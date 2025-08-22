Saková: Dodávky ropy budú obnovené najskôr v pondelok
- DNES - 13:11
- Bratislava
V najbližších dňoch nebude prúdiť ropa na územie Slovenska, pretože bola poškodená prečerpávacia stanica ropovodu Družba na rusko-bieloruskej hranici.
Prevádzka by mala byť obnovená až o niekoľko dní, v optimálnom variante v pondelok (25. 8.). Uviedla to v piatok po rokovaní vlády ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD).
Zároveň však ubezpečila, že štát má zásoby ropy a ropných výrobkov na 90 dní. „Momentálne žiadne riziká pre nás nehrozia. Aj Slovnaft má svoje zásoby, minimálne je to na 10 dní, čo sa týka ropy, má nejaké zásoby aj hotových ropných produktov,“ priblížila Saková.
V tejto súvislosti podľa vlastných slov intenzívne komunikuje so všetkými dotknutými stranami. „Túto situáciu monitorujeme, operatívne komunikujeme či už s Transpetrolom, Slovnaftom, s MOLom, komunikujem operatívne aj s ministrom zahraničných vecí Maďarska a pozorne sledujeme túto situáciu. Pretože znefunkčnenie dodávok ropy prostredníctvom ropovodu Družba ohrozuje Slovensko a Maďarsko,“ doplnila ministerka.
Ukrajinská armáda v priebehu deviatich dní už trikrát zaútočila na infraštruktúru ropovodu Družba na ruskom území. Z tohto dôvodu došlo k pozastaveniu dodávok prostredníctvom tohto potrubia, ktoré dopravuje ropu aj na Slovensko a do Maďarska. Ministri zahraničných vecí SR a Maďarska Juraj Blanár a Péter Szijjártó preto v piatok poslali spoločný otvorený list šéfke európskej diplomacie Kaji Kallasovej a eurokomisárovi pre energetiku Danovi Jorgensenovi, v ktorom vyzvali Európsku komisiu (EK) na okamžité zabezpečenie dodržiavania záväzkov bezpečnosti energetických dodávok členských štátov EÚ.
Ministri Kallasovú a Jorgensena upozornili, že EK vo svojom vyhlásení z 27. januára 2025 uviedla, že celistvosť energetickej infraštruktúry zásobujúcej členské štáty EÚ je otázkou bezpečnosti celej Únie. Komisia v tejto súvislosti vyzvala všetky tretie krajiny, aby to rešpektovali.
