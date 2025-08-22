  • Články
Trump avizuje zásahy voči kriminalite aj v Chicagu a New Yorku

Americký prezident Donald Trump v piatok vyhlásil, že Chicago a následne New York budú po Washingtone ďalšími veľkomestami v USA, ktoré sa stanú terčom federálneho boja proti zločinu.

Spravíme naše mestá veľmi, veľmi bezpečnými,“ povedal Trump novinárom v Bielom dome. „Myslím, že Chicago bude ďalším v poradí a potom pomôžeme New Yorku,“ dodal, pričom zdôraznil, že Chicago je v hroznom stave.

Trump začiatkom augusta rozhodol o tom, že policajný zbor vo Washingtone bude podliehať federálnej kontrole. Do ulíc amerického hlavného mesta nariadil nasadenie Národnej gardy s deklarovaným cieľom zvýšiť tak jeho bezpečnosť, ktorú podľa neho trápi nekontrolovateľná kriminalita i vysoký počet bezdomovcov.

Americký prezident najskôr avizoval, že vláda tam nasadí 800 príslušníkov Národnej gardy Federálneho dištriktu Kolumbia, ale „v prípade potreby oveľa viac“. V súčasnosti hliadkuje vo Washingtone už takmer 2000 príslušníkov Národnej gardy, keďže tento týždeň dorazili stovky z viacerých republikánmi vedených amerických štátov, informuje agentúra AP.

Americké ministerstvo obrany bez bližších podrobností v piatok oznámilo, že príslušníci Národnej gardy vo Washingtone budú už čoskoro ozbrojení. Nosiť majú služobné zbrane. Pentagón a americká armáda pritom len minulý týždeň uvádzali, že vojaci z gardy ozbrojení nebudú.

Zdroj: Info.sk, TASR
