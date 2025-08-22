Trumpova vláda preveruje 55 miliónov ľudí ohľadom možného vyhostenia
- DNES - 11:17
- Washington
Americké ministerstvo zahraničných vecí vo štvrtok uviedlo, že v súčasnosti preveruje záznamy viac ako 55 miliónov cudzincov, ktorí sú držiteľmi platných víz.
Dôvodom je ich možné odobratie pre porušenie imigračných pravidiel, ktoré by mohli viesť až k deportácii, píše TASR podľa správy agentúry AP.
Ministerstvo v odpovedi na otázku agentúry AP uviedlo, že všetci držitelia amerických víz podliehajú „neustálemu preverovaniu“ s ohľadom na akékoľvek náznaky o tom, že by mohli byť nespôsobilí na získanie víz.
V takom prípade cudzincovi vízum odoberú a ak sa fyzicky nachádza v Spojených štátoch, deportujú ho. Ministerstvo uviedlo, že hľadá indikátory nespôsobilosti vrátane pobytu po vypršaní platnosti víz, trestnej činnosti, ohrozenia verejnej bezpečnosti, účasti na akejkoľvek forme teroristickej aktivity alebo poskytovania podpory teroristickej organizácii.
„V rámci nášho prieskumu preverujeme všetky dostupné informácie vrátane policajných záznamov alebo záznamov od imigračných úradov alebo akýchkoľvek iných informácií, ktoré vyjdú najavo po vydaní víza a ktoré naznačujú potenciálnu nespôsobilosť,“ napísalo ministerstvo, pričom podľa zdrojov agentúry AP sa prihliada aj na aktivitu cudzincov na sociálnych sieťach.
Od nástupu prezidenta Donalda Trumpa do Bieleho domu sa jeho administratíva zameriava na deportáciu migrantov, ktorí sa nelegálne zdržiavajú na území Spojených štátoch, ako aj na niektorých držiteľov študentských či návštevníckych víz.
