Pri požiari bytu v Žiline sa dvaja ľudia intoxikovali splodinami horenia

  • DNES - 16:25
  • Žilina
Žilinskí hasiči v piatok popoludní zasahujú pri požiari bytu na Kubínskej ulici na sídlisku Vlčince v Žiline.

Ako informovalo Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline, dve osoby sa intoxikovali splodinami horenia.

Požiar bol hasičom ohlásený o 12.41 h. „Na mieste zasahuje 14 hasičov z hasičskej stanice v Žiline a zo Záchrannej brigády HaZZ so šiestimi kusmi techniky. Zasahuje aj sanitný automobil hasičskej záchrannej služby a záchranná zdravotná služba,“ priblížilo krajské riaditeľstvo.

Doplnilo, že požiar vznikol na druhom poschodí bytového domu a podarilo sa ho lokalizovať.

Žilinská krajská policajná hovorkyňa Daniela Kocková informovala, že na miesto požiaru sa dostavil zisťovateľ príčin vzniku požiarov, ktorý predbežne nevylúčil cudzie zavinenie. „Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície v Žiline začal trestné stíhanie vo veci trestného činu všeobecného ohrozenia v súbehu s trestným činom poškodzovania cudzej veci. Presné okolnosti, ako aj príčina požiaru sú predmetom prebiehajúceho vyšetrovania,“ uviedla Kocková.

Zdroj: Info.sk, TASR
