Rusko odložilo výskumné lety na Mesiac a Venušu
Ruský program na prieskum Mesiaca a Venuše sa oneskorí o niekoľko rokov. V rozhovore pre denník Izvestija zverejnený v piatok to povedal prezident Ruskej akadémie vied Gennadij Krasnikov.
Orbitálna stanica Luna-26, ktorej hlavnou úlohou je nájsť vhodné miesta na pristátie pre budúce misie na severnom a južnom póle Mesiaca, bude vypustená až v roku 2028, pričom pôvodný plán počítal so septembrom 2027.
Vyslanie dvoch pristávacích zariadení Luna-27.1 a Luna-27.2 na póly Mesiaca by sa tak malo posunúť na roky 2029 a 2030.
„O ďalšie tri alebo štyri roky sa uskutoční misia Luna-28, ktorá na Zem dopraví vzorky mesačnej pôdy. Vypustená bude aj orbitálna stanica Luna-29,“ uviedol Krasnikov.
V rokoch 2035 – 2036 sa plánuje vyslať k Mesiacu zariadenie Luna-30 s lunárnym roverom, ktoré uskutoční dlhodobý vedecký výskum.
Až v roku 2036 sa podľa Krasnikova plánuje vypustenie automatickej medziplanetárnej stanice Venera-D zameranej na štúdium povrchu, atmosféry a vnútornej štruktúry Venuše, o ktorom sa pôvodne uvažovalo v roku 2031.
Rusko v auguste 2023 zlyhalo pri pokuse nadviazať na program výskumu Mesiaca s názvom Luna, ktorý sa skončil 14. augusta 1976 štartom sondy Luna-24. Automatická medziplanetárna stanica Luna-25 vtedy narazila do povrchu obežnice Zeme po tom, čo sa jej motor včas nevypol.
Po neúspechu misie Luna-25 sa rozhodlo o urýchlení vypustenia stanice Luna-26. V decembri 2023 ruská vesmírna agentúra Roskosmos oznámila, že sa tak stane v roku 2027.
