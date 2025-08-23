Minister Šaško sľubuje nekompromisný boj proti korupcii v zdravotníctve
Stanovisko ministra Kamila Šaška, ktorý je „pripravený nekompromisne konať, ak by si niekto v rezorte zdravotníctva náhodou chcel pomýliť poslanie pomáhať chorým so svojím vlastným obohacovaním.“
Minister zdravotníctva Kamil Šaško vyhlásil, že je pripravený „nekompromisne konať, ak by si niekto v rezorte zdravotníctva náhodou chcel pomýliť poslanie pomáhať chorým so svojím vlastným obohacovaním.“ Vo svojom stanovisku oznámil sériu rozsiahlych kontrol a auditov s cieľom zabezpečiť transparentnosť a ochranu peňazí daňových poplatníkov.
Koniec obohacovania na úkor pacienta
Minister zdôraznil, že aj keď vláda hľadá úspory na konsolidáciu verejných financií, prioritou jeho strany je, aby tieto opatrenia nezasiahli pacientov. Upozornil, že práve oblasť zdravotníctva je atraktívna pre tých, ktorí chcú na nej ľahko zarobiť, a preto sa rozhodol zakročiť.
Konkrétne kroky, ktoré Šaško nariadil:
-
Vnútorný audit verejných obstarávaní
Nariadil kontrolu všetkých verejných obstarávaní, ktoré od začiatku roka uskutočnili štátne zdravotnícke zariadenia (univerzitné a fakultné nemocnice, akciové spoločnosti). Audit sa zameriava na hospodárne a účelné nakupovanie liekov, zdravotníckej techniky a materiálu.
-
Komplexná kontrola Plánu obnovy
Prebieha opätovná kontrola procesov verejného obstarávania spojených s využívaním financií z Plánu obnovy. Kontrola sa týka nielen verejných spoločností, ale aj súkromných firiem, ktoré tieto prostriedky prijímajú.
-
Prehľad všetkých nákupov
Štatutári všetkých štátnych organizácií v pôsobnosti rezortu museli predložiť prehľad svojich nákupov tovarov a služieb v hodnote nad 5 000 eur, a to od roku 2022.
Minister na záver prisľúbil, že verejnosť bude o výsledkoch týchto kontrol informovať a je pripravený vyvodiť dôsledky, ak sa potvrdia akékoľvek pochybenia.
