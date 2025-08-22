Dopravcom na leteckej linke medzi Bratislavou a Košicami bude Wizz Air
- DNES - 11:01
- Bratislava
Dopravcom na novej leteckej linke medzi Bratislavou a Košicami bude spoločnosť Wizz Air. Prvý let by sa mal uskutočniť už v novembri tohto roka.
Lietať sa bude s lietadlami Airbus A321/A32O s kapacitou 230 sedadiel. Dotácia na linku bude za obdobie 26. októbra 2025 do 25. marca 2028 vo výške maximálne 5,2 milióna eur, namiesto odhadovaných 9 miliónov eur. Uviedol to v piatok na tlačovej konferencii minister dopravy SR Jozef Ráž (nominant Smeru-SD). Záujemcov o tender na prevádzkovanie uvedenej linky bolo podľa neho päť, ponuky predložili dve firmy.
„V prvom rade by som chcel oznámiť, že víťazným dopravcom, ktorý predložil najlepšie podmienky na toto spojenie, je spoločnosť Wizz Air. Lietadlo, ktoré bude používané na toto spojenie, je Airbus s kapacitou asi 230 sedadiel. Prvý let sa predpokladá v novembri 2025,“ priblížil.
Na letisko treba podľa neho prísť len 40 minút pred odletom. „Lieta sa každý jeden deň v týždni, v pondelok a piatok sa bude lietať dvakrát. Počas pracovných dní a v sobotu sa bude lietať o 6.30 h z Bratislavy, o 8.05 h z Košíc. V pondelok a piatok to bude aj o 16.20 h z Bratislavy a o 17.55 h z Košíc. V nedeľu sa odlieta vo večerných hodinách, a to o 21.00 h z Bratislavy a o 22.35 h z Košíc,“ priblížil Ráž. O presnom dátume a čase prvého letu bude podľa neho ministerstvo dopravy včas informovať.
Ceny jednosmernej letenky budú podľa Rážových slov od 19,99 eura. „Zastropované boli už pri nastavovaní podmienok tendra, a to pri jednosmernom lete do hodnoty 75 eur (bez batožiny) a s podanou batožinou do 85 eur. Cena obojsmernej letenky sa bude začínať na úrovni 39,98 eura. Maximálna cena bola stanovená nami, a to 150 eur (bez batožiny) a s podanou batožinou do 170 eur. Cena letenky sa bude odvíjať od toho, v akom predstihu si ju kúpite, respektíve od vyťaženosti daného lietadla tak, ako je to aj pri akýchkoľvek iných letenkách,“ informoval minister dopravy.
Dosah, ktorý linka bude mať na štátny rozpočet, bude zanedbateľný oproti tomu, koľko to do štátneho rozpočtu následne prinesie. „Bude to mať multiplikačný efekt na rast hrubého domáceho produktu. Verím tomu, že linka pomôže obchodným vzťahom. Zároveň spolu s týmto oznámili dve veľké spoločnosti, že si vytvoria bázu na bratislavskom letisku. Už len na tomto si myslím, že štátny rozpočet zarobí výrazne viacej, ako nás to bude stáť,“ oznámil minister.
