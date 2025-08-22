  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Piatok, 22.8.2025Meniny má Tichomír
19°Bratislava

Rusko odložilo výskumné lety na Mesiac a Venušu

  • DNES - 20:09
  • Moskva
Rusko odložilo výskumné lety na Mesiac a Venušu

Ruský program na prieskum Mesiaca a Venuše sa oneskorí o niekoľko rokov. V rozhovore pre denník Izvestija zverejnený v piatok to povedal prezident Ruskej akadémie vied Gennadij Krasnikov.

Orbitálna stanica Luna-26, ktorej hlavnou úlohou je nájsť vhodné miesta na pristátie pre budúce misie na severnom a južnom póle Mesiaca, bude vypustená až v roku 2028, pričom pôvodný plán počítal so septembrom 2027.

Vyslanie dvoch pristávacích zariadení Luna-27.1 a Luna-27.2 na póly Mesiaca by sa tak malo posunúť na roky 2029 a 2030.

O ďalšie tri alebo štyri roky sa uskutoční misia Luna-28, ktorá na Zem dopraví vzorky mesačnej pôdy. Vypustená bude aj orbitálna stanica Luna-29,“ uviedol Krasnikov.

V rokoch 2035 – 2036 sa plánuje vyslať k Mesiacu zariadenie Luna-30 s lunárnym roverom, ktoré uskutoční dlhodobý vedecký výskum.

Až v roku 2036 sa podľa Krasnikova plánuje vypustenie automatickej medziplanetárnej stanice Venera-D zameranej na štúdium povrchu, atmosféry a vnútornej štruktúry Venuše, o ktorom sa pôvodne uvažovalo v roku 2031.

Rusko v auguste 2023 zlyhalo pri pokuse nadviazať na program výskumu Mesiaca s názvom Luna, ktorý sa skončil 14. augusta 1976 štartom sondy Luna-24. Automatická medziplanetárna stanica Luna-25 vtedy narazila do povrchu obežnice Zeme po tom, čo sa jej motor včas nevypol.

Po neúspechu misie Luna-25 sa rozhodlo o urýchlení vypustenia stanice Luna-26. V decembri 2023 ruská vesmírna agentúra Roskosmos oznámila, že sa tak stane v roku 2027.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Vedci objavili nový mesiac planéty Urán, má len desať kilometrov

Vedci objavili nový mesiac planéty Urán, má len desať kilometrov

21:21 20.08.2025Veda

Astronómovia objavili pomocou Vesmírneho teleskopu Jamesa Webba (JWST) nový mesiac planéty Urán.

Fosília známa ako Lucy sa vydala z Etiópie do Prahy, kde ju vystavia

Fosília známa ako Lucy sa vydala z Etiópie do Prahy, kde ju vystavia

14:23 15.08.2025Veda

Fosílne ostatky australopiteka z obdobia približne pred 3,2 miliónmi rokov, známe pod menom Lucy, opustili územie Etiópie, aby boli od 25. augusta do 23. októbra vystavené v Národnom múzeu v Prahe.

Vedci oživili genóm španielskej chrípky, odhalili smrteľné mutácie

Vedci oživili genóm španielskej chrípky, odhalili smrteľné mutácie

20:06 10.08.2025Veda

Jedna z najničivejších epidémií ľudstva ožila v laboratórnych podmienkach.

Štyria astronauti sa vrátili na Zem po piatich mesiacoch na vesmírnej stanici

Štyria astronauti sa vrátili na Zem po piatich mesiacoch na vesmírnej stanici

19:11 09.08.2025Veda

Štyria astronauti sa v sobotu vrátili na Zem po približne piatich mesiacoch, ktoré strávili na palube Medzinárodnej vesmírnej stanice (ISS).

Vosveteit.sk
Rusko pokračuje v digitálnej izolácii! Každý smartfón bude musieť mať predinštalovanú túto štátnu aplikáciuRusko pokračuje v digitálnej izolácii! Každý smartfón bude musieť mať predinštalovanú túto štátnu aplikáciu
Tom žil 40 rokov v ťažkej depresii. Všetko však zmenil čip v mozgu, ktorý mu otvoril dvere k novému životuTom žil 40 rokov v ťažkej depresii. Všetko však zmenil čip v mozgu, ktorý mu otvoril dvere k novému životu
Antarktída prechádza rapídnymi zmenami, ktoré bude cítiť celý svet, varujú vedciAntarktída prechádza rapídnymi zmenami, ktoré bude cítiť celý svet, varujú vedci
Vyhľadávanie od Googlu dostáva brutálny upgrade. AI za teba spraví všetku ťažkú prácuVyhľadávanie od Googlu dostáva brutálny upgrade. AI za teba spraví všetku ťažkú prácu
Uložené heslá v mobile konečne nájdeš pokope. Google prináša brutálnu aplikáciu, ktorú si zamiluješUložené heslá v mobile konečne nájdeš pokope. Google prináša brutálnu aplikáciu, ktorú si zamiluješ
Nová funkcia v Androide ti odhalí skryté služby Google v telefóne, ktoré bežia na pozadíNová funkcia v Androide ti odhalí skryté služby Google v telefóne, ktoré bežia na pozadí
Americká FBI volá na poplach! Ruskí hackeri sa prebúdzajú a opäť začínajú poľovať na routeryAmerická FBI volá na poplach! Ruskí hackeri sa prebúdzajú a opäť začínajú poľovať na routery
Tvoj smartfón už nikdy nebude ako predtým. Vylepšený Gemini Live od Google ťa ohromíTvoj smartfón už nikdy nebude ako predtým. Vylepšený Gemini Live od Google ťa ohromí
Hackeri stratili kontrolu. Zdrojový kód jedného z najnebezpečnejších Android vírusov unikol na internetHackeri stratili kontrolu. Zdrojový kód jedného z najnebezpečnejších Android vírusov unikol na internet
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP