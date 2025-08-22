  • Články
Šutaj Eštok: Útoky na ropovod Družba môžu zhoršovať situáciu aj susedom Ukrajiny

  • DNES - 18:05
  • Bratislava
To, že sa Ukrajina nachádza v mimoriadne náročnej situácii, ju neoprávňuje k opakovaným útokom na ropovod Družba, ktorý zabezpečuje dodávky ropy aj na Slovensko.

Takéto útoky môžu ešte viac komplikovať jej vlastnú pozíciu a zároveň zhoršovať situáciu aj pre susedné štáty, ktoré majú záujem na korektných a dobrých vzťahoch. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) to uviedol v reakcii na útoky ukrajinskej armády na infraštruktúru ropovodu Družba na ruskom území.

Minister pripomenul, že dodávky ropy cez ropovod Družba sú momentálne prerušené, prevádzka by ale mala byť obnovená začiatkom budúceho týždňa. Slovensko nie je podľa neho v ohrození, disponuje strategickými zásobami ropy a ropných produktov na 90 dní.

Situácia je však vážna, dotkla sa nielen Slovenska, ale aj Maďarska. Rovnako na uvedenú situáciu nahnevane reagoval aj prezident Spojených štátov amerických Donald Trump. Problém s takýmto presahom budeme určite riešiť aj na úrovni Európskej komisie,“ upozornil Šutaj Eštok. Doplnil, že útoky, ktoré môžu ohroziť energetickú bezpečnosť slovenských občanov, nemožno považovať za priateľský krok.

Ukrajinská armáda v priebehu deviatich dní trikrát zaútočila na infraštruktúru ropovodu Družba na ruskom území. Došlo preto k pozastaveniu dodávok prostredníctvom tohto potrubia, ktoré dopravuje ropu aj na Slovensko a do Maďarska. Ministri zahraničných vecí SR a Maďarska Juraj Blanár (Smer-SD) a Péter Szijjártó preto v piatok poslali spoločný otvorený list šéfke európskej diplomacie Kaji Kallasovej a eurokomisárovi pre energetiku Danovi Jorgensenovi, v ktorom vyzvali Európsku komisiu (EK) na okamžité zabezpečenie dodržiavania záväzkov bezpečnosti energetických dodávok členských štátov EÚ.

Ministri Kallasovú a Jorgensena upozornili, že EK vo svojom vyhlásení z 27. januára 2025 uviedla, že celistvosť energetickej infraštruktúry zásobujúcej členské štáty EÚ je otázkou bezpečnosti celej Únie. Komisia v tejto súvislosti vyzvala všetky tretie krajiny, aby to rešpektovali.

Zdroj: Info.sk, TASR
