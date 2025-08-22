Guterres varoval pred dôsledkami hladomoru v meste Gaza a vyzval na koniec vojny
- DNES - 14:48
- Ženeva
Generálny tajomník OSN António Guterres v piatok opísal podmienky v Pásme Gazy ako „živé peklo“ a vyzval na okamžité zlepšenie situácie.
Agentúra DPA uvádza, že tak reagoval na vyhlásenie stavu hladomoru v meste Gaza, ktoré vydala Integrovaná klasifikácia fáz potravinovej bezpečnosti (IPC) podporovaná OSN.
„Nie je to žiadna záhada – je to katastrofa spôsobená človekom, morálne obvinenie a zlyhanie samotného ľudstva. Hladomor nie je len o jedle, je to úmyselné zrútenie systémov potrebných na prežitie ľudí. Ľudia hladujú. Deti umierajú. A tí, ktorí majú povinnosť konať, zlyhávajú,“ uviedol Guterres na platforme X.
„Ako okupačná mocnosť má Izrael podľa medzinárodného práva jednoznačné povinnosti – vrátane povinnosti zabezpečiť obyvateľstvu potraviny a zdravotnícke potreby. Nemôžeme dovoliť, aby táto situácia pokračovala beztrestne,“ pokračoval generálny tajomník.
„Žiadne ďalšie výhovorky. Čas na konanie nie je zajtra – je to teraz. Potrebujeme okamžité prímerie, okamžité prepustenie všetkých rukojemníkov a úplný, neobmedzený prístup humanitárnej pomoci,“ dodal Guterres.
IPC v piatok uviedla, že na základe „dôveryhodných dôkazov“ od 15. augusta ohrozuje v Pásme Gazy hladomor 514.000 ľudí – takmer štvrtinu tamojšej palestínskej populácie – a do konca septembra môže ich počet vzrásť až na 641.000. Izrael tieto tvrdenia odmietol.
Prieskum: Viac Poliakov hodnotí Nawrockého pozitívne než negatívne
Viac Poliakov hodnotí prezidenta Karola Nawrockého pozitívne, než negatívne. Vyplýva to z prieskumu Ogolnopolskiej Grupy Badawczej.
Kim Čong-un vyznamenal vojakov navrátených z frontu na Ukrajine
Severokórejský vodca Kim Čong-un udelil vyznamenania „hrdinským“ vojakom, ktorí sa vrátili z bojového frontu na Ukrajine.
Orbán písal Trumpovi kvôli útoku na ropovod. Ten poslal odkaz Slovensku
Trump požiadal Viktora Orbána, aby odovzdal odkaz Slovensku.
OSN v meste Gaza po prvýkrát oficiálne vyhlásila hladomor
Integrovaná klasifikácia fáz potravinovej bezpečnosti podporovaná Organizáciou Spojených národov v piatok oficiálne vyhlásila stav hladomoru v meste Gaza.