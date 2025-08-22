  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Nedeľa, 24.8.2025Meniny má Bartolomej
17°Bratislava

Verejnosť strašia „zombie pavúky“. Sú pre človeka nebezpečné?

  • DNES - 20:08
  • Washington
Verejnosť strašia „zombie pavúky“. Sú pre človeka nebezpečné?

Pavúky so vzácnym ochorením sa vyskytli už aj v Česku.

Málo známa huba Gibellula attenboroughii napáda pavúky a mení ich na „zombie“. O vzácnom ochorení článkonožcov píše denník Daily Mail s tým, že nakazené pavúky už pozorovali vo viacerých častiach sveta vrátane Veľkej Británie a Česka.

G. attenboroughii preniká do tela pavúka a narúša fungovanie jeho mozgu tak, že produkuje nadmerné množstvo dopamínu. Pavúk preto zlieza z bezpečia pavučiny na zem, kde napokon zomiera. Huba sa následne šíri po zemi, kde nakazí ďalšie pavúky.

Pavúky po nakazení podľa vedcov prežívajú najviac tri týždne. Ich mŕtve telá je možné rozoznať podľa toho, že sú obalené v bielej plesni.

Nebezpečné pre ľudí?

Vedci sa zhodujú na tom, že G. attenboroughii nie je prenosná na ľudí, a preto pre nich nepredstavuje žiadne riziko.

„Aby dokázala nakaziť ľudí, muselo by prebehnúť mnoho, mnoho miliónov rokov genetických modifikácií,“ uviedol o hube mykológ João Araújo.

Nákaza sa prvýkrát vyskytla u pavúka v roku 2021, keď o nej v dokumentárnom seriáli Winterwatch hovoril prírodovedec David Attenborough, podľa ktorého huba získala pomenovanie.

Zdroj: Info.sk, DP, dailymail.co.uk
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Kuskus bez tejto prísady? Premeškaná príležitosť, zhodujú sa kuchári

Kuskus bez tejto prísady? Premeškaná príležitosť, zhodujú sa kuchári

DNES - 6:12Zaujímavosti

Nehodí sa síce ku všetkým druhom cestovín, no túto prísadu by ste pri príprave kuskusu určite nemali vynechať.

V náušniciach nikdy nespávajte: Dermatologička o tom, čo to spôsobuje

V náušniciach nikdy nespávajte: Dermatologička o tom, čo to spôsobuje

VČERA - 20:11Zaujímavosti

Nosenie náušníc počas spánku je nielen nepohodlné, ale sa to môže podpísať aj na vašom vzhľade, varuje lekárka.

Zvláštne výrastky pozorovali už aj u srncov

Zvláštne výrastky pozorovali už aj u srncov

VČERA - 18:51Zaujímavosti

Po zajacoch a veveričkách sa po vidieku a meste začali premávať srnce so zvláštnymi výrastkami na koži.

Oľga Zöllnerová, známa z filmu Posledná bosorka, má 90 rokov

Oľga Zöllnerová, známa z filmu Posledná bosorka, má 90 rokov

VČERA - 6:00Zaujímavosti

Začiatky jej profesionálnej hereckej kariéry siahajú do roku 1952, keď sa stala členkou Dedinského divadla.

Vosveteit.sk
Zvláštna imunitná porucha odhalila cestu k univerzálnej vakcíne proti všetkým vírusomZvláštna imunitná porucha odhalila cestu k univerzálnej vakcíne proti všetkým vírusom
Toto sú funkcie tvojho počítača, ktoré hackeri nechcú, aby si poznal. Môžu ti zachrániť krkToto sú funkcie tvojho počítača, ktoré hackeri nechcú, aby si poznal. Môžu ti zachrániť krk
Týchto 6 Google Máp funkcií patrí k tým najužitočnejším, aké aplikácia ponúkaTýchto 6 Google Máp funkcií patrí k tým najužitočnejším, aké aplikácia ponúka
Študentka z MIT utiekla zo školy. Verí, že umelá inteligencia vyhladí ľudstvo skôr, než stihne doštudovaťŠtudentka z MIT utiekla zo školy. Verí, že umelá inteligencia vyhladí ľudstvo skôr, než stihne doštudovať
Môže AI predpovedať výherné čísla v Eurojackpote?Môže AI predpovedať výherné čísla v Eurojackpote?
Do auta sa ti dostanú za 23 sekúnd. Zlodeji využívajú na krádeže tento nástroj a polícia je bezradnáDo auta sa ti dostanú za 23 sekúnd. Zlodeji využívajú na krádeže tento nástroj a polícia je bezradná
Máš podozrenie, že máš v Android telefóne spyware? Takto zistíš, či ťa niekto špehujeMáš podozrenie, že máš v Android telefóne spyware? Takto zistíš, či ťa niekto špehuje
Vedci z sú na stope univerzálneho antivirotika. Pomôže v budúcich pandémiách?Vedci z sú na stope univerzálneho antivirotika. Pomôže v budúcich pandémiách?
Bankový trojan Anatsa sa znova šíri cez Google Play. Útočí aj na banky Slovákov a môže ti vybieliť účetBankový trojan Anatsa sa znova šíri cez Google Play. Útočí aj na banky Slovákov a môže ti vybieliť účet
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP