Sobota, 23.8.2025
Bratislava

Putin vidí "svetlo na konci tunela" vo vzťahoch medzi Ruskom a USA

  • DNES - 6:20
  • Moskva
Putin vidí "svetlo na konci tunela" vo vzťahoch medzi Ruskom a USA

Ruský prezident Vladimir Putin v piatok vyhlásil, že vo vzťahoch medzi Ruskom a Spojenými štátmi sa objavilo „svetlo na konci tunela“. Uviedol to podľa agentúry Reuters počas návštevy jadrového výskumného centra, kde odpovedal na otázky novinárov.

Putin vyjadril presvedčenie, že líderské schopnosti amerického prezidenta Donalda Trumpa prispejú k obnove bilaterálnych vzťahov, ktoré boli v uplynulých rokoch na bode mrazu.

S príchodom prezidenta Trumpa sa, myslím, konečne objavilo svetlo na konci tunela. Minulý týždeň sme mali veľmi dobré, vecné a otvorené stretnutie na Aljaške,“ povedal ruský prezident s odkazom na nedávny summit.

Ďalšie kroky teraz závisia od vedenia Spojených štátov, no som presvedčený, že líderské kvality súčasného prezidenta Donalda Trumpa sú dobrou zárukou toho, že vzťahy budú obnovené,“ dodal Putin.

Zdroj: Info.sk, TASR
