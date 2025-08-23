  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Sobota, 23.8.2025Meniny má Filip
14°Bratislava

Na diaľnici sa prevrátil autobus, piati cestujúci zahynuli

  • DNES - 5:57
  • Pembroke
Na diaľnici sa prevrátil autobus, piati cestujúci zahynuli

Zájazdový autobus smerujúci z Niagarských vodopádov späť do New Yorku s 54 cestujúcimi havaroval v piatok na diaľnici Interstate 90 neďaleko mesta Pembroke, približne 40 kilometrov východne od Buffala v štáte New York. Podľa úradov si nehoda vyžiadala päť obetí a desiatky zranených, uviedla agentúra AP.

Autobus, nad ktorým vodič pravdepodobne stratil kontrolu, sa prevrátil a náraz vymrštil viacerých cestujúcich cez okná von z vozidla.

V tejto chvíli evidujeme viaceré obete, viacerých zakliesnených a množstvo zranených,“ uviedol hovorca polície štátu New York James O’Callaghan. Dodal, že medzi cestujúcimi boli aj deti.

Autobus sa pohyboval východným smerom, keď prešiel do stredového pásu a nakoniec skončil v priekope na pravej strane vozovky. Väčšina cestujúcich bola podľa O’Callaghana indického, čínskeho a filipínskeho pôvodu.

Vodič prežil a je v poriadku. Spolupracujeme s ním a máme pomerne dobrú predstavu o tom, čo sa stalo a prečo nad autobusom stratil kontrolu,“ dodal bez ďalších podrobností.

Letecká záchranná služba Mercy Flight informovala, že z miesta nehody transportovalo zranených šesť vrtuľníkov – tri z jej letky a tri z ďalších záchranných služieb. Miestne nemocnice potvrdili, že ošetrili alebo hospitalizovali viac než 40 ľudí. Zranenia zahŕňali poranenia hlavy a zlomeniny končatín.

Dve osoby, ktoré podstúpili operáciu v nemocnici Erie County Medical Center v Buffale, by sa podľa primára chirurgie Jeffreyho Brewera mali zotaviť.

Zájazdový autobus bol výrazne poškodený,“ uviedol O’Callaghan. „Väčšina ľudí podľa všetkého nemala zapnutý bezpečnostný pás, čo je pravdepodobne dôvod, prečo bolo toľko osôb vymrštených z vozidla.“

V reakcii na podobnú tragickú nehodu v roku 2023 štát New York prijal legislatívu, ktorá od 28. novembra 2016 vyžaduje povinné používanie bezpečnostných pásov v zájazdových autobusoch vyrobených po tomto dátume. Nie je však známe, akého veku bol autobus z piatkovej nehody.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Putin vidí

Putin vidí "svetlo na konci tunela" vo vzťahoch medzi Ruskom a USA

DNES - 6:20Zahraničné

Ruský prezident Vladimir Putin v piatok vyhlásil, že vo vzťahoch medzi Ruskom a Spojenými štátmi sa objavilo „svetlo na konci tunela“.

Soul: Vojaci KĽDR prekročili hranicu, armáda vystrelila varovné výstrely

Soul: Vojaci KĽDR prekročili hranicu, armáda vystrelila varovné výstrely

DNES - 5:55Zahraničné

Južná Kórea v sobotu informovala, že jej armáda vystrelila varovné výstrely po tom, čo severokórejskí vojaci v priebehu týždňa prekročili na krátky čas spoločnú hranicu.

Trump zvažuje sankcie aj to, že nespraví nič, ak nebude summit Putin - Zelenskyj

Trump zvažuje sankcie aj to, že nespraví nič, ak nebude summit Putin - Zelenskyj

DNES - 5:49Zahraničné

Americký prezident Donald Trump v piatok povedal, že do dvoch týždňov by už mal vedieť, či je možné dosiahnuť pokrok v jeho úsilí o ukončenie vojny na Ukrajine.

Ukrajinec zadržaný v Taliansku poprel účasť na útoku na plynovody Nord Stream

Ukrajinec zadržaný v Taliansku poprel účasť na útoku na plynovody Nord Stream

VČERA - 21:14Zahraničné

Ukrajinec Serhij Kuznecov, ktorého zatkli v Taliansku na základe európskeho zatykača vydaného Nemeckom pre podozrenie z účasti na útoku na plynovody Nord Stream v roku 2022, poprel vznesené obvinenia.

Vosveteit.sk
Rusko pokračuje v digitálnej izolácii! Každý smartfón bude musieť mať predinštalovanú túto štátnu aplikáciuRusko pokračuje v digitálnej izolácii! Každý smartfón bude musieť mať predinštalovanú túto štátnu aplikáciu
Tom žil 40 rokov v ťažkej depresii. Všetko však zmenil čip v mozgu, ktorý mu otvoril dvere k novému životuTom žil 40 rokov v ťažkej depresii. Všetko však zmenil čip v mozgu, ktorý mu otvoril dvere k novému životu
Antarktída prechádza rapídnymi zmenami, ktoré bude cítiť celý svet, varujú vedciAntarktída prechádza rapídnymi zmenami, ktoré bude cítiť celý svet, varujú vedci
Vyhľadávanie od Googlu dostáva brutálny upgrade. AI za teba spraví všetku ťažkú prácuVyhľadávanie od Googlu dostáva brutálny upgrade. AI za teba spraví všetku ťažkú prácu
Uložené heslá v mobile konečne nájdeš pokope. Google prináša brutálnu aplikáciu, ktorú si zamiluješUložené heslá v mobile konečne nájdeš pokope. Google prináša brutálnu aplikáciu, ktorú si zamiluješ
Nová funkcia v Androide ti odhalí skryté služby Google v telefóne, ktoré bežia na pozadíNová funkcia v Androide ti odhalí skryté služby Google v telefóne, ktoré bežia na pozadí
Americká FBI volá na poplach! Ruskí hackeri sa prebúdzajú a opäť začínajú poľovať na routeryAmerická FBI volá na poplach! Ruskí hackeri sa prebúdzajú a opäť začínajú poľovať na routery
Tvoj smartfón už nikdy nebude ako predtým. Vylepšený Gemini Live od Google ťa ohromíTvoj smartfón už nikdy nebude ako predtým. Vylepšený Gemini Live od Google ťa ohromí
Hackeri stratili kontrolu. Zdrojový kód jedného z najnebezpečnejších Android vírusov unikol na internetHackeri stratili kontrolu. Zdrojový kód jedného z najnebezpečnejších Android vírusov unikol na internet
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP