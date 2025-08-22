Koniec Kotlára vo funkcii splnomocnenca? Toto tvrdí Šaško
Výsledky analýzy Slovenskej akadémie vied vyvrátili riziká, o ktorých v súvislosti s vakcínami hovoril Kotlár, potvrdil Šaško.
Koaličný Hlas-SD zaujme politické stanovisko k splnomocnencovi vlády SR pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Petrovi Kotlárovi po predstavení výsledkov analýzy mRNA vakcín proti COVID-19 vláde. Minister chce kabinet o analýze informovať na budúcotýždňovom rokovaní. Zároveň potvrdil, že výsledky analýzy Slovenskej akadémie vied (SAV) vyvrátili riziká, o ktorých v súvislosti s vakcínami hovoril Kotlár. Uviedol to pred piatkovým rokovaním vlády.
„V tejto chvíli môžem potvrdiť, že výsledky analýzy SAV nepotvrdili riziká, tak ako o nich hovoril pán Kotlár. Naopak, tieto riziká, aj ním vznesené, boli vyvrátené na základe vedeckých postupov,“ vyhlásil šéf rezortu. Vykonanie analýzy a vyvrátenie rizík či obáv považuje za dôležitý signál voči občanom, ktorí mohli byť v súvislosti s očkovaním znepokojení tvrdeniami splnomocnenca.
Zdôraznil, že zadávateľom analýzy bola vláda, preto by mala byť o absolútnych výsledkoch v prvom rade informovaná ona. „Politický postoj Hlasu príde ihneď potom, ako toto nastane na vláde,“ avizoval minister.
Zároveň ubezpečil, že vakcín proti ochoreniu COVID-19 je na Slovensku dostatok. „Každý, kto sa bude chcieť zaočkovať, tak už dnes sa môže a aj počas celej očkovacej sezóny,“ dodal Šaško.
Aj šéfka rezortu hospodárstva a podpredsedníčka Hlasu-SD Denisa Saková potvrdila, že sa o téme budú rozprávať v rámci predsedníctva strany. „Budeme vás informovať,“ avizovala novinárom po rokovaní vládneho kabinetu.
SAV vo štvrtok (21. 8.) informovala, že analýza ukázala, že vakcíny obsahujú iba nepatrné množstvá molekúl DNA, hlboko pod schválenými hodnotami. V tejto súvislosti upozornila na to, že vyhlásenia a práce s tvrdeniami o vysokom množstve DNA sa zakladajú na nesprávnych postupoch a/alebo zle interpretovaných výsledkoch. Označila ich za mylné a zavádzajúce.
Kotlár pre TASR reagoval, že sa vyjadrovať nebude a chce, aby vo veci rozhodla súdna moc. Proti sebe podľa neho budú stáť dve strany - súdny znalec z certifikovaného pracoviska a vedci bez znaleckej pečiatky z necertifikovaného pracoviska SAV.
O otestovanie vzoriek vakcín požiadal Šaško SAV ešte v apríli. Stalo sa tak v reakcii na tvrdenia splnomocnenca vlády pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Kotlára. Ten tvrdil, že testované šarže vakcín sú podľa jemu dostupnej analýzy schopné meniť ľudskú DNA, čo môže viesť k vzniku viacerých závažných ochorení.
