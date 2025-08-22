  • Články
Hrôza na ceste: Na idúce auto spadla traverza

  • DNES - 19:41
  • Třebíz
Hrôza na ceste: Na idúce auto spadla traverza

Na mieste zasahovali leteckí záchranári.

V stredu (20. 8.) popoludní došlo na ceste I/7 pri obci Třebíz na západe Česka k vážnej dopravnej nehode. Ako informovali hasiči na sociálnej sieti X, na osobné auto v premávke dopadol oceľový nosník z mosta. K nehode došlo po tom, ako pred ním idúce nákladné auto zachytilo časť rozostavaného mosta.

Ako pre magazín Blesk uviedla policajná hovorkyňa Michaela Richterová, po nehode museli dvoch ľudí vyprostiť z auta. Záchranári potvrdili, že jeden človek utrpel ťažké zranenia, a do nemocnice ho transportovali letecky. Ďalšia osoba utrpela ľahké zranenia.

„Nákladná súprava prevážala bager, zavadila o rozostavaný most, a z neho spadla traverza priamo na prechádzajúce osobné auto,“ uviedla Richterová s tým, že na mieste zasahovali všetky pohotovostné zložky. Cestu po nehode uzavreli.

Hasiči na sociálnej sieti X uviedli, že po nehode zaistili ostatné traverzy na moste. „Jednotky na mieste po vyprostení zranených osôb zaistili ostatné taverzy, ktoré slúžia ako premostenie, a narušenú konštrukciu,“ dodali.

Zdroj: Info.sk, blesk.cz
