Zelenskyj aj Rutte tvrdia, že bezpečnostné záruky pre Ukrajinu musia byť silné

  • DNES - 16:26
  • Kyjev
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok povedal, že Rusko robí všetko pre to, aby nedošlo k jeho stretnutiu so šéfom Kremľa Vladimirom Putinom.

Zároveň vyzval spojencov Ukrajiny, aby uvalili nové sankcie na Moskvu v prípade, že naozaj neprejaví ochotu ukončiť svoju inváziu. Zelenskyj sa takto vyjadril v Kyjeve na spoločnej tlačovej konferencii s generálnym tajomníkom NATO Markom Ruttem, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.

Zelenskyj uviedol, že s Ruttem diskutovali o bezpečnostných zárukách pre Ukrajinu zo strany iných štátov, ktoré by podľa neho mali byť podobné článku číslo 5 Severoatlantickej zmluvy. Predmetný sa týka tzv. kolektívnej obrany, v rámci ktorej sa útok na jedného z členov Aliancie považuje za útok na všetkých, pričom tie následne napadnutému štátu pomôžu, pripomína TASR.

Rutte podľa agentúry AFP taktiež vyzval na silné bezpečnostné záruky pre Ukrajinu, s cieľom zaistiť, že Rusko dodrží prípadnú mierovú dohodu a „už nikdy sa nepokúsi obsadiť na Ukrajine ani jeden štvorcový kilometer“.

Silné bezpečnostné záruky budú nevyhnutné a práve na tom teraz pracujeme,“ dodal šéf NATO.

Zelenskyj povedal, že bezpečnostné záruky majú pozostávať z toho, čo môžu partneri dať Ukrajine, ako aj z toho, aká by mala byť armáda na Ukrajine po skončení vojny. Zároveň však dodal, že je príliš skoro na to, aby sa vedelo, kto môže čím prispieť - vojakmi, spravodajskými informáciami či financiami.

Aj Rutte povedal, že je „príliš skoro presnejšie hovoriť o tom, aký bude výsledok. USA sa však jednoznačne zapoja.“

Nechceme opakovanie Budapeštianskeho memoranda ani minských dohôd,“ dodal.

V čase Rutteho návštevy sa v Kyjeve rozozvučali poplašné sirény upozorňujúce na nálet. AFP v tejto súvislosti informuje, že Rusko v ostatných dňoch zintenzívnilo útoky dronmi a raketami na Ukrajinu a zdá sa, že sprostredkovateľské snahy USA o ukončenie vojny zlyhávajú.

Zdroj: Info.sk, TASR
