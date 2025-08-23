Prieskum: Pätina pracujúcich minie na cestu do práce mesačne vyše 100 eur
- DNES - 10:25
- Bratislava
Slováci najčastejšie dochádzajú do práce autom, tento spôsob dopravy pravidelne alebo občas využívajú dve tretiny ľudí. Možnosť mestskej hromadnej dopravy (MHD) volí 17 %.
Pätina pracujúcich minie na cestu do práce mesačne vyše 100 eur. Vyplýva to z prieskumu pre aplikáciu Práca za rohom, ktorý sa realizoval prostredníctvom portálu Platy.sk od 3. júna do 10. júla 2025 na vzorke 3154 respondentov. Výsledky prieskumu zverejnila spoločnosť Alma Career.
„Na dopravu do práce zamestnanci vynakladajú nemalé peniaze. Tretina minie mesačne 21 až 50 eur, pätina viac ako 100 eur. Najvyššie výdavky majú tí, ktorí cestujú autom. V ich prípade dá na prepravu na pracovisko viac ako 100 eur mesačne štvrtina, spomedzi tých, ktorí najčastejšie využívajú mestskú hromadnú dopravu, investujú túto sumu len tri percentá,“ uviedla spoločnosť.
Blízkosť pracoviska k domovu je pre ľudí dôležitá, pričom lepšia dostupnosť je často aj jedným z faktorov pri zmene zamestnania. Okrem komfortu má totiž vplyv na financie vynaložené na dopravu do práce. Spomedzi tých, ktorí musia každý deň dochádzať do práce a nemajú možnosť robiť z domu, vyše 70 % netrvá cesta viac ako polhodinu.
V prípade regiónov využívajú ľudia najčastejšie auto na prepravu do práce v Nitrianskom či Trenčianskom kraji, a to okolo 80 %. V Bratislavskom kraji je to len polovica pracujúcich, oveľa viac volia mestskú hromadnú dopravu, takmer 30 %. Na túto prepravu do práce minie vyše polovica zo zamestnaných v Bratislavskom kraji mesačne menej ako 50 eur. Druhé miesto vo využívaní MHD obsadil Košický kraj so 16 % a tretiu priečku Banskobystrický kraj s 11 %.
Z prieskumu vyplynulo, že vlak, bicykel či kolobežku ako spôsob prepravy do práce využívajú zhodne tri percentá ľudí. Sedem percent volí chôdzu, dvom percentám poskytuje dopravu zamestnávateľ a jedno percento zamestnancov zase využíva zdieľanú dopravu napríklad v podobe spolujazdy s kolegom. Motorku využíva 0,4 % Slovákov.
