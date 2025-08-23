  • Články
Bývalý nemecký minister zahraničných vecí podporuje povinnú vojenskú službu

  • DNES - 12:02
  • Berlín
Bývalý nemecký minister zahraničných vecí Sigmar Gabriel vyzval na obnovenie povinnej vojenskej služby v súvislosti s bezpečnostnou situáciou v Európe.

Nemecko musí obnoviť povinnú vojenskú službu. Inak nebudeme schopní premeniť Bundeswehr späť na teritoriálnu armádu s dostatočnými zálohami,“ uviedol Gabriel v sobotnom komentári novín Tagesspiegel.

Nemecko pozastavilo brannú povinnosť v roku 2011, ale zostáva zakotvená v nemeckej de facto ústave (Základnom zákone) a môže byť znovu zavedená jednoduchou väčšinou v parlamente.

Gabriel viedol sociálnu demokraciu v rokoch 2009 až 2017 a podľa neho debata o brannej povinnosti podčiarkuje meniacu sa povahu globálnej bezpečnosti.

Žijeme vo svete, kde sú obranné schopnosti a odstrašovanie predpokladmi mieru,“ dodal s tým, že silná armáda nie je určená na vojnu, ale na jej predchádzanie.

Nemecká vláda kancelára Friedricha Merza sa zaviazala usilovať o dobrovoľnú vojenskú službu ako súčasť koaličnej dohody medzi sociálnou demokraciou a kresťanskými demokratmi.

Koncom tohto mesiaca sa očakáva, že nemecká vláda bude hlasovať o návrhu zákona o novej vojenskej službe, ktorý pripravil minister obrany Boris Pistorius. Ak bude schválený, jeho účinnosť by sa mohla začať začiatkom roka 2026.

Pistorius zdôraznil, že sa zameria na dobrovoľnú účasť a finančné stimuly. Zdôraznil, že dobrovoľný charakter služby sa uplatní iba vtedy, ak bude postačovať na uspokojenie personálnych potrieb Bundeswehru.

Zdroj: Info.sk, TASR
