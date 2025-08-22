Lavrov: Žiaden summit Putin - Zelenskyj sa teraz neplánuje
- DNES - 16:14
- Moskva
Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov vyhlásil, že nie je naplánované žiadne stretnutie šéfa Kremľa Vladimira Putina s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.
Šéf ruskej diplomacie sa tak vyjadril v rozhovore pre americkú stanicu NBC News zverejnenom v piatok. Lavrov tak podľa NBC News spochybnil snahu prezidenta Spojených štátov Donalda Trumpa o usporiadanie takéhoto summitu s cieľom ukončiť vojnu na Ukrajine.
„Putin je pripravený stretnúť sa so Zelenským, keď bude pripravený program summitu, no tento program vôbec nie je pripravený,“ upozornil Lavrov.
Trump sa snaží zorganizovať stretnutie prezidentov Ruska a Ukrajiny a v utorok potvrdil, že už začali prípravy takého rokovania. Zelenskyj v ten istý deň uviedol, že je pripravený sa so šéfom Kremľa stretnúť bez predbežných podmienok. Vo štvrtok však Zelenskyj vyhlásil, že stretnutie medzi ním a Putinom bude možné iba po dohode medzi Ukrajinou, USA a ďalšími západnými spojencami o bezpečnostných zárukách.
„Prezident Putin jasne povedal, že je pripravený stretnúť sa, pokiaľ bude mať toto stretnutie skutočný program, prezidentský program,“ tvrdí ruský minister. Podľa NBC News naznačil, že práve Ukrajina brzdí pokrok smerom k mierovej dohode.
Lavrov uviedol, že Trump po minulotýždňovom stretnutí s Putinom na Aljaške navrhol niekoľko bodov, s ktorými Rusko súhlasí a pri niektorých z nich sa dohodli prejaviť flexibilitu.
„Keď prezident Trump priniesol... tieto otázky na rokovanie vo Washingtone, bolo každému jasné, že existuje niekoľko princípov, ktoré podľa Washingtonu musia byť prijaté, vrátane toho, že (Ukrajina) nevstúpi do NATO, a vrátane diskusie o územných otázkach. Avšak Zelenskyj to všetko odmietol,“ konštatoval Lavrov.
Šéf ruskej diplomacie dodal, že ukrajinský prezident tiež odmietol zrušiť zákony „zakazujúce“ používanie ruštiny. NBC News vysvetľuje, že Ukrajina nezakázala ruský jazyk, avšak Putin bez dôkazov dlhodobo tvrdí, že Kyjev „páchal genocídu na rusky hovoriacom obyvateľstve“ v Donbase. TASR pripomína, že na Ukrajine prijali v roku 2019 zákon o štátnom jazyku na podporu používania ukrajinčiny a vo verejnom styku ním výrazne obmedzili používanie ruštiny. Správa Benátskej komisie v tom čase uvádzala, že ukrajinské úrady tento krok zdôvodnili storočným útlakom ukrajinčiny na úkor ruštiny. Komisia však v súvislosti s prijatím zákona vyjadrila isté obavy z hľadiska ľudských práv a nediskriminácie národnostných menšín.
Putin tiež opakovane spochybnil legitimitu Zelenského ako hlavy štátu po uplynutí jeho funkčného obdobia vlani na jar a následnom uznesení ukrajinského parlamentu, že vo funkcii zostane až do ďalších volieb, ktoré však počas vojny nemožno riadne usporiadať. Kremeľ medzitým opakovane naznačuje, že ak je Zelenskyj - napriek uzneseniu ukrajinského parlamentu - nelegitímnym prezidentom, nebudú platné ani prípadné mierové akty ním podpísané.
Zelenskyj vo štvrtok vyhlásil, že Rusko sa zo summitu v týchto dňoch usiluje „vykrútiť“, a obvinil ho z pokračovania masívnych útokov na Ukrajinu.
