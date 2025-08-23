Leteckí záchranári bojovali o život muža zraneného jeleňom
Leteckí záchranári z Banskej Bystrice v sobotu ráno pomáhali v obci Dolná Strehová v okrese Veľký Krtíš 50-ročnému mužovi, ktorý utrpel vážne zranenie pri snahe vyslobodiť jeleňa uviaznutého v oplotení v blízkosti rodinného domu.
Ako informovala letecká záchranná služba Air - Transport Europe (ATE) na sociálnej sieti, muž zraneniam podľahol.
„Podľa dostupných informácií pri nešťastnom pohybe jeleňa došlo k zásahu jednej z hlavných tepien dolnej končatiny, čo spôsobilo masívne krvácanie a následné zastavenie obehu,“ uviedli záchranári.
Priblížili, že po pristátí vrtuľníka sa jeho posádka okamžite pridala k rozšírenej kardiopulmonálnej resuscitácii, ktorú už zahájili pozemní záchranári. „Napriek maximálnemu úsiliu všetkých zasahujúcich sa základné životné funkcie muža nepodarilo obnoviť. Zraneniam, žiaľ, podľahol,“ dodali.
