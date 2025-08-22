  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Piatok, 22.8.2025Meniny má Tichomír
22°Bratislava

Orbán písal Trumpovi kvôli útoku na ropovod. Ten poslal odkaz Slovensku

  • DNES - 13:04
  • Budapešť
Orbán písal Trumpovi kvôli útoku na ropovod. Ten poslal odkaz Slovensku

Trump požiadal Viktora Orbána, aby odovzdal odkaz Slovensku.

Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán v piatok informoval amerického prezidenta Donalda Trumpa už o treťom ukrajinskom útoku na ropovod Družba. Podľa servera magyarnemzet.hu premiér na Facebooku citoval reakciu Trumpa, ktorý vyjadril svoj hnev a požiadal Orbána, aby to odkázal aj Slovensku, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

V našom susedstve je vojna, ak by si niekto myslel, že sa to deje niekde v diaľke, po ruskom raketovom útoku na Mukačevo mohol vytriezvieť. Táto vojna predstavuje priamu a neustálu hrozbu pre Maďarsko a maďarský ľud. Ako v Zakarpatskej oblasti, tak aj v Maďarsku,“ napísal Trumpovi Orbán.

Maďarský premiér dodal, že Ukrajinci neustále útočia na ropovod Družba a to isté podľa neho urobili aj s ropovodom Nord Stream, a že aj tam sa odhalila pravda.

Viktor – nie som rád, že to počujem. Som pre to veľmi nahnevaný. Povedzte to Slovensku. Si mojim skvelým priateľom,“ napísal americký prezident.

„Vzhľadom na súčasný útok – na základe predbežných odhadov škôd – bude preprava ropy do Maďarska a Slovenska zastavená najmenej na päť dní. Hrozba pre naše dodávky energie a z toho vyplývajúce škody sú neprijateľné,“ podotkol na Facebooku maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó.

Ukrajinská armáda v priebehu deviatich dní už trikrát zaútočila na infraštruktúru ropovodu Družba na ruskom území. Z tohto dôvodu došlo k pozastaveniu dodávok prostredníctvom tohto potrubia, ktoré dopravuje ropu aj na Slovensko a do Maďarska. Ministri zahraničných vecí SR a Maďarska, Juraj Blanár a Péter Szijjártó, preto v piatok poslali spoločný otvorený list šéfke európskej diplomacie Kaji Kallasovej a eurokomisárovi pre energetiku Danovi Jorgensenovi, v ktorom vyzvali Európsku komisiu (EK) na okamžité zabezpečenie dodržiavania záväzkov bezpečnosti energetických dodávok členských štátov EÚ.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Prieskum: Viac Poliakov hodnotí Nawrockého pozitívne než negatívne

Prieskum: Viac Poliakov hodnotí Nawrockého pozitívne než negatívne

DNES - 14:24Zahraničné

Viac Poliakov hodnotí prezidenta Karola Nawrockého pozitívne, než negatívne. Vyplýva to z prieskumu Ogolnopolskiej Grupy Badawczej.

Kim Čong-un vyznamenal vojakov navrátených z frontu na Ukrajine

Kim Čong-un vyznamenal vojakov navrátených z frontu na Ukrajine

DNES - 13:31Zahraničné

Severokórejský vodca Kim Čong-un udelil vyznamenania „hrdinským“ vojakom, ktorí sa vrátili z bojového frontu na Ukrajine.

OSN v meste Gaza po prvýkrát oficiálne vyhlásila hladomor

OSN v meste Gaza po prvýkrát oficiálne vyhlásila hladomor

DNES - 12:12Zahraničné

Integrovaná klasifikácia fáz potravinovej bezpečnosti podporovaná Organizáciou Spojených národov v piatok oficiálne vyhlásila stav hladomoru v meste Gaza.

Trumpova vláda preveruje 55 miliónov ľudí ohľadom možného vyhostenia

Trumpova vláda preveruje 55 miliónov ľudí ohľadom možného vyhostenia

DNES - 11:17Zahraničné

Americké ministerstvo zahraničných vecí vo štvrtok uviedlo, že v súčasnosti preveruje záznamy viac ako 55 miliónov cudzincov, ktorí sú držiteľmi platných víz.

Vosveteit.sk
Uložené heslá v mobile konečne nájdeš pokope. Google prináša brutálnu aplikáciu, ktorú si zamiluješUložené heslá v mobile konečne nájdeš pokope. Google prináša brutálnu aplikáciu, ktorú si zamiluješ
Nová funkcia v Androide ti odhalí skryté služby Google v telefóne, ktoré bežia na pozadíNová funkcia v Androide ti odhalí skryté služby Google v telefóne, ktoré bežia na pozadí
Americká FBI volá na poplach! Ruskí hackeri sa prebúdzajú a opäť začínajú poľovať na routeryAmerická FBI volá na poplach! Ruskí hackeri sa prebúdzajú a opäť začínajú poľovať na routery
Tvoj smartfón už nikdy nebude ako predtým. Vylepšený Gemini Live od Google ťa ohromíTvoj smartfón už nikdy nebude ako predtým. Vylepšený Gemini Live od Google ťa ohromí
Hackeri stratili kontrolu. Zdrojový kód jedného z najnebezpečnejších Android vírusov unikol na internetHackeri stratili kontrolu. Zdrojový kód jedného z najnebezpečnejších Android vírusov unikol na internet
Netflix končí august vo veľkom štýle. Tieto filmové a seriálové novinky si rozhodne nemôžeš nechať ujsť!Netflix končí august vo veľkom štýle. Tieto filmové a seriálové novinky si rozhodne nemôžeš nechať ujsť!
Európska únia ti chce čítať všetky správy. Stojíme na križovatke, ktorá nás môže vrhnúť do digitálnej temnotyEurópska únia ti chce čítať všetky správy. Stojíme na križovatke, ktorá nás môže vrhnúť do digitálnej temnoty
Samsung spúšťa hernú revolúciu. Tvoj Galaxy telefón čoskoro zvládne aj tie najnáročnejšie hrySamsung spúšťa hernú revolúciu. Tvoj Galaxy telefón čoskoro zvládne aj tie najnáročnejšie hry
Prečo sú veterné elektrárne obľúbenou témou konšpirátorov aj Trumpa?Prečo sú veterné elektrárne obľúbenou témou konšpirátorov aj Trumpa?
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP