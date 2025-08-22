  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Piatok, 22.8.2025Meniny má Tichomír
22°Bratislava

SNS vyzýva Blanára, aby si predvolal veľvyslanca Ukrajiny pre útoky na Družbu

  • DNES - 14:14
  • Bratislava
SNS vyzýva Blanára, aby si predvolal veľvyslanca Ukrajiny pre útoky na Družbu

Koaličná SNS vyzýva ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraja Blanára (Smer-SD), aby si bezodkladne predvolal ukrajinského veľvyslanca v súvislosti s útokmi na ropovod Družba.

Informovala o tom riaditeľka kancelárie predsedu SNS Zuzana Škopcová. Ukrajina podľa SNS svojím postojom a útokmi na ropovod Družba ukazuje, že nie je zrelá na vstup do NATO ani do Európskej únie.

Slovenská národná strana verí, že minister zahraničných vecí dôrazne upozorní veľvyslanca Ukrajiny, že tieto útoky ohrozujú záujmy Slovenskej republiky. Zároveň žiadame, aby otvoril otázku kompenzácie trojmiliardovej pomoci, ktorú Slovenská republika poskytla Ukrajine,“ skonštatovala strana v stanovisku.

Podľa SNS je preukázané, že v posledných dňoch ukrajinská strana „opakovane a bezdôvodne útočí“ na ciele ropovodu Družba. Strana tvrdí, že Ukrajina napriek ťažkej situácii zneužíva svoju pozíciu. „V súčasnej dobe, keď prebiehajú mierové rokovania, je zrejmé, že ukrajinská strana má jediný cieľ - poškodiť záujmy Slovenskej a Maďarskej republiky. Ropovod Družba je pritom strategickým ropovodom pre petrochemický priemysel vo východnej Európe,“ vyhlásila SNS, ktorá „protestuje proti tomu, aby Slovenská republika ďalej podporovala záujmy Ukrajiny v akejkoľvek oblasti“.

Ukrajinská armáda v priebehu deviatich dní už trikrát zaútočila na infraštruktúru ropovodu Družba na ruskom území. Došlo preto k pozastaveniu dodávok cez toto potrubie, ktoré dopravuje ropu aj na Slovensko a do Maďarska. Ministri zahraničných vecí SR a Maďarska, Juraj Blanár a Péter Szijjártó, v piatok poslali spoločný otvorený list šéfke európskej diplomacie Kaji Kallasovej a eurokomisárovi pre energetiku Danovi Jorgensenovi, v ktorom vyzvali Európsku komisiu na okamžité zabezpečenie dodržiavania záväzkov bezpečnosti energetických dodávok členských štátov EÚ.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
KDH vyzýva Fica, aby odvolal Kotlára a ospravedlnil sa verejnosti

KDH vyzýva Fica, aby odvolal Kotlára a ospravedlnil sa verejnosti

DNES - 14:34Domáce

Opozičné KDH vyzýva premiéra Roberta Fica, aby odvolal splnomocnenca vlády SR pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Petra Kotlára.

Pre dva kraje vydali výstrahu pred povodňou

Pre dva kraje vydali výstrahu pred povodňou

DNES - 13:15Domáce

Povodne z trvalého dažďa môžu vzniknúť na území dvoch krajov.

Koniec Kotlára vo funkcii splnomocnenca? Toto tvrdí Šaško

Koniec Kotlára vo funkcii splnomocnenca? Toto tvrdí Šaško

DNES - 12:09Domáce

Výsledky analýzy Slovenskej akadémie vied vyvrátili riziká, o ktorých v súvislosti s vakcínami hovoril Kotlár, potvrdil Šaško.

Nákup cateringu za 660.000: SaS vyčíta Eštokovi nákup do vládnej letky

Nákup cateringu za 660.000: SaS vyčíta Eštokovi nákup do vládnej letky

DNES - 11:20Domáce

Opozičná SaS kritizuje ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka za nákup cateringu do vládnej letky za 660.000 eur na dva roky.

Vosveteit.sk
Uložené heslá v mobile konečne nájdeš pokope. Google prináša brutálnu aplikáciu, ktorú si zamiluješUložené heslá v mobile konečne nájdeš pokope. Google prináša brutálnu aplikáciu, ktorú si zamiluješ
Nová funkcia v Androide ti odhalí skryté služby Google v telefóne, ktoré bežia na pozadíNová funkcia v Androide ti odhalí skryté služby Google v telefóne, ktoré bežia na pozadí
Americká FBI volá na poplach! Ruskí hackeri sa prebúdzajú a opäť začínajú poľovať na routeryAmerická FBI volá na poplach! Ruskí hackeri sa prebúdzajú a opäť začínajú poľovať na routery
Tvoj smartfón už nikdy nebude ako predtým. Vylepšený Gemini Live od Google ťa ohromíTvoj smartfón už nikdy nebude ako predtým. Vylepšený Gemini Live od Google ťa ohromí
Hackeri stratili kontrolu. Zdrojový kód jedného z najnebezpečnejších Android vírusov unikol na internetHackeri stratili kontrolu. Zdrojový kód jedného z najnebezpečnejších Android vírusov unikol na internet
Netflix končí august vo veľkom štýle. Tieto filmové a seriálové novinky si rozhodne nemôžeš nechať ujsť!Netflix končí august vo veľkom štýle. Tieto filmové a seriálové novinky si rozhodne nemôžeš nechať ujsť!
Európska únia ti chce čítať všetky správy. Stojíme na križovatke, ktorá nás môže vrhnúť do digitálnej temnotyEurópska únia ti chce čítať všetky správy. Stojíme na križovatke, ktorá nás môže vrhnúť do digitálnej temnoty
Samsung spúšťa hernú revolúciu. Tvoj Galaxy telefón čoskoro zvládne aj tie najnáročnejšie hrySamsung spúšťa hernú revolúciu. Tvoj Galaxy telefón čoskoro zvládne aj tie najnáročnejšie hry
Prečo sú veterné elektrárne obľúbenou témou konšpirátorov aj Trumpa?Prečo sú veterné elektrárne obľúbenou témou konšpirátorov aj Trumpa?
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP