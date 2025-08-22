V USA sú podľa Trumpa seriózni záujemcovia o kúpu TikToku

  • Články
V USA sú seriózni záujemcovia o kúpu sociálnej siete TikTok, vyhlásil v piatok prezident Donald Trump.

Dodal, že by mohol ďalej predĺžiť lehotu, ktorú stanovil čínskemu majiteľovi aplikácie, spoločnosti ByteDance, na odpredaj jej amerických aktív.

Máme kupcov. Máme veľmi serióznych amerických kupcov, ktorí ju chcú kúpiť,“ povedal Trump novinárom vo Washingtone. Prezident dodal, že zatiaľ o tejto záležitosti nehovoril s čínskym lídrom Si Ťin-pchingom a má v úmysle tak urobiť, keď nastane vhodný čas. Trump tiež dostal otázku, či nemá obavy o bezpečnosť v súvislosti s používaním sociálnej siete po tom, ako sa na nej objavil oficiálny účet Bieleho domu. „Naozaj nie som znepokojený. Myslím si, že je to veľmi preceňované. Som fanúšikom TikToku,“ povedal.

TikTok vlastní čínska spoločnosť ByteDance. Kongres USA vlani schválil zákon, ktorý ByteDance nútil predať americkú pobočku TikToku do 19. januára 2025, čo spoločnosť urobiť odmietla. Pre obavy o národnú bezpečnosť sa demokrati aj republikáni v zákonodarnom zbore domnievali, že by komunistická vláda v Pekingu mohla získať prístup k množstvu osobných údajov z TikToku a zneužívať ich na získanie politického vplyvu v USA. Ihneď po nástupe do úradu 20. januára tohto roka Trump uplatňovanie zákazu TikToku dekrétom pozastavil. Celkovo tak urobil už trikrát a súčasný termín pozastavenia zákazu uplynie v polovici septembra.

Zdroj: Info.sk, TASR
