Veriaci z troch susedných diecéz sa v sobotu stretávajú na Trojmedzí
Slávnostnou svätou omšou sa v sobotu predpoludním začína 15. ročník Stretnutia troch národov na Trojmedzí.
Na hraničnom bode troch krajín sa stretávajú veriaci zo susedných diecéz v Slovenskej republike, Poľsku a Českej republike. Informovala o tom Tlačová kancelária (TK) Konferencie biskupov Slovenska (KBS).
Svätú omšu v slovenskom jazyku celebruje žilinský biskup Tomáš Galis. „Homíliu prednesie ostravsko-opavský biskup Martin David a prítomných pozdraví bielsko-živiecky biskup Roman Pindel. Po svätej omši je naplánovaný kultúrny program a ochutnávky tradičných kuchýň troch národov,“ priblížila naplánovaný program TK KBS.
Pripomenula, že tradícia spoločných púťových stretnutí vznikla po vzniku Žilinskej diecézy a jej iniciátorom bol biskup Tomáš Galis. Ten sa inšpiroval podobnými podujatiami v Európe, napríklad stretaním Talianov, Rakúšanov a Slovincov. Cieľom je upevňovať vzájomné vzťahy a spájať ľudí troch národov vo viere, nádeji a láske.
Trojmedzie je symbolickým miestom, kde sa stretávajú hranice Slovenska, Českej republiky a Poľska. Tento bod je vyznačený 240 centimetrov vysokými žulovými monolitmi z roku 1995, ktoré tvoria vrcholy rovnoramenného trojuholníka.
SNS navrhuje, aby sa príslušníkom obecnej polície mohol stať iba občan SR
Koaličná SNS navrhuje, aby sa príslušníkom obecnej polície mohol stať výlučne štátny občan SR.
Minister Šaško sľubuje nekompromisný boj proti korupcii v zdravotníctve
Stanovisko ministra Kamila Šaška, ktorý je „pripravený nekompromisne konať, ak by si niekto v rezorte zdravotníctva náhodou chcel pomýliť poslanie pomáhať chorým so svojím vlastným obohacovaním.“
V niektorých častiach Slovenska sa môže v noci vyskytnúť prízemný mráz
V niektorých častiach severného, stredného a východného Slovenska sa môže v noci vyskytnúť prízemný mráz.
Pellegrini: Útoky, ako tie na ropovod Družba, ohrozujú stabilitu ekonomiky SR
Slovensko patrí medzi štáty, ktoré sa snažia okrem priamej dodávky zbraní na úrovni štátu pomáhať Ukrajine vo všetkých oblastiach.