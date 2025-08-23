  • Články
Soul: Vojaci KĽDR prekročili hranicu, armáda vystrelila varovné výstrely

  • DNES - 5:55
  • Soul
Južná Kórea v sobotu informovala, že jej armáda vystrelila varovné výstrely po tom, čo severokórejskí vojaci v priebehu týždňa prekročili na krátky čas spoločnú hranicu.

Severná Kórea na incident reagovala obvinením Soulu z „provokácie“ a tvrdí, že na jej vojakov bolo vypálených viac než desať výstrelov.

Podľa vyhlásenia Spojeného velenia juhokórejských ozbrojených síl prišlo k incidentu v utorok. „Niekoľko severokórejských vojakov operujúcich v blízkosti vojenskej demarkačnej línie (MDL) v centrálnej časti demilitarizovaného pásma (DMZ) prekročilo MDL, na čo naša armáda reagovala varovnou paľbou,“ uvádza sa vo vyhlásení. Vojaci KĽDR sa následne podľa Soulu stiahli späť na sever od línie.

Na incident v sobotu zareagovala aj Severná Kórea. Podľa štátnej agentúry KCNA obvinil zástupca náčelníka generálneho štábu Kórejskej ľudovej armády Ko Čong-čchol juhokórejskú armádu z úmyselnej provokácie, ktorá má podnecovať vojenský konflikt. „Dňa 19. augusta vykonali vojnoví štváči z juhu závažnú provokáciu, keď vypálili viac než desať varovných výstrelov z veľkorážneho 12,7 mm guľometu na vojakov KĽDR, ktorí pracovali na výstavbe trvalej hraničnej bariéry pri južnej línii hranice,“ uvádza sa vo vyhlásení.

Napätie medzi Kóreami narastá v čase, keď Južná Kórea a Spojené štáty uskutočňujú spoločné vojenské cvičenie.

Tvrdenia Severnej Kórey o počte výstrelov zatiaľ nebolo možné nezávisle overiť.

Zdroj: Info.sk, TASR
