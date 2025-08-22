Prieskum: Viac Poliakov hodnotí Nawrockého pozitívne než negatívne
- DNES - 14:24
- Varšava
Viac Poliakov hodnotí prezidenta Karola Nawrockého pozitívne, než negatívne. Vyplýva to z prieskumu Ogolnopolskiej Grupy Badawczej (OGB), informuje varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.
Podľa výsledkov prieskumu OGB hodnotí nového prezidenta pozitívne takmer 42 percent respondentov, negatívne ho vníma takmer 33 percent a neutrálny postoj deklaruje vyše štvrtina opýtaných.
Prieskum sa uskutočnil metódou telefonických rozhovorov v období od 6. do 13. augusta na reprezentatívnej vzorke 1000 respondentov.
Kim Čong-un vyznamenal vojakov navrátených z frontu na Ukrajine
Severokórejský vodca Kim Čong-un udelil vyznamenania „hrdinským“ vojakom, ktorí sa vrátili z bojového frontu na Ukrajine.
Orbán písal Trumpovi kvôli útoku na ropovod. Ten poslal odkaz Slovensku
Trump požiadal Viktora Orbána, aby odovzdal odkaz Slovensku.
OSN v meste Gaza po prvýkrát oficiálne vyhlásila hladomor
Integrovaná klasifikácia fáz potravinovej bezpečnosti podporovaná Organizáciou Spojených národov v piatok oficiálne vyhlásila stav hladomoru v meste Gaza.
Trumpova vláda preveruje 55 miliónov ľudí ohľadom možného vyhostenia
Americké ministerstvo zahraničných vecí vo štvrtok uviedlo, že v súčasnosti preveruje záznamy viac ako 55 miliónov cudzincov, ktorí sú držiteľmi platných víz.