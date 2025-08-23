  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Sobota, 23.8.2025Meniny má Filip
19°Bratislava

Podľa prieskumu sa až tretina obyvateľov Nemecka bojí o prácu v dôsledku AI

  • DNES - 10:27
  • Berlín
Podľa prieskumu sa až tretina obyvateľov Nemecka bojí o prácu v dôsledku AI

Tretina nemeckých obyvateľov sa obáva straty zamestnania v dôsledku rozmachu umelej inteligencie (AI). Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky, ktorý vykonal inštitút YouGov pre agentúru DPA a ktorý bol zverejnený v sobotu.

Prieskum sa uskutočnil v polovici augusta a zúčastnilo sa ho celkovo 2175 respondentov. Až 34 percent z nich prejavilo obavu zo straty práce v dôsledku AI, zatiaľ čo 62 percent opýtaných obavy nemá.

Hoci medzi priaznivcami rôznych politických strán v krajine neboli zaznamenané žiadne významné rozdiely, ľudia žijúci v mestských oblastiach a osoby s nízkym vzdelaním sa viac obávali, že ich v budúcnosti nahradí AI.

Podľa prieskumu, ktorý v júni zverejnil inštitút Ifo, predpokladá približne 27 percent nemeckých spoločností, že umelá inteligencia bude príčinou straty pracovných miest v najbližších piatich rokoch. Približne päť percent spoločností očakáva, že AI prinesie nové pracovné miesta, zatiaľ čo dve tretiny neočakávajú žiadne zmeny.

DPA uvádza, že odkedy americká spoločnosť OpenAI v novembri 2022 vydala svoj nástroj na automatizovanú komunikáciu ChatGPT, vývoj modelov AI dosiahol obrovský pokrok. Modely umelej inteligencie, ktoré odvtedy vytvorili rôzne spoločnosti, sa podľa agentúry zlepšili z hľadiska logiky, efektívnosti, škálovateľnosti a simultánneho spracovania textu, obrázkov, zvuku, videa a iných formátov.

DPA však tiež pripomína, že rozmach umelej inteligencie priniesol do popredia aj otázky bezpečnosti a ochrany údajov, a to najmä v Európe.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Pápež sa stretol s utečencami z Čagoských ostrovov

Pápež sa stretol s utečencami z Čagoských ostrovov

DNES - 14:19Zahraničné

Pápež Lev XIV. v sobotu počas audiencie s utečencami z Čagoských ostrovov dôrazne potvrdil práva najslabších proti ambíciám mocných.

V hoteli v Istanbule našli dvoch mŕtvych chlapcov z Holandska

V hoteli v Istanbule našli dvoch mŕtvych chlapcov z Holandska

DNES - 12:13Zahraničné

Dvaja holandskí tínedžeri boli nájdení mŕtvi vo svojej hotelovej izbe v tureckom Istanbule, informovali v sobotu tamojšie médiá.

Bývalý nemecký minister zahraničných vecí podporuje povinnú vojenskú službu

Bývalý nemecký minister zahraničných vecí podporuje povinnú vojenskú službu

DNES - 12:02Zahraničné

Bývalý nemecký minister zahraničných vecí Sigmar Gabriel vyzval na obnovenie povinnej vojenskej služby v súvislosti s bezpečnostnou situáciou v Európe. TASR o tom píše podľa agentúry DPA.

Sopka Kilauea na Havaji znovu chrlí lávu

Sopka Kilauea na Havaji znovu chrlí lávu

DNES - 11:58Zahraničné

Havajská sopka Kilauea sa v piatok opäť prebudila k životu a lávové gejzíry striekajú až do výšky 30 metrov.

Vosveteit.sk
Vedci z sú na stope univerzálneho antivirotika. Pomôže v budúcich pandémiách?Vedci z sú na stope univerzálneho antivirotika. Pomôže v budúcich pandémiách?
Bankový trojan Anatsa sa znova šíri cez Google Play. Útočí aj na banky Slovákov a môže ti vybieliť účetBankový trojan Anatsa sa znova šíri cez Google Play. Útočí aj na banky Slovákov a môže ti vybieliť účet
AI prehliadače sú pohromou. Naleteli tým najhlúpejším podvodom. Takto ľahko môžu ohroziť tvoje súkromie a peniazeAI prehliadače sú pohromou. Naleteli tým najhlúpejším podvodom. Takto ľahko môžu ohroziť tvoje súkromie a peniaze
Pozri sa, ako môžeš zistiť, čo všetko o tebe Google vie a aké dáta o tebe uchovávaPozri sa, ako môžeš zistiť, čo všetko o tebe Google vie a aké dáta o tebe uchováva
Rusko pokračuje v digitálnej izolácii! Každý smartfón bude musieť mať predinštalovanú túto štátnu aplikáciuRusko pokračuje v digitálnej izolácii! Každý smartfón bude musieť mať predinštalovanú túto štátnu aplikáciu
Tom žil 40 rokov v ťažkej depresii. Všetko však zmenil čip v mozgu, ktorý mu otvoril dvere k novému životuTom žil 40 rokov v ťažkej depresii. Všetko však zmenil čip v mozgu, ktorý mu otvoril dvere k novému životu
Antarktída prechádza rapídnymi zmenami, ktoré bude cítiť celý svet, varujú vedciAntarktída prechádza rapídnymi zmenami, ktoré bude cítiť celý svet, varujú vedci
Vyhľadávanie od Googlu dostáva brutálny upgrade. AI za teba spraví všetku ťažkú prácuVyhľadávanie od Googlu dostáva brutálny upgrade. AI za teba spraví všetku ťažkú prácu
Uložené heslá v mobile konečne nájdeš pokope. Google prináša brutálnu aplikáciu, ktorú si zamiluješUložené heslá v mobile konečne nájdeš pokope. Google prináša brutálnu aplikáciu, ktorú si zamiluješ
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP