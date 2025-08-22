  • Články
Ferenčák chce, aby ústavu mohlo meniť až 100 poslancov, predložil novelu

  • DNES - 15:12
  • Bratislava
Koaličný poslanec Národnej rady (NR) SR Ján Ferenčák (Hlas-SD) presadzuje, aby bolo na prijatie zmeny Ústavy SR alebo ústavného zákona potrebných aspoň 100 hlasov od poslancov namiesto terajších 90.

O svojom návrhu hovoril už v júni, teraz ho predložil ako novelu do parlamentu. Poslanci by o jeho návrhu mali rokovať na najbližšej schôdzi, ktorá sa začína 9. septembra.

Ferenčák navrhuje, aby bol na zmenu ústavy alebo ústavného zákona potrebný súhlas aspoň dvojtretinovej väčšiny všetkých poslancov. Chce tak podľa svojich slov posilniť vážnosť ústavy. „Jej zmeny budú možné vtedy, keď sa na tom nájde spoločenský konsenzus,“ napísal v dôvodovej správe.

Súhlas trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov, teda 90 hlasov, by podľa jeho návrhu ostal potrebný pri súhlase s medzinárodnou zmluvou, na prijatie uznesenia o ľudovom hlasovaní o odvolaní prezidenta SR, na podanie obžaloby na prezidenta, na prijatie uznesenia o skrátení volebného obdobia NR SR, ako aj na vypovedanie vojny inému štátu, na zrušenie rozhodnutia prezidenta a na voľbu kandidáta na sudcu Ústavného súdu SR.

Poslanec navrhuje, aby bola jeho novela účinná od 1. januára 2026.

Zdroj: Info.sk, TASR
