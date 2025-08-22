  • Články
Guterres varoval pred dôsledkami hladomoru v meste Gaza a vyzval na koniec vojny

  DNES - 14:48
  Ženeva
Generálny tajomník OSN António Guterres v piatok opísal podmienky v Pásme Gazy ako „živé peklo“ a vyzval na okamžité zlepšenie situácie.

Agentúra DPA uvádza, že tak reagoval na vyhlásenie stavu hladomoru v meste Gaza, ktoré vydala Integrovaná klasifikácia fáz potravinovej bezpečnosti (IPC) podporovaná OSN.

Nie je to žiadna záhada – je to katastrofa spôsobená človekom, morálne obvinenie a zlyhanie samotného ľudstva. Hladomor nie je len o jedle, je to úmyselné zrútenie systémov potrebných na prežitie ľudí. Ľudia hladujú. Deti umierajú. A tí, ktorí majú povinnosť konať, zlyhávajú,“ uviedol Guterres na platforme X.

Ako okupačná mocnosť má Izrael podľa medzinárodného práva jednoznačné povinnosti – vrátane povinnosti zabezpečiť obyvateľstvu potraviny a zdravotnícke potreby. Nemôžeme dovoliť, aby táto situácia pokračovala beztrestne,“ pokračoval generálny tajomník.

Žiadne ďalšie výhovorky. Čas na konanie nie je zajtra – je to teraz. Potrebujeme okamžité prímerie, okamžité prepustenie všetkých rukojemníkov a úplný, neobmedzený prístup humanitárnej pomoci,“ dodal Guterres.

IPC v piatok uviedla, že na základe „dôveryhodných dôkazov“ od 15. augusta ohrozuje v Pásme Gazy hladomor 514.000 ľudí – takmer štvrtinu tamojšej palestínskej populácie – a do konca septembra môže ich počet vzrásť až na 641.000. Izrael tieto tvrdenia odmietol.

Zdroj: Info.sk, TASR
