

DNES - 9:26Domáce

Stanovisko ministra Kamila Šaška, ktorý je „pripravený nekompromisne konať, ak by si niekto v rezorte zdravotníctva náhodou chcel pomýliť poslanie pomáhať chorým so svojím vlastným obohacovaním.“

Veriaci z troch susedných diecéz sa v sobotu stretávajú na Trojmedzí

Veriaci z troch susedných diecéz sa v sobotu stretávajú na Trojmedzí

DNES - 9:11Domáce

Slávnostnou svätou omšou sa v sobotu predpoludním začína 15. ročník Stretnutia troch národov na Trojmedzí.

V niektorých častiach Slovenska sa môže v noci vyskytnúť prízemný mráz

V niektorých častiach Slovenska sa môže v noci vyskytnúť prízemný mráz

VČERA - 19:49Domáce

V niektorých častiach severného, stredného a východného Slovenska sa môže v noci vyskytnúť prízemný mráz.

Vosveteit.sk
Vedci z sú na stope univerzálneho antivirotika. Pomôže v budúcich pandémiách?Vedci z sú na stope univerzálneho antivirotika. Pomôže v budúcich pandémiách?
Bankový trojan Anatsa sa znova šíri cez Google Play. Útočí aj na banky Slovákov a môže ti vybieliť účetBankový trojan Anatsa sa znova šíri cez Google Play. Útočí aj na banky Slovákov a môže ti vybieliť účet
AI prehliadače sú pohromou. Naleteli tým najhlúpejším podvodom. Takto ľahko môžu ohroziť tvoje súkromie a peniazeAI prehliadače sú pohromou. Naleteli tým najhlúpejším podvodom. Takto ľahko môžu ohroziť tvoje súkromie a peniaze
Pozri sa, ako môžeš zistiť, čo všetko o tebe Google vie a aké dáta o tebe uchovávaPozri sa, ako môžeš zistiť, čo všetko o tebe Google vie a aké dáta o tebe uchováva
Rusko pokračuje v digitálnej izolácii! Každý smartfón bude musieť mať predinštalovanú túto štátnu aplikáciuRusko pokračuje v digitálnej izolácii! Každý smartfón bude musieť mať predinštalovanú túto štátnu aplikáciu
Tom žil 40 rokov v ťažkej depresii. Všetko však zmenil čip v mozgu, ktorý mu otvoril dvere k novému životuTom žil 40 rokov v ťažkej depresii. Všetko však zmenil čip v mozgu, ktorý mu otvoril dvere k novému životu
Antarktída prechádza rapídnymi zmenami, ktoré bude cítiť celý svet, varujú vedciAntarktída prechádza rapídnymi zmenami, ktoré bude cítiť celý svet, varujú vedci
Vyhľadávanie od Googlu dostáva brutálny upgrade. AI za teba spraví všetku ťažkú prácuVyhľadávanie od Googlu dostáva brutálny upgrade. AI za teba spraví všetku ťažkú prácu
Uložené heslá v mobile konečne nájdeš pokope. Google prináša brutálnu aplikáciu, ktorú si zamiluješUložené heslá v mobile konečne nájdeš pokope. Google prináša brutálnu aplikáciu, ktorú si zamiluješ
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP