Všetky školy v Česku budú musieť dievčatám zabezpečiť menštruačné potreby

  • DNES - 10:59
  • Praha
Všetky školy v Česku budú musieť dievčatám zabezpečiť menštruačné potreby

Všetky školy či iné zariadenia určené na vzdelávanie detí v Česku budú musieť od januára budúceho roka zaistiť pre dievčatá menštruačné potreby.

Novelu vyhlášky, ktorá vznikla na základe požiadaviek študentov a neziskových organizácií, v piatok podpísal český minister zdravotníctva Vlastimil Válek, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

Jednotlivo balené menštruačné potreby budú musieť byť na všetkých toaletách, ktoré sú určené pre žiačky staršie než deväť rokov, a tiež na spoločných toaletách s chlapcami. Ministerstvo podotklo, že mnoho českých škôl už v súčasnosti tieto potreby zaisťuje na základe dohôd so svojimi zriaďovateľmi. Novou vyhláškou chce nastaviť jasný rámec pre všetky dotknuté zariadenia.

Menštruácia nie je voľba, ale prirodzená súčasť života a žiadna študentka by pre ňu nemala odchádzať domov, improvizovať s toaletným papierom alebo sa hanbiť požiadať o pomoc. Cieľom vyhlášky je nielen vyšší hygienický štandard v školách, ale aj odstránenie bariér v prístupe k vzdelávaniu a zníženie absencie dievčat na vyučovaní z tohto dôvodu,“ uviedol Válek.

Návrh novely podľa rezortu vznikol na základe verejnej diskusie, do ktorej sa zapojili zástupcovia žiackych samospráv a neziskové organizácie, ktoré pôsobia v oblasti rovného prístupu k vzdelávaniu a práv žien a dievčat.

Zdroj: Info.sk, TASR
