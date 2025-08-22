  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Piatok, 22.8.2025Meniny má Tichomír
21°Bratislava

Nákup cateringu za 660.000: SaS vyčíta Eštokovi nákup do vládnej letky

  • DNES - 11:20
  • Bratislava
Nákup cateringu za 660.000: SaS vyčíta Eštokovi nákup do vládnej letky

Opozičná SaS kritizuje ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD) za nákup cateringu do vládnej letky za 660.000 eur na dva roky.

Vyčíta mu, že ide o ďalší predražený nákup v čase konsolidácie. Vláda by podľa strany mala začať šetriť na sebe a nie na občanoch. Zástupcovia SaS o tom informovali na piatkovej tlačovej besede.

Fakt sa nám tu minister vnútra snaží nahovoriť, že vláda v čase konsolidácie potrebuje do lietadiel krájané ovocie za viac ako 17.000 eur, čokolády za 18.000 alebo čipsy za 6000. Je to naozaj zvrátené, najmä po tom, ako táto vláda odkazuje ľuďom, ktorí potrebujú inovatívne lieky, že pre nich peniaze nemá,“ vyhlásila poslankyňa Národnej rady SR za SaS Martina Bajo Holečková.

SaS vyčíta vláde, že ľudí núti šetriť a sebe nakupuje predražené položky. „Toto je Slovensko. Na ľudí kašlem, ale ja si luxus doprajem. Od ľudí idú títo ľudia vybrať viac ako dve miliardy eur a oni nielenže nedokážu šetriť na veciach, ako je catering do vládnych lietadiel, ale rovno si nakúpia niečo trikrát drahšie, ako bolo v minulom roku, alebo teda za predošlého obdobia,“ skonštatovala Bajo Holečková a vyzvala vládu, aby ukázala ľuďom, že sa v čase konsolidácie dokáže vzdať luxusu.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Vodič štvorkolky neprežil náraz do stromu

Vodič štvorkolky neprežil náraz do stromu

DNES - 10:28Domáce

Polícia začala trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia.

Polícia pátra po nezvestnom mužovi, vydali na neho zatykač

Polícia pátra po nezvestnom mužovi, vydali na neho zatykač

DNES - 10:00Domáce

Na muža vydali príkaz na zatknutie.

Zrážka autobusu a auta: Na miesto vyslali 8 sanitiek

Zrážka autobusu a auta: Na miesto vyslali 8 sanitiek

DNES - 9:55Domáce

K nehode autobusu a auta vyslali niekoľko ambulancií.

ZAP: Financie na analýzu vakcín mohli byť využité tam, kde denne chýbajú

ZAP: Financie na analýzu vakcín mohli byť využité tam, kde denne chýbajú

DNES - 9:20Domáce

Zväz ambulantných poskytovateľov vyzýva vládu, aby prestala plytvať verejnými zdrojmi pod vplyvom populizmu a „sebaprezentácie“.

Vosveteit.sk
Nová funkcia v Androide ti odhalí skryté služby Google v telefóne, ktoré bežia na pozadíNová funkcia v Androide ti odhalí skryté služby Google v telefóne, ktoré bežia na pozadí
Americká FBI volá na poplach! Ruskí hackeri sa prebúdzajú a opäť začínajú poľovať na routeryAmerická FBI volá na poplach! Ruskí hackeri sa prebúdzajú a opäť začínajú poľovať na routery
Tvoj smartfón už nikdy nebude ako predtým. Vylepšený Gemini Live od Google ťa ohromíTvoj smartfón už nikdy nebude ako predtým. Vylepšený Gemini Live od Google ťa ohromí
Hackeri stratili kontrolu. Zdrojový kód jedného z najnebezpečnejších Android vírusov unikol na internetHackeri stratili kontrolu. Zdrojový kód jedného z najnebezpečnejších Android vírusov unikol na internet
Netflix končí august vo veľkom štýle. Tieto filmové a seriálové novinky si rozhodne nemôžeš nechať ujsť!Netflix končí august vo veľkom štýle. Tieto filmové a seriálové novinky si rozhodne nemôžeš nechať ujsť!
Európska únia ti chce čítať všetky správy. Stojíme na križovatke, ktorá nás môže vrhnúť do digitálnej temnotyEurópska únia ti chce čítať všetky správy. Stojíme na križovatke, ktorá nás môže vrhnúť do digitálnej temnoty
Samsung spúšťa hernú revolúciu. Tvoj Galaxy telefón čoskoro zvládne aj tie najnáročnejšie hrySamsung spúšťa hernú revolúciu. Tvoj Galaxy telefón čoskoro zvládne aj tie najnáročnejšie hry
Prečo sú veterné elektrárne obľúbenou témou konšpirátorov aj Trumpa?Prečo sú veterné elektrárne obľúbenou témou konšpirátorov aj Trumpa?
Záhadný stroj X-37B opäť mieri do vesmíru. Odštartuje už dnes a Američania o jeho úlohách mlčiaZáhadný stroj X-37B opäť mieri do vesmíru. Odštartuje už dnes a Američania o jeho úlohách mlčia
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP