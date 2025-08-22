Pri požiari bytu v Žiline sa dvaja ľudia intoxikovali splodinami horenia
Žilinskí hasiči v piatok popoludní zasahujú pri požiari bytu na Kubínskej ulici na sídlisku Vlčince v Žiline.
Ako informovalo Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline, dve osoby sa intoxikovali splodinami horenia.
Požiar bol hasičom ohlásený o 12.41 h. „Na mieste zasahuje 14 hasičov z hasičskej stanice v Žiline a zo Záchrannej brigády HaZZ so šiestimi kusmi techniky. Zasahuje aj sanitný automobil hasičskej záchrannej služby a záchranná zdravotná služba,“ priblížilo krajské riaditeľstvo.
Doplnilo, že požiar vznikol na druhom poschodí bytového domu a podarilo sa ho lokalizovať.
Žilinská krajská policajná hovorkyňa Daniela Kocková informovala, že na miesto požiaru sa dostavil zisťovateľ príčin vzniku požiarov, ktorý predbežne nevylúčil cudzie zavinenie. „Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície v Žiline začal trestné stíhanie vo veci trestného činu všeobecného ohrozenia v súbehu s trestným činom poškodzovania cudzej veci. Presné okolnosti, ako aj príčina požiaru sú predmetom prebiehajúceho vyšetrovania,“ uviedla Kocková.
Pellegrini: Útoky, ako tie na ropovod Družba, ohrozujú stabilitu ekonomiky SR
Slovensko patrí medzi štáty, ktoré sa snažia okrem priamej dodávky zbraní na úrovni štátu pomáhať Ukrajine vo všetkých oblastiach.
Financie z plánu obnovy sú podľa Krajčího pre chyby súkromných nemocníc ohrozené
Poslanec Národnej rady SR a exminister zdravotníctva Marek Krajčí upozornil, že Slovensko môže pre pochybenia súkromných nemocníc prísť o ďalšie milióny eur z plánu obnovy.
MV: SaS vo vyjadreniach o nákupe cateringu do vládnych letiek účelovo zavádza
Opozičná strana SaS podľa Ministerstva vnútra SR účelovo zavádza vo vyjadreniach o nákupe cateringu pre vládne letky za 660.000 eur na dva roky.
Ferenčák chce, aby ústavu mohlo meniť až 100 poslancov, predložil novelu
Koaličný poslanec Národnej rady SR Ján Ferenčák presadzuje, aby bolo na prijatie zmeny Ústavy SR alebo ústavného zákona potrebných aspoň 100 hlasov od poslancov namiesto terajších 90.