Putin vidí "svetlo na konci tunela" vo vzťahoch medzi Ruskom a USA
- DNES - 6:20
- Moskva
Ruský prezident Vladimir Putin v piatok vyhlásil, že vo vzťahoch medzi Ruskom a Spojenými štátmi sa objavilo „svetlo na konci tunela“. Uviedol to podľa agentúry Reuters počas návštevy jadrového výskumného centra, kde odpovedal na otázky novinárov.
Putin vyjadril presvedčenie, že líderské schopnosti amerického prezidenta Donalda Trumpa prispejú k obnove bilaterálnych vzťahov, ktoré boli v uplynulých rokoch na bode mrazu.
„S príchodom prezidenta Trumpa sa, myslím, konečne objavilo svetlo na konci tunela. Minulý týždeň sme mali veľmi dobré, vecné a otvorené stretnutie na Aljaške,“ povedal ruský prezident s odkazom na nedávny summit.
„Ďalšie kroky teraz závisia od vedenia Spojených štátov, no som presvedčený, že líderské kvality súčasného prezidenta Donalda Trumpa sú dobrou zárukou toho, že vzťahy budú obnovené,“ dodal Putin.
Na diaľnici sa prevrátil autobus, piati cestujúci zahynuli
Zájazdový autobus s 54 cestujúcimi havaroval v piatok na diaľnici Interstate 90 neďaleko mesta Pembroke, približne 40 kilometrov východne od Buffala v štáte New York.
Soul: Vojaci KĽDR prekročili hranicu, armáda vystrelila varovné výstrely
Južná Kórea v sobotu informovala, že jej armáda vystrelila varovné výstrely po tom, čo severokórejskí vojaci v priebehu týždňa prekročili na krátky čas spoločnú hranicu.
Trump zvažuje sankcie aj to, že nespraví nič, ak nebude summit Putin - Zelenskyj
Americký prezident Donald Trump v piatok povedal, že do dvoch týždňov by už mal vedieť, či je možné dosiahnuť pokrok v jeho úsilí o ukončenie vojny na Ukrajine.
Ukrajinec zadržaný v Taliansku poprel účasť na útoku na plynovody Nord Stream
Ukrajinec Serhij Kuznecov, ktorého zatkli v Taliansku na základe európskeho zatykača vydaného Nemeckom pre podozrenie z účasti na útoku na plynovody Nord Stream v roku 2022, poprel vznesené obvinenia.