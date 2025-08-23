  • Články
Trump zvažuje sankcie aj to, že nespraví nič, ak nebude summit Putin - Zelenskyj

Americký prezident Donald Trump v piatok povedal, že do dvoch týždňov by už mal vedieť, či je možné dosiahnuť pokrok v jeho úsilí o ukončenie vojny na Ukrajine.

Naznačil možnosť uvalenia nových sankcií voči Moskve, ale aj to, že USA nespravia nič.

Trump novinárom v Oválnej pracovni povedal, že ho neteší skutočnosť, že ruská armáda vo štvrtok raketou zasiahla na Ukrajine americkú továreň. „Celkovo ma neteší nič, čo súvisí s touto vojnou,“ dodal.

Najskôr chce podľa vlastných slov vedieť, či sa ruský prezident Vladimir Putin stretne s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, pričom vyjadril predpoklad, že to bude jasné do dvoch týždňov.

Potom sa rozhodnem, čo urobíme. A bude to veľmi dôležité rozhodnutie... či už to budú masívne sankcie alebo masívne clá, prípadne oboje. Alebo neurobíme nič a povieme: 'Je to váš boj',“ dodal.

Trump sa snaží zorganizovať stretnutie prezidentov Ruska a Ukrajiny, pričom po pondelňajšej schôdzke so Zelenským a európskymi lídrami informoval, že sa už začali prípravy tohto summitu.

Zelenskyj vzápätí deklaroval, že je pripravený sa so šéfom Kremľa stretnúť bez predbežných podmienok. Neskôr však uviedol, že stretnutie medzi ním a Putinom bude možné iba po dohode medzi Ukrajinou, USA a ďalšími západnými spojencami o bezpečnostných zárukách. Ruská strana v piatok vyhlásila, že nijaký summit dvojice sa zatiaľ nechystá, keďže jeho program nie je pripravený. Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov spresnil, že Putin v pondelok nepovedal Trumpovi, že súhlasí s rusko-ukrajinským summitom, ale iba že je za zvýšenie úrovne zastúpenia na rokovaniach.

Trump v piatok vyhlásil, že zorganizovať summit tejto dvojice je náročné. „Je to tak trochu ako miešať olej s octom. Títo dvaja zo zjavných dôvodov spolu nevychádzajú práve najlepšie,“ vysvetľoval Trump. Dodal, že uvidí, či bude musieť byť na ich schôdzke prítomný aj on, ale radšej by ich vraj nechal vydiskutovať si to samých.

Zdroj: Info.sk, TASR
