Hamas vyzval na koniec izraelských útokov a otvorenie hraníc Pásma Gazy
- DNES - 17:37
- Gaza
Palestínske militantné hnutie Hamas v piatok vyzvalo na okamžité ukončenie izraelskej ofenzívy v Pásme Gazy a zrušenie blokády územia izraelskou armádou.
Skupina tak urobila po tom, čo Integrovaná klasifikácia fáz potravinovej bezpečnosti (IPC) podporovaná Organizáciou Spojených národov (OSN) v piatok oficiálne vyhlásila stav hladomoru v meste Gaza.
Hamas vyzval na „okamžité kroky zo strany OSN a Bezpečnostnej rady na zastavenie vojny a zrušenie blokády“. Žiada otvorenie hraničných priechodov, aby do Pásma Gazy mohli humanitárne organizácia okamžite začať s dovážaním potravín, vody či liekov.
Palestínske hnutie privítalo skutočnosť, že IPC oficiálne oznala existenciu hladomoru v Gaze, hoci podľa neho toto vyhlásenie prišlo neskoro. Hnutie dodalo, že medzinárodné spoločenstvo a všetky jeho inštitúcie majú teraz morálnu povinnosť zastaviť zločiny proti ľudskosti a zachrániť viac ako dva milióny ľudí „vystavených genocíde“ v Pásme Gazy.
Vojna v Pásme Gazy vypukla po útoku Hamasu na Izrael zo 7. októbra 2023. Pri tomto útoku zahynulo 1219 ľudí a militanti uniesli do palestínskej enklávy 251 osôb. Následná izraelská ofenzíva v Pásme Gazy, ktorá trvá už 22 mesiacov, si vyžiadala najmenej 62.192 obetí. Intenzívne útoky spustošili toto palestínske územie a vyhnali z domovov najmenej 1,9 milióna tamojších obyvateľov.
Izrael okrem bombardovania palestínskej enklávy od marca tohto roka 11 týždňov blokoval prísun všetkej pomoci na toto územie. Po medzinárodnom tlaku síce povolil obmedzený prístup pomoci, no OSN a humanitárne organizácie považovali množstvo tejto pomoci za nedostatočné a apelovali na Izrael, aby povolil neobmedzený prístup humanitárnej pomoci do Pásma Gazy. Na hlad v palestínskej enkláve zomrelo podľa stanice al-Džazíra už 273 ľudí vrátane 112 detí.
Podľa IPC je „katastrofálnemu“ hladu vystavených v Gaze už teraz pol milióna ľudí, teda štvrtina populácie Pásma Gazy. Medzinárodná organizácia sa obáva, že do konca septembra môže počet ľudí v tejto situácii vzrásť na 641.000.
