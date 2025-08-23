  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Sobota, 23.8.2025Meniny má Filip
20°Bratislava

V hoteli v Istanbule našli dvoch mŕtvych chlapcov z Holandska

  • DNES - 12:13
  • Ankara
V hoteli v Istanbule našli dvoch mŕtvych chlapcov z Holandska

Dvaja holandskí tínedžeri boli nájdení mŕtvi vo svojej hotelovej izbe v tureckom Istanbule, informovali v sobotu tamojšie médiá. Orgány sa zatiaľ domnievajú, že ich smrť mohla zapríčiniť konzumácia jedla v reštaurácii. Otec chlapcov bol hospitalizovaný, píše agentúra AFP.

Obeťami incidentu sú 15- a 17-roční chlapci. Polícia a záchranári ich podľa televízie NTV našli mŕtvych v hoteli v istanbulskej štvrti Fatih, kde boli ubytovaní.

Keď dorazili, záchranári zistili, že obaja chlapci sú mŕtvi. Otec bol v šoku sanitkou prevezený do nemocnice,“ informovala NTV.

Trojica bola v Turecku na dovolenke a podľa médií pravdepodobne išla na večeru v okolí turistického Taksimského námestia. Podľa televízie Habertürk 57-ročný otec polícii povedal, že so synmi do tejto časti išiel, „ale nejedol“.

Neskôr v ten večer po návrate do hotela zavolal otec na chlapcov, ktorí však neodpovedali. Jeden zo zamestnancov hotela počul muža volať o pomoc, dodala NTV. Podľa nej začala istanbulská polícia vyšetrovanie.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Bývalý nemecký minister zahraničných vecí podporuje povinnú vojenskú službu

Bývalý nemecký minister zahraničných vecí podporuje povinnú vojenskú službu

DNES - 12:02Zahraničné

Bývalý nemecký minister zahraničných vecí Sigmar Gabriel vyzval na obnovenie povinnej vojenskej služby v súvislosti s bezpečnostnou situáciou v Európe. TASR o tom píše podľa agentúry DPA.

Sopka Kilauea na Havaji znovu chrlí lávu

Sopka Kilauea na Havaji znovu chrlí lávu

DNES - 11:58Zahraničné

Havajská sopka Kilauea sa v piatok opäť prebudila k životu a lávové gejzíry striekajú až do výšky 30 metrov.

Podľa prieskumu sa až tretina obyvateľov Nemacka bojí o prácu v dôsledku AI

Podľa prieskumu sa až tretina obyvateľov Nemacka bojí o prácu v dôsledku AI

DNES - 10:27Zahraničné

Tretina nemeckých obyvateľov sa obáva straty zamestnania v dôsledku rozmachu umelej inteligencie.

Putin vidí

Putin vidí "svetlo na konci tunela" vo vzťahoch medzi Ruskom a USA

DNES - 6:20Zahraničné

Ruský prezident Vladimir Putin v piatok vyhlásil, že vo vzťahoch medzi Ruskom a Spojenými štátmi sa objavilo „svetlo na konci tunela“.

Vosveteit.sk
Vedci z sú na stope univerzálneho antivirotika. Pomôže v budúcich pandémiách?Vedci z sú na stope univerzálneho antivirotika. Pomôže v budúcich pandémiách?
Bankový trojan Anatsa sa znova šíri cez Google Play. Útočí aj na banky Slovákov a môže ti vybieliť účetBankový trojan Anatsa sa znova šíri cez Google Play. Útočí aj na banky Slovákov a môže ti vybieliť účet
AI prehliadače sú pohromou. Naleteli tým najhlúpejším podvodom. Takto ľahko môžu ohroziť tvoje súkromie a peniazeAI prehliadače sú pohromou. Naleteli tým najhlúpejším podvodom. Takto ľahko môžu ohroziť tvoje súkromie a peniaze
Pozri sa, ako môžeš zistiť, čo všetko o tebe Google vie a aké dáta o tebe uchovávaPozri sa, ako môžeš zistiť, čo všetko o tebe Google vie a aké dáta o tebe uchováva
Rusko pokračuje v digitálnej izolácii! Každý smartfón bude musieť mať predinštalovanú túto štátnu aplikáciuRusko pokračuje v digitálnej izolácii! Každý smartfón bude musieť mať predinštalovanú túto štátnu aplikáciu
Tom žil 40 rokov v ťažkej depresii. Všetko však zmenil čip v mozgu, ktorý mu otvoril dvere k novému životuTom žil 40 rokov v ťažkej depresii. Všetko však zmenil čip v mozgu, ktorý mu otvoril dvere k novému životu
Antarktída prechádza rapídnymi zmenami, ktoré bude cítiť celý svet, varujú vedciAntarktída prechádza rapídnymi zmenami, ktoré bude cítiť celý svet, varujú vedci
Vyhľadávanie od Googlu dostáva brutálny upgrade. AI za teba spraví všetku ťažkú prácuVyhľadávanie od Googlu dostáva brutálny upgrade. AI za teba spraví všetku ťažkú prácu
Uložené heslá v mobile konečne nájdeš pokope. Google prináša brutálnu aplikáciu, ktorú si zamiluješUložené heslá v mobile konečne nájdeš pokope. Google prináša brutálnu aplikáciu, ktorú si zamiluješ
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP