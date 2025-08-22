Zvláštne výrastky pozorovali už aj u srncov
- DNES - 18:51
- Washington
Po zajacoch a veveričkách sa po vidieku a meste začali premávať srnce so zvláštnymi výrastkami na koži.
Obyvatelia Spojených štátov v uplynulých dňoch zaznamenali niekoľko zvláštnych pozorovaní. Najprv šlo o zajace s „chápadlami“, ktoré napadol králičí papilomavírus, neskôr sa k nim pridali veveričky s „bradavicami“, ktoré zas vznikajú kvôli larvám hmyzu.
Sociálne siete teraz zaplavili fotografie srncov s výrastkami na koži, ktoré pripomínajú nádory. Výrastky im pritom neraz pokrývajú celé telo vrátane tváre a končatín. Ako približuje denník Daily Mail, pozorovania hlásili napríklad z New Yorku, Pennsylvánie či Wisconsinu.
Some deer across the U.S. have tumor-like growths, known as cutaneous fibroma or deer warts. pic.twitter.com/ehFUwvq3KG— The Dibster (@TheDibsterX) August 20, 2025
Nezvyčajné ochorenie bližšie popisuje časopis Myslivost, podľa ktorého u postihnutých srncov ide o príznaky fibropapilomatózy. Ochorenie sa už vyskytlo aj na Slovensku.
„Problematika fibropapilomatózy – benígnej nádorovej choroby jeleňovitých sa v poľovníckej praxi stáva v posledných rokoch čoraz viac známejšou. Od jej prvého záchytu na Slovensku pri srncovi lesnom v okrese Senica (Rajský, 1998) je to téma diskutovaná a publikovaná na rôznych odborných fórach,“ píše Myslivost.
When the 'environmentalists' spray poison on this Earth every day, it's no wonder our wildlife suffer. Deer across the US are appearing with tumor-like growths, known as deer cutaneous fibroma or deer warts. The condition has been reported from New York to Wisconsin. pic.twitter.com/sg04NEl8nC— BellaLovesUSA (@Bellamari8mazz) August 20, 2025
Ochorenie sa podľa Daily Mail šíri najmä prostredníctvom infikovaných komárov a kliešťov. Tie sú najaktívnejšie počas leta, takže nakazené srnce je možné pozorovať najmä koncom leta a skoro na jeseň.
„Papilómy sa vyskytujú najviac počas neskorého leta a začiatkom jesene, pravdepodobne v dôsledku zvýšenej aktivity bodavého hmyzu,“ uviedlo v tejto súvislosti Washingtonské ministerstvo rybárstva a poľovníctva.
Infekcia u ľudí nehrozí
Fibropapilomatóza u srnčej zveri je vyvolaná vírusom z rovnakej rodiny ako papilomavírusy, ktoré napádajú človeka. Rozdiel je však v tom, že vírus u srnčej zveri nie je schopný nakaziť iný druh živočíchov, a tak sa netreba báť, že nakazené srnce akokoľvek ohrozia zdravie ľudí.
Papilómy u srnčej zvery dorastajú približne do veľkosti hrášku až futbalovej lopty, pričom majú šedé až čierne sfarbenie a na vrchu sú často bez chlpov.
Nákaza sa podľa veterinárky Kristin Mansfieldovej vyskytuje v rámci celého územia Spojených štátov, a môže sa šíriť aj všade tam, kde majú srnce spoločné krmovisko.
Fibropapilomatóza u jeleňov a srncov zvyčajne nemá tragické následky, ochorenie zvykne samé ustúpiť v priebehu niekoľkých mesiacov.
Oľga Zöllnerová, známa z filmu Posledná bosorka, má 90 rokov
Začiatky jej profesionálnej hereckej kariéry siahajú do roku 1952, keď sa stala členkou Dedinského divadla.
Po „zmutovaných“ zajacoch už aj veveričky. Čo to majú na srsti?
Veveričky na jeseň čelia špecifickému parazitovi, ktorý sídli v ich srsti. Ako ho spoznať a čo robiť?
Dílerka sa priznala k dodaniu liekov, ktoré zabili herca Matthewa Perryho
Žena, ktorú obvinili z predaja liekov, ktoré zabili hviezdu seriálu Priatelia Matthewa Perryho, súhlasila s priznaním k vine.
Zákazníčka zostala v šoku: Čo jej to zaúčtovali v reštaurácii?
Zákazníčka sa sťažuje na položku na výdajnom bločku po tom, ako zistila, za ktorú službu v reštaurácii platila naviac.