V niektorých častiach Slovenska sa môže v noci vyskytnúť prízemný mráz

V niektorých častiach severného, stredného a východného Slovenska sa môže v noci vyskytnúť prízemný mráz.

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na to upozornil na svojom webe. Vydal výstrahu prvého stupňa, ktorá predbežne platí od polnoci do soboty (23. 8.) 7.00 h.

Výstraha pred mrazom platí pre okresy Brezno, Rožňava, Spišská Nová Ves, Poprad, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Námestovo a Tvrdošín.

Očakávaný prízemný mráz nie je v danej ročnej dobe a oblasti zriedkavý, ale môže poškodiť vegetáciu nižšieho vzrastu,“ upozorňujú meteorológovia.

Zdroj: Info.sk, TASR
