  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Sobota, 23.8.2025Meniny má Filip
17°Bratislava

SNS navrhuje, aby sa príslušníkom obecnej polície mohol stať iba občan SR

  • DNES - 9:58
  • Bratislava
SNS navrhuje, aby sa príslušníkom obecnej polície mohol stať iba občan SR

Koaličná SNS navrhuje, aby sa príslušníkom obecnej polície mohol stať výlučne štátny občan SR.

Zmenu chce presadiť cez novelu zákona o obecnej polícii, ktorú predložila do Národnej rady (NR) SR. Odôvodňuje to posilnením bezpečnosti obyvateľov a upevnením dôvery v obecné polície.

Bezpečnosť našich miest a obcí musí byť v rukách Slovákov. Je prirodzené, že ten, kto nosí uniformu obecnej polície, má byť občanom Slovenskej republiky. Ide o dôveru, stabilitu a spravodlivosť voči našim občanom. Tento návrh je jasným signálom, že SNS stojí vždy na strane Slovenska a našich ľudí,“ skonštatoval líder národniarov Andrej Danko.

SNS je presvedčená, že prijatie novely posilní bezpečnosť obyvateľov a upevní dôveru v obecné polície. „Tento krok zapadá do dlhodobej snahy SNS chrániť slovenských občanov, zachovávať suverenitu štátu a presadzovať stabilitu a poriadok v spoločnosti,“ dodala.

Účinnosť novely navrhuje od 1. januára 2026.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Minister Šaško sľubuje nekompromisný boj proti korupcii v zdravotníctve

Minister Šaško sľubuje nekompromisný boj proti korupcii v zdravotníctve

DNES - 9:26Domáce

Stanovisko ministra Kamila Šaška, ktorý je „pripravený nekompromisne konať, ak by si niekto v rezorte zdravotníctva náhodou chcel pomýliť poslanie pomáhať chorým so svojím vlastným obohacovaním.“

Veriaci z troch susedných diecéz sa v sobotu stretávajú na Trojmedzí

Veriaci z troch susedných diecéz sa v sobotu stretávajú na Trojmedzí

DNES - 9:11Domáce

Slávnostnou svätou omšou sa v sobotu predpoludním začína 15. ročník Stretnutia troch národov na Trojmedzí.

V niektorých častiach Slovenska sa môže v noci vyskytnúť prízemný mráz

V niektorých častiach Slovenska sa môže v noci vyskytnúť prízemný mráz

VČERA - 19:49Domáce

V niektorých častiach severného, stredného a východného Slovenska sa môže v noci vyskytnúť prízemný mráz.

Pellegrini: Útoky, ako tie na ropovod Družba, ohrozujú stabilitu ekonomiky SR

Pellegrini: Útoky, ako tie na ropovod Družba, ohrozujú stabilitu ekonomiky SR

VČERA - 17:23Domáce

Slovensko patrí medzi štáty, ktoré sa snažia okrem priamej dodávky zbraní na úrovni štátu pomáhať Ukrajine vo všetkých oblastiach.

Vosveteit.sk
AI prehliadače sú pohromou. Naleteli tým najhlúpejším podvodom. Takto ľahko môžu ohroziť tvoje súkromie a peniazeAI prehliadače sú pohromou. Naleteli tým najhlúpejším podvodom. Takto ľahko môžu ohroziť tvoje súkromie a peniaze
Pozri sa, ako môžeš zistiť, čo všetko o tebe Google vie a aké dáta o tebe uchovávaPozri sa, ako môžeš zistiť, čo všetko o tebe Google vie a aké dáta o tebe uchováva
Rusko pokračuje v digitálnej izolácii! Každý smartfón bude musieť mať predinštalovanú túto štátnu aplikáciuRusko pokračuje v digitálnej izolácii! Každý smartfón bude musieť mať predinštalovanú túto štátnu aplikáciu
Tom žil 40 rokov v ťažkej depresii. Všetko však zmenil čip v mozgu, ktorý mu otvoril dvere k novému životuTom žil 40 rokov v ťažkej depresii. Všetko však zmenil čip v mozgu, ktorý mu otvoril dvere k novému životu
Antarktída prechádza rapídnymi zmenami, ktoré bude cítiť celý svet, varujú vedciAntarktída prechádza rapídnymi zmenami, ktoré bude cítiť celý svet, varujú vedci
Vyhľadávanie od Googlu dostáva brutálny upgrade. AI za teba spraví všetku ťažkú prácuVyhľadávanie od Googlu dostáva brutálny upgrade. AI za teba spraví všetku ťažkú prácu
Uložené heslá v mobile konečne nájdeš pokope. Google prináša brutálnu aplikáciu, ktorú si zamiluješUložené heslá v mobile konečne nájdeš pokope. Google prináša brutálnu aplikáciu, ktorú si zamiluješ
Nová funkcia v Androide ti odhalí skryté služby Google v telefóne, ktoré bežia na pozadíNová funkcia v Androide ti odhalí skryté služby Google v telefóne, ktoré bežia na pozadí
Americká FBI volá na poplach! Ruskí hackeri sa prebúdzajú a opäť začínajú poľovať na routeryAmerická FBI volá na poplach! Ruskí hackeri sa prebúdzajú a opäť začínajú poľovať na routery
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP