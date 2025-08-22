Verejnosť strašia „zombie pavúky“. Sú pre človeka nebezpečné?
Pavúky so vzácnym ochorením sa vyskytli už aj v Česku.
Málo známa huba Gibellula attenboroughii napáda pavúky a mení ich na „zombie“. O vzácnom ochorení článkonožcov píše denník Daily Mail s tým, že nakazené pavúky už pozorovali vo viacerých častiach sveta vrátane Veľkej Británie a Česka.
G. attenboroughii preniká do tela pavúka a narúša fungovanie jeho mozgu tak, že produkuje nadmerné množstvo dopamínu. Pavúk preto zlieza z bezpečia pavučiny na zem, kde napokon zomiera. Huba sa následne šíri po zemi, kde nakazí ďalšie pavúky.
Pavúky po nakazení podľa vedcov prežívajú najviac tri týždne. Ich mŕtve telá je možné rozoznať podľa toho, že sú obalené v bielej plesni.
Nebezpečné pre ľudí?
Vedci sa zhodujú na tom, že G. attenboroughii nie je prenosná na ľudí, a preto pre nich nepredstavuje žiadne riziko.
„Aby dokázala nakaziť ľudí, muselo by prebehnúť mnoho, mnoho miliónov rokov genetických modifikácií,“ uviedol o hube mykológ João Araújo.
Nákaza sa prvýkrát vyskytla u pavúka v roku 2021, keď o nej v dokumentárnom seriáli Winterwatch hovoril prírodovedec David Attenborough, podľa ktorého huba získala pomenovanie.
