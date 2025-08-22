  • Články
PS: V čase, keď kolabuje vlaková doprava, sa vláda rozhodla dotovať letenky

  • DNES - 13:12
  • Bratislava
Namiesto podpory ekologickej vlakovej dopravy budeme dotovať letenky, podotkol Martin Pekár z Progresívneho Slovenska.

Nič neodráža priority strany Smer-SD v doprave lepšie, ako brífing ministra dopravy Jozefa Ráža (nominant Smeru-SD). V čase, keď kolabuje vlaková doprava a diaľničné prepojenie medzi Bratislavou a Košicami bude hotové najskôr v roku 2030, sa minister rozhodol dotovať z peňazí daňovníkov leteckú linku Bratislava - Košice v hodnote až 5,2 milióna eur. Uviedlo to opozičné hnutie Progresívne Slovensko (PS) v reakcii na Rážov brífing k leteckej linke z Bratislavy do Košíc.

Súčasný katastrofálny stav železníc a diaľnic je priamym dôsledkom 14 rokov vlád Roberta Fica (Smer-SD). Práve on v roku 2007 sľuboval, že diaľnica do Košíc bude dokončená do roku 2010. Podľa aktuálnych údajov bude reálne hotová až o dve desaťročia neskôr - najskôr v roku 2030. Železničná doprava je na tom ešte horšie, experti odhadujú investičný dlh v infraštruktúre na úrovni dvoch miliárd eur. To je šialené,” uviedol odborník PS na dopravu Martin Pekár.

Namiesto podpory ekologickej vlakovej dopravy budeme dotovať letenky. Tie tak môžu byť lacnejšie ako vlak. To je totálne absurdné,” zdôraznil Pekár.

Podľa hnutia PS je to práve strana Smer-SD a premiér Fico, kto vládol na Slovensku najdlhšie za posledných 25 rokov a nesie najväčšiu zodpovednosť za kritický stav infraštruktúry. „Namiesto modernizácie železníc a vlakov, ktoré často meškajú a niekedy dokonca horia, rozdáva minister milióny na leteckú linku Bratislava - Košice. Vlakovú dopravu pritom denne využívajú desaťtisíce ľudí vrátane študentov. Toto rozhodnutie je ukážkou úplne obrátených priorít,” doplnil poslanec PS Dávid Dej.

Ficova vláda problémy v doprave podľa PS nerieši, ale len hasí požiare a lepí diery, ktoré sama v minulosti vytvorila. A ešte to robí formou miliónových dotácií v čase ekonomickej konsolidácie a „brutálneho“ zvyšovania cien potravín a energií.

Ráž v piatok informoval, že dopravcom na novej leteckej linke medzi Bratislavou a Košicami bude spoločnosť Wizz Air. Prvý let by sa mal uskutočniť už v novembri tohto roka. Lietať sa bude s lietadlami Airbus A321/A32O s kapacitou 230 sedadiel. Dotácia na linku bude za obdobie 26. októbra 2025 do 25. marca 2028 vo výške maximálne 5,2 milióna eur namiesto odhadovaných 9 miliónov eur. Záujemcov o tender na prevádzkovanie uvedenej linky bolo podľa Ráža päť, ponuky predložili dve firmy.

Zdroj: Info.sk, TASR
