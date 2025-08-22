Hrôza na ceste: Na idúce auto spadla traverza
- DNES - 19:41
- Třebíz
Na mieste zasahovali leteckí záchranári.
V stredu (20. 8.) popoludní došlo na ceste I/7 pri obci Třebíz na západe Česka k vážnej dopravnej nehode. Ako informovali hasiči na sociálnej sieti X, na osobné auto v premávke dopadol oceľový nosník z mosta. K nehode došlo po tom, ako pred ním idúce nákladné auto zachytilo časť rozostavaného mosta.
Ako pre magazín Blesk uviedla policajná hovorkyňa Michaela Richterová, po nehode museli dvoch ľudí vyprostiť z auta. Záchranári potvrdili, že jeden človek utrpel ťažké zranenia, a do nemocnice ho transportovali letecky. Ďalšia osoba utrpela ľahké zranenia.
Jednotky na místě po vyproštění zraněných osob zajistily ostatní traverzy, které slouží jako přemostění a narušenou konstrukci. pic.twitter.com/Ep2AtWaPrE— HZS Středočeského kraje (@HZS_STC) August 20, 2025
„Nákladná súprava prevážala bager, zavadila o rozostavaný most, a z neho spadla traverza priamo na prechádzajúce osobné auto,“ uviedla Richterová s tým, že na mieste zasahovali všetky pohotovostné zložky. Cestu po nehode uzavreli.
Hasiči na sociálnej sieti X uviedli, že po nehode zaistili ostatné traverzy na moste. „Jednotky na mieste po vyprostení zranených osôb zaistili ostatné taverzy, ktoré slúžia ako premostenie, a narušenú konštrukciu,“ dodali.
