  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Piatok, 22.8.2025Meniny má Tichomír
22°Bratislava

Saková: Dodávky ropy budú obnovené najskôr v pondelok

  • DNES - 13:11
  • Bratislava
Saková: Dodávky ropy budú obnovené najskôr v pondelok

V najbližších dňoch nebude prúdiť ropa na územie Slovenska, pretože bola poškodená prečerpávacia stanica ropovodu Družba na rusko-bieloruskej hranici.

Prevádzka by mala byť obnovená až o niekoľko dní, v optimálnom variante v pondelok (25. 8.). Uviedla to v piatok po rokovaní vlády ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD).

Zároveň však ubezpečila, že štát má zásoby ropy a ropných výrobkov na 90 dní. „Momentálne žiadne riziká pre nás nehrozia. Aj Slovnaft má svoje zásoby, minimálne je to na 10 dní, čo sa týka ropy, má nejaké zásoby aj hotových ropných produktov,“ priblížila Saková.

V tejto súvislosti podľa vlastných slov intenzívne komunikuje so všetkými dotknutými stranami. „Túto situáciu monitorujeme, operatívne komunikujeme či už s Transpetrolom, Slovnaftom, s MOLom, komunikujem operatívne aj s ministrom zahraničných vecí Maďarska a pozorne sledujeme túto situáciu. Pretože znefunkčnenie dodávok ropy prostredníctvom ropovodu Družba ohrozuje Slovensko a Maďarsko,“ doplnila ministerka.

Ukrajinská armáda v priebehu deviatich dní už trikrát zaútočila na infraštruktúru ropovodu Družba na ruskom území. Z tohto dôvodu došlo k pozastaveniu dodávok prostredníctvom tohto potrubia, ktoré dopravuje ropu aj na Slovensko a do Maďarska. Ministri zahraničných vecí SR a Maďarska Juraj Blanár a Péter Szijjártó preto v piatok poslali spoločný otvorený list šéfke európskej diplomacie Kaji Kallasovej a eurokomisárovi pre energetiku Danovi Jorgensenovi, v ktorom vyzvali Európsku komisiu (EK) na okamžité zabezpečenie dodržiavania záväzkov bezpečnosti energetických dodávok členských štátov EÚ.

Ministri Kallasovú a Jorgensena upozornili, že EK vo svojom vyhlásení z 27. januára 2025 uviedla, že celistvosť energetickej infraštruktúry zásobujúcej členské štáty EÚ je otázkou bezpečnosti celej Únie. Komisia v tejto súvislosti vyzvala všetky tretie krajiny, aby to rešpektovali.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
PS: V čase, keď kolabuje vlaková doprava, sa vláda rozhodla dotovať letenky

PS: V čase, keď kolabuje vlaková doprava, sa vláda rozhodla dotovať letenky

DNES - 13:12Ekonomické

Namiesto podpory ekologickej vlakovej dopravy budeme dotovať letenky, podotkol Martin Pekár z Progresívneho Slovenska.

Dopravcom na leteckej linke medzi Bratislavou a Košicami bude Wizz Air

Dopravcom na leteckej linke medzi Bratislavou a Košicami bude Wizz Air

DNES - 11:01Ekonomické

Dopravcom na novej leteckej linke medzi Bratislavou a Košicami bude spoločnosť Wizz Air. Prvý let by sa mal uskutočniť už v novembri tohto roka.

Tomáš: Zámer Práca namiesto dávok vytvorí nové pracovné miesta

Tomáš: Zámer Práca namiesto dávok vytvorí nové pracovné miesta

VČERA - 12:42Ekonomické

Zámer Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR vytvorí nové pracovné miesta aj cez Ministerstvo dopravy SR.

Rusko naďalej dodáva Indii ropu a ropné produkty

Rusko naďalej dodáva Indii ropu a ropné produkty

17:59 20.08.2025Ekonomické

Rusko naďalej dodáva Indii ropu, uhlie a ropné produkty, vyhlásil v stredu podpredseda vlády Ruskej federácie Denis Manturov.

Vosveteit.sk
Uložené heslá v mobile konečne nájdeš pokope. Google prináša brutálnu aplikáciu, ktorú si zamiluješUložené heslá v mobile konečne nájdeš pokope. Google prináša brutálnu aplikáciu, ktorú si zamiluješ
Nová funkcia v Androide ti odhalí skryté služby Google v telefóne, ktoré bežia na pozadíNová funkcia v Androide ti odhalí skryté služby Google v telefóne, ktoré bežia na pozadí
Americká FBI volá na poplach! Ruskí hackeri sa prebúdzajú a opäť začínajú poľovať na routeryAmerická FBI volá na poplach! Ruskí hackeri sa prebúdzajú a opäť začínajú poľovať na routery
Tvoj smartfón už nikdy nebude ako predtým. Vylepšený Gemini Live od Google ťa ohromíTvoj smartfón už nikdy nebude ako predtým. Vylepšený Gemini Live od Google ťa ohromí
Hackeri stratili kontrolu. Zdrojový kód jedného z najnebezpečnejších Android vírusov unikol na internetHackeri stratili kontrolu. Zdrojový kód jedného z najnebezpečnejších Android vírusov unikol na internet
Netflix končí august vo veľkom štýle. Tieto filmové a seriálové novinky si rozhodne nemôžeš nechať ujsť!Netflix končí august vo veľkom štýle. Tieto filmové a seriálové novinky si rozhodne nemôžeš nechať ujsť!
Európska únia ti chce čítať všetky správy. Stojíme na križovatke, ktorá nás môže vrhnúť do digitálnej temnotyEurópska únia ti chce čítať všetky správy. Stojíme na križovatke, ktorá nás môže vrhnúť do digitálnej temnoty
Samsung spúšťa hernú revolúciu. Tvoj Galaxy telefón čoskoro zvládne aj tie najnáročnejšie hrySamsung spúšťa hernú revolúciu. Tvoj Galaxy telefón čoskoro zvládne aj tie najnáročnejšie hry
Prečo sú veterné elektrárne obľúbenou témou konšpirátorov aj Trumpa?Prečo sú veterné elektrárne obľúbenou témou konšpirátorov aj Trumpa?
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP