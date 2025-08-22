SNS vyzýva Blanára, aby si predvolal veľvyslanca Ukrajiny pre útoky na Družbu
Koaličná SNS vyzýva ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraja Blanára (Smer-SD), aby si bezodkladne predvolal ukrajinského veľvyslanca v súvislosti s útokmi na ropovod Družba.
Informovala o tom riaditeľka kancelárie predsedu SNS Zuzana Škopcová. Ukrajina podľa SNS svojím postojom a útokmi na ropovod Družba ukazuje, že nie je zrelá na vstup do NATO ani do Európskej únie.
„Slovenská národná strana verí, že minister zahraničných vecí dôrazne upozorní veľvyslanca Ukrajiny, že tieto útoky ohrozujú záujmy Slovenskej republiky. Zároveň žiadame, aby otvoril otázku kompenzácie trojmiliardovej pomoci, ktorú Slovenská republika poskytla Ukrajine,“ skonštatovala strana v stanovisku.
Podľa SNS je preukázané, že v posledných dňoch ukrajinská strana „opakovane a bezdôvodne útočí“ na ciele ropovodu Družba. Strana tvrdí, že Ukrajina napriek ťažkej situácii zneužíva svoju pozíciu. „V súčasnej dobe, keď prebiehajú mierové rokovania, je zrejmé, že ukrajinská strana má jediný cieľ - poškodiť záujmy Slovenskej a Maďarskej republiky. Ropovod Družba je pritom strategickým ropovodom pre petrochemický priemysel vo východnej Európe,“ vyhlásila SNS, ktorá „protestuje proti tomu, aby Slovenská republika ďalej podporovala záujmy Ukrajiny v akejkoľvek oblasti“.
Ukrajinská armáda v priebehu deviatich dní už trikrát zaútočila na infraštruktúru ropovodu Družba na ruskom území. Došlo preto k pozastaveniu dodávok cez toto potrubie, ktoré dopravuje ropu aj na Slovensko a do Maďarska. Ministri zahraničných vecí SR a Maďarska, Juraj Blanár a Péter Szijjártó, v piatok poslali spoločný otvorený list šéfke európskej diplomacie Kaji Kallasovej a eurokomisárovi pre energetiku Danovi Jorgensenovi, v ktorom vyzvali Európsku komisiu na okamžité zabezpečenie dodržiavania záväzkov bezpečnosti energetických dodávok členských štátov EÚ.
KDH vyzýva Fica, aby odvolal Kotlára a ospravedlnil sa verejnosti
Opozičné KDH vyzýva premiéra Roberta Fica, aby odvolal splnomocnenca vlády SR pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Petra Kotlára.
Pre dva kraje vydali výstrahu pred povodňou
Povodne z trvalého dažďa môžu vzniknúť na území dvoch krajov.
Koniec Kotlára vo funkcii splnomocnenca? Toto tvrdí Šaško
Výsledky analýzy Slovenskej akadémie vied vyvrátili riziká, o ktorých v súvislosti s vakcínami hovoril Kotlár, potvrdil Šaško.
Nákup cateringu za 660.000: SaS vyčíta Eštokovi nákup do vládnej letky
Opozičná SaS kritizuje ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka za nákup cateringu do vládnej letky za 660.000 eur na dva roky.