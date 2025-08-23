SNS navrhuje, aby sa príslušníkom obecnej polície mohol stať iba občan SR
Koaličná SNS navrhuje, aby sa príslušníkom obecnej polície mohol stať výlučne štátny občan SR.
Zmenu chce presadiť cez novelu zákona o obecnej polícii, ktorú predložila do Národnej rady (NR) SR. Odôvodňuje to posilnením bezpečnosti obyvateľov a upevnením dôvery v obecné polície.
„Bezpečnosť našich miest a obcí musí byť v rukách Slovákov. Je prirodzené, že ten, kto nosí uniformu obecnej polície, má byť občanom Slovenskej republiky. Ide o dôveru, stabilitu a spravodlivosť voči našim občanom. Tento návrh je jasným signálom, že SNS stojí vždy na strane Slovenska a našich ľudí,“ skonštatoval líder národniarov Andrej Danko.
SNS je presvedčená, že prijatie novely posilní bezpečnosť obyvateľov a upevní dôveru v obecné polície. „Tento krok zapadá do dlhodobej snahy SNS chrániť slovenských občanov, zachovávať suverenitu štátu a presadzovať stabilitu a poriadok v spoločnosti,“ dodala.
Účinnosť novely navrhuje od 1. januára 2026.
Minister Šaško sľubuje nekompromisný boj proti korupcii v zdravotníctve
Stanovisko ministra Kamila Šaška, ktorý je „pripravený nekompromisne konať, ak by si niekto v rezorte zdravotníctva náhodou chcel pomýliť poslanie pomáhať chorým so svojím vlastným obohacovaním.“
Veriaci z troch susedných diecéz sa v sobotu stretávajú na Trojmedzí
Slávnostnou svätou omšou sa v sobotu predpoludním začína 15. ročník Stretnutia troch národov na Trojmedzí.
V niektorých častiach Slovenska sa môže v noci vyskytnúť prízemný mráz
V niektorých častiach severného, stredného a východného Slovenska sa môže v noci vyskytnúť prízemný mráz.
Pellegrini: Útoky, ako tie na ropovod Družba, ohrozujú stabilitu ekonomiky SR
Slovensko patrí medzi štáty, ktoré sa snažia okrem priamej dodávky zbraní na úrovni štátu pomáhať Ukrajine vo všetkých oblastiach.