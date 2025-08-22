Ferenčák chce, aby ústavu mohlo meniť až 100 poslancov, predložil novelu
Koaličný poslanec Národnej rady (NR) SR Ján Ferenčák (Hlas-SD) presadzuje, aby bolo na prijatie zmeny Ústavy SR alebo ústavného zákona potrebných aspoň 100 hlasov od poslancov namiesto terajších 90.
O svojom návrhu hovoril už v júni, teraz ho predložil ako novelu do parlamentu. Poslanci by o jeho návrhu mali rokovať na najbližšej schôdzi, ktorá sa začína 9. septembra.
Ferenčák navrhuje, aby bol na zmenu ústavy alebo ústavného zákona potrebný súhlas aspoň dvojtretinovej väčšiny všetkých poslancov. Chce tak podľa svojich slov posilniť vážnosť ústavy. „Jej zmeny budú možné vtedy, keď sa na tom nájde spoločenský konsenzus,“ napísal v dôvodovej správe.
Súhlas trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov, teda 90 hlasov, by podľa jeho návrhu ostal potrebný pri súhlase s medzinárodnou zmluvou, na prijatie uznesenia o ľudovom hlasovaní o odvolaní prezidenta SR, na podanie obžaloby na prezidenta, na prijatie uznesenia o skrátení volebného obdobia NR SR, ako aj na vypovedanie vojny inému štátu, na zrušenie rozhodnutia prezidenta a na voľbu kandidáta na sudcu Ústavného súdu SR.
Poslanec navrhuje, aby bola jeho novela účinná od 1. januára 2026.
MV: SaS vo vyjadreniach o nákupe cateringu do vládnych letiek účelovo zavádza
Opozičná strana SaS podľa Ministerstva vnútra SR účelovo zavádza vo vyjadreniach o nákupe cateringu pre vládne letky za 660.000 eur na dva roky.
KDH vyzýva Fica, aby odvolal Kotlára a ospravedlnil sa verejnosti
Opozičné KDH vyzýva premiéra Roberta Fica, aby odvolal splnomocnenca vlády SR pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Petra Kotlára.
SNS vyzýva Blanára, aby si predvolal veľvyslanca Ukrajiny pre útoky na Družbu
Koaličná SNS vyzýva ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraja Blanára, aby si bezodkladne predvolal ukrajinského veľvyslanca v súvislosti s útokmi na ropovod Družba.
Pre dva kraje vydali výstrahu pred povodňou
Povodne z trvalého dažďa môžu vzniknúť na území dvoch krajov.