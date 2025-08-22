V niektorých častiach Slovenska sa môže v noci vyskytnúť prízemný mráz
V niektorých častiach severného, stredného a východného Slovenska sa môže v noci vyskytnúť prízemný mráz.
Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na to upozornil na svojom webe. Vydal výstrahu prvého stupňa, ktorá predbežne platí od polnoci do soboty (23. 8.) 7.00 h.
Výstraha pred mrazom platí pre okresy Brezno, Rožňava, Spišská Nová Ves, Poprad, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Námestovo a Tvrdošín.
„Očakávaný prízemný mráz nie je v danej ročnej dobe a oblasti zriedkavý, ale môže poškodiť vegetáciu nižšieho vzrastu,“ upozorňujú meteorológovia.
Pellegrini: Útoky, ako tie na ropovod Družba, ohrozujú stabilitu ekonomiky SR
Slovensko patrí medzi štáty, ktoré sa snažia okrem priamej dodávky zbraní na úrovni štátu pomáhať Ukrajine vo všetkých oblastiach.
Financie z plánu obnovy sú podľa Krajčího pre chyby súkromných nemocníc ohrozené
Poslanec Národnej rady SR a exminister zdravotníctva Marek Krajčí upozornil, že Slovensko môže pre pochybenia súkromných nemocníc prísť o ďalšie milióny eur z plánu obnovy.
Pri požiari bytu v Žiline sa dvaja ľudia intoxikovali splodinami horenia
Žilinskí hasiči v piatok popoludní zasahujú pri požiari bytu na Kubínskej ulici na sídlisku Vlčince v Žiline.
MV: SaS vo vyjadreniach o nákupe cateringu do vládnych letiek účelovo zavádza
Opozičná strana SaS podľa Ministerstva vnútra SR účelovo zavádza vo vyjadreniach o nákupe cateringu pre vládne letky za 660.000 eur na dva roky.