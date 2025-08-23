Na diaľnici sa prevrátil autobus, piati cestujúci zahynuli
- DNES - 5:57
- Pembroke
Zájazdový autobus smerujúci z Niagarských vodopádov späť do New Yorku s 54 cestujúcimi havaroval v piatok na diaľnici Interstate 90 neďaleko mesta Pembroke, približne 40 kilometrov východne od Buffala v štáte New York. Podľa úradov si nehoda vyžiadala päť obetí a desiatky zranených, uviedla agentúra AP.
Autobus, nad ktorým vodič pravdepodobne stratil kontrolu, sa prevrátil a náraz vymrštil viacerých cestujúcich cez okná von z vozidla.
„V tejto chvíli evidujeme viaceré obete, viacerých zakliesnených a množstvo zranených,“ uviedol hovorca polície štátu New York James O’Callaghan. Dodal, že medzi cestujúcimi boli aj deti.
Autobus sa pohyboval východným smerom, keď prešiel do stredového pásu a nakoniec skončil v priekope na pravej strane vozovky. Väčšina cestujúcich bola podľa O’Callaghana indického, čínskeho a filipínskeho pôvodu.
„Vodič prežil a je v poriadku. Spolupracujeme s ním a máme pomerne dobrú predstavu o tom, čo sa stalo a prečo nad autobusom stratil kontrolu,“ dodal bez ďalších podrobností.
Letecká záchranná služba Mercy Flight informovala, že z miesta nehody transportovalo zranených šesť vrtuľníkov – tri z jej letky a tri z ďalších záchranných služieb. Miestne nemocnice potvrdili, že ošetrili alebo hospitalizovali viac než 40 ľudí. Zranenia zahŕňali poranenia hlavy a zlomeniny končatín.
Dve osoby, ktoré podstúpili operáciu v nemocnici Erie County Medical Center v Buffale, by sa podľa primára chirurgie Jeffreyho Brewera mali zotaviť.
„Zájazdový autobus bol výrazne poškodený,“ uviedol O’Callaghan. „Väčšina ľudí podľa všetkého nemala zapnutý bezpečnostný pás, čo je pravdepodobne dôvod, prečo bolo toľko osôb vymrštených z vozidla.“
V reakcii na podobnú tragickú nehodu v roku 2023 štát New York prijal legislatívu, ktorá od 28. novembra 2016 vyžaduje povinné používanie bezpečnostných pásov v zájazdových autobusoch vyrobených po tomto dátume. Nie je však známe, akého veku bol autobus z piatkovej nehody.
