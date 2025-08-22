Financie z plánu obnovy sú podľa Krajčího pre chyby súkromných nemocníc ohrozené
Poslanec Národnej rady SR a exminister zdravotníctva Marek Krajčí (Slovensko, Za ľudí, KÚ) upozornil, že Slovensko môže pre pochybenia súkromných nemocníc prísť o ďalšie milióny eur z plánu obnovy. Skupina Agel i sieť Penta Hospitals to odmietajú. Vyplýva to zo stanovísk, ktoré poskytli TASR.
Krajčí sa odvoláva na zistenia Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO). „Žiaľ, dozvedeli sme sa, že Slovenská republika môže prísť o ďalšie milióny eur z plánu obnovy - tentokrát v súvislosti so spoločnosťou Agel. Nemocnica Agel Levice porušila zákon o verejnom obstarávaní tým, že umelo rozdelila jednu zákazku na dve, čím znížila predpokladanú hodnotu a obišla povinnosť realizovať nadlimitné verejné obstarávanie,“ uviedol Krajčí. ÚVO podľa neho poukazuje na to, že nemocnica v Leviciach rozdelila zákazku účelovo na dve menšie, oslovila len tri vopred vybrané firmy.
Podľa Krajčího má rezort zdravotníctva postupovať podľa zákona a má povinnosť nahlásiť zistené porušenie Národnej implementačnej a koordinačnej autorite, ktorá má následne povinnosť informovať Európsku komisiu a Európsky úrad pre boj proti podvodom. „Výsledkom bude, že európske financie sa takýmto spôsobom nebudú môcť použiť, ministerstvo zdravotníctva si nebude môcť nechať preplatiť tieto financie od Európskej komisie z plánu obnovy, čím milióny eur prepadnú,“ konštatoval Krajčí.
K podobnému scenáru môže podľa Krajčího dôjsť aj pri projekte nemocnice v Spišskej Novej Vsi, ktorý realizuje spoločnosť Penta. „Jej ministerstvo zdravotníctva pod vedením exministerky (Zuzany, pozn. TASR) Dolinkovej umožnilo v rozpore s termínmi, ktoré požaduje Európska komisia, dokončiť stavbu až do 31. 12. 2028. Tieto prípady ukazujú, že súkromníci sa postarajú o to, že peniaze z plánu obnovy s najväčšou pravdepodobnosťou prepadnú a Slovenská republika ich nebude môcť čerpať tak, ako si ich pôvodne tieto nemocnice na svoje projekty žiadali,“ dodal Krajčí.
Spoločnosť Agel reagovala, že tvrdenia prezentované poslancom sú vytrhnuté z kontextu celého procesu a môžu vytvárať mylný dojem. Kontrolné procesy navyše podľa nej stále prebiehajú a nie všetky sú už ukončené. „Domnievame sa, že Nemocnica Agel Levice postupovala v súlade s princípom hospodárnosti a podľa pravidiel uložených zákonom s cieľom využiť všetky dostupné prostriedky na modernizáciu zdravotníckeho zariadenia,“ uviedol Tomáš Lučkai, výkonný riaditeľ spoločnosti Agel, zodpovedný za vedenie projektového tímu, ktorý dohliada na implementáciu projektov spolufinancovaných z plánu obnovy.
Agel vysvetlil, že počas realizácie pôvodnej rekonštrukcie nemocnice v Leviciach sa podarilo dosiahnuť úspory, ktoré umožnili rozšíriť obsah modernizácie. „Tieto dodatočné finančné prostriedky bolo možné použiť len po získaní súhlasu príslušných orgánov a len za podmienky, že všetky práce budú dokončené do konca júna 2026, čo je záväzný míľnik plánu obnovy. Efektívnym využitím úspor z Plánu obnovy a odolnosti sa podarilo dosiahnuť výrazne rozsiahlejšiu modernizáciu zdravotníckeho zariadenia. O peniaze sme tak neprišli, naopak sme ich efektívnym spôsobom využili k ešte rozsiahlejšej modernizácii nemocnice,“ ozrejmila spoločnosť.
Penta Hospitals v reakcii na Krajčího tvrdenia uviedla, že odmieta verejné spochybňovanie a účelové zaťahovanie siete do politických hier. „Voči projektu dostavby a rekonštrukcie nemocnice v Spišskej Novej Vsi nie sú v súčasnosti vedené žiadne šetrenia ani preverovania zo strany kontrolných orgánov. Projekt napreduje presne podľa stanoveného harmonogramu. Naša spoločnosť navyše disponuje stanoviskom Úradu pre verejné obstarávanie, ktoré potvrdilo, že verejné obstarávanie prebehlo v súlade so zákonom a pravidlami transparentnej súťaže, pričom počas jeho priebehu neboli zistené žiadne nedostatky. Sme presvedčení, že úrad štandardne preveruje podľa pravidiel Plánu obnovy a odolnosti všetky projekty v rámci danej výzvy,“ poznamenal v stanovisku pre TASR hovorca siete Tomáš Kráľ.
Pellegrini: Útoky, ako tie na ropovod Družba, ohrozujú stabilitu ekonomiky SR
Slovensko patrí medzi štáty, ktoré sa snažia okrem priamej dodávky zbraní na úrovni štátu pomáhať Ukrajine vo všetkých oblastiach.
Pri požiari bytu v Žiline sa dvaja ľudia intoxikovali splodinami horenia
Žilinskí hasiči v piatok popoludní zasahujú pri požiari bytu na Kubínskej ulici na sídlisku Vlčince v Žiline.
MV: SaS vo vyjadreniach o nákupe cateringu do vládnych letiek účelovo zavádza
Opozičná strana SaS podľa Ministerstva vnútra SR účelovo zavádza vo vyjadreniach o nákupe cateringu pre vládne letky za 660.000 eur na dva roky.
Ferenčák chce, aby ústavu mohlo meniť až 100 poslancov, predložil novelu
Koaličný poslanec Národnej rady SR Ján Ferenčák presadzuje, aby bolo na prijatie zmeny Ústavy SR alebo ústavného zákona potrebných aspoň 100 hlasov od poslancov namiesto terajších 90.