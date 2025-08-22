  • Články
Zvláštne výrastky pozorovali už aj u srncov

  • DNES - 18:51
  • Washington
Po zajacoch a veveričkách sa po vidieku a meste začali premávať srnce so zvláštnymi výrastkami na koži.

Obyvatelia Spojených štátov v uplynulých dňoch zaznamenali niekoľko zvláštnych pozorovaní. Najprv šlo o zajace s „chápadlami“, ktoré napadol králičí papilomavírus, neskôr sa k nim pridali veveričky s „bradavicami“, ktoré zas vznikajú kvôli larvám hmyzu.

Sociálne siete teraz zaplavili fotografie srncov s výrastkami na koži, ktoré pripomínajú nádory. Výrastky im pritom neraz pokrývajú celé telo vrátane tváre a končatín. Ako približuje denník Daily Mail, pozorovania hlásili napríklad z New Yorku, Pennsylvánie či Wisconsinu.

Nezvyčajné ochorenie bližšie popisuje časopis Myslivost, podľa ktorého u postihnutých srncov ide o príznaky fibropapilomatózy. Ochorenie sa už vyskytlo aj na Slovensku.

„Problematika fibropapilomatózy – benígnej nádorovej choroby jeleňovitých sa v poľovníckej praxi stáva v posledných rokoch čoraz viac známejšou. Od jej prvého záchytu na Slovensku pri srncovi lesnom v okrese Senica (Rajský, 1998) je to téma diskutovaná a publikovaná na rôznych odborných fórach,“ píše Myslivost.

Ochorenie sa podľa Daily Mail šíri najmä prostredníctvom infikovaných komárov a kliešťov. Tie sú najaktívnejšie počas leta, takže nakazené srnce je možné pozorovať najmä koncom leta a skoro na jeseň.

„Papilómy sa vyskytujú najviac počas neskorého leta a začiatkom jesene, pravdepodobne v dôsledku zvýšenej aktivity bodavého hmyzu,“ uviedlo v tejto súvislosti Washingtonské ministerstvo rybárstva a poľovníctva.

Infekcia u ľudí nehrozí

Fibropapilomatóza u srnčej zveri je vyvolaná vírusom z rovnakej rodiny ako papilomavírusy, ktoré napádajú človeka. Rozdiel je však v tom, že vírus u srnčej zveri nie je schopný nakaziť iný druh živočíchov, a tak sa netreba báť, že nakazené srnce akokoľvek ohrozia zdravie ľudí.

Papilómy u srnčej zvery dorastajú približne do veľkosti hrášku až futbalovej lopty, pričom majú šedé až čierne sfarbenie a na vrchu sú často bez chlpov.

Nákaza sa podľa veterinárky Kristin Mansfieldovej vyskytuje v rámci celého územia Spojených štátov, a môže sa šíriť aj všade tam, kde majú srnce spoločné krmovisko.

Fibropapilomatóza u jeleňov a srncov zvyčajne nemá tragické následky, ochorenie zvykne samé ustúpiť v priebehu niekoľkých mesiacov.

Zdroj: Info.sk, DP, dailymail.co.uk, myslivost.cz
