Soul: Vojaci KĽDR prekročili hranicu, armáda vystrelila varovné výstrely
- DNES - 5:55
- Soul
Južná Kórea v sobotu informovala, že jej armáda vystrelila varovné výstrely po tom, čo severokórejskí vojaci v priebehu týždňa prekročili na krátky čas spoločnú hranicu.
Severná Kórea na incident reagovala obvinením Soulu z „provokácie“ a tvrdí, že na jej vojakov bolo vypálených viac než desať výstrelov.
Podľa vyhlásenia Spojeného velenia juhokórejských ozbrojených síl prišlo k incidentu v utorok. „Niekoľko severokórejských vojakov operujúcich v blízkosti vojenskej demarkačnej línie (MDL) v centrálnej časti demilitarizovaného pásma (DMZ) prekročilo MDL, na čo naša armáda reagovala varovnou paľbou,“ uvádza sa vo vyhlásení. Vojaci KĽDR sa následne podľa Soulu stiahli späť na sever od línie.
Na incident v sobotu zareagovala aj Severná Kórea. Podľa štátnej agentúry KCNA obvinil zástupca náčelníka generálneho štábu Kórejskej ľudovej armády Ko Čong-čchol juhokórejskú armádu z úmyselnej provokácie, ktorá má podnecovať vojenský konflikt. „Dňa 19. augusta vykonali vojnoví štváči z juhu závažnú provokáciu, keď vypálili viac než desať varovných výstrelov z veľkorážneho 12,7 mm guľometu na vojakov KĽDR, ktorí pracovali na výstavbe trvalej hraničnej bariéry pri južnej línii hranice,“ uvádza sa vo vyhlásení.
Napätie medzi Kóreami narastá v čase, keď Južná Kórea a Spojené štáty uskutočňujú spoločné vojenské cvičenie.
Tvrdenia Severnej Kórey o počte výstrelov zatiaľ nebolo možné nezávisle overiť.
Putin vidí "svetlo na konci tunela" vo vzťahoch medzi Ruskom a USA
Ruský prezident Vladimir Putin v piatok vyhlásil, že vo vzťahoch medzi Ruskom a Spojenými štátmi sa objavilo „svetlo na konci tunela“.
Na diaľnici sa prevrátil autobus, piati cestujúci zahynuli
Zájazdový autobus s 54 cestujúcimi havaroval v piatok na diaľnici Interstate 90 neďaleko mesta Pembroke, približne 40 kilometrov východne od Buffala v štáte New York.
Trump zvažuje sankcie aj to, že nespraví nič, ak nebude summit Putin - Zelenskyj
Americký prezident Donald Trump v piatok povedal, že do dvoch týždňov by už mal vedieť, či je možné dosiahnuť pokrok v jeho úsilí o ukončenie vojny na Ukrajine.
Ukrajinec zadržaný v Taliansku poprel účasť na útoku na plynovody Nord Stream
Ukrajinec Serhij Kuznecov, ktorého zatkli v Taliansku na základe európskeho zatykača vydaného Nemeckom pre podozrenie z účasti na útoku na plynovody Nord Stream v roku 2022, poprel vznesené obvinenia.