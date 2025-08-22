  • Články
KDH vyzýva Fica, aby odvolal Kotlára a ospravedlnil sa verejnosti

  • DNES - 14:34
  • Bratislava
Opozičné KDH vyzýva premiéra Roberta Fica (Smer-SD), aby odvolal splnomocnenca vlády SR pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Petra Kotlára.

Vláda si podľa kresťanských demokratov „platí drahé analýzy, aby mohla vyvrátiť konšpiračné tvrdenia“. TASR o tom informoval komunikačný odbor KDH.

KDH vyzýva Fica, aby sa verejnosti ospravedlnil, zastavil plytvanie verejnými zdrojmi a rovnako, aby odvolal pristihnutého konšpirátora Petra Kotlára,“ uviedol poslanec parlamentu Peter Stachura (KDH).

Podľa neho dáva vláda priestor dezinformátorom aj vo verejnom priestore. „Potom si platí drahé analýzy, aby mohla vyvrátiť ich konšpiračné tvrdenia. Takéto konšpirácie sú nebezpečné, pretože nahlodávajú dôveru spoločnosti v očkovacie látky, v odborníkov a v inštitúcie,“ podotkol Stachura.

Slovenská akadémia vied (SAV) vo štvrtok (21. 8.) informovala, že analýza ukázala, že vakcíny obsahujú iba nepatrné množstvá molekúl DNA, hlboko pod schválenými hodnotami. Upozornila, že vyhlásenia a práce s tvrdeniami o vysokom množstve DNA sa zakladajú na nesprávnych postupoch a/alebo zle interpretovaných výsledkoch. Označila ich za mylné a zavádzajúce.

Kotlár pre TASR reagoval, že sa vyjadrovať nebude a chce, aby vo veci rozhodla súdna moc. Proti sebe podľa neho budú stáť dve strany - súdny znalec z certifikovaného pracoviska a vedci bez znaleckej pečiatky z necertifikovaného pracoviska SAV.

Koaličný Hlas-SD zaujme politické stanovisko k splnomocnencovi po predstavení výsledkov analýzy mRNA vakcín proti COVID-19 vláde. Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) chce kabinet o analýze informovať na budúcotýždňovom rokovaní.

O otestovanie vzoriek vakcín požiadal Šaško SAV ešte v apríli. Stalo sa tak v reakcii na tvrdenia Kotlára, že testované šarže vakcín sú podľa jemu dostupnej analýzy schopné meniť ľudskú DNA, čo môže viesť k vzniku viacerých závažných ochorení.

Zdroj: Info.sk, TASR
