Blanár a Szijjártó poslali Kallasovej otvorený list pre útoky Ukrajiny na Družbu
- DNES - 10:57
- Bratislava/Budapešť
Ministri zahraničných vecí SR a Maďarska vyzvali na okamžité zabezpečenie dodržiavania záväzkov bezpečnosti energetických dodávok členských štátov EÚ.
Ukrajinská armáda v priebehu deviatich dní už trikrát zaútočila na infraštruktúru ropovodu Družba na ruskom území. Z tohto dôvodu došlo k pozastaveniu dodávok prostredníctvom tohto potrubia, ktoré dopravuje ropu aj na Slovensko a do Maďarska. Ministri zahraničných vecí SR a Maďarska, Juraj Blanár a Péter Szijjártó, preto v piatok poslali spoločný otvorený list šéfke európskej diplomacie Kaji Kallasovej a eurokomisárovi pre energetiku Danovi Jorgensenovi, v ktorom vyzvali Európsku komisiu (EK) na okamžité zabezpečenie dodržiavania záväzkov bezpečnosti energetických dodávok členských štátov EÚ. TASR o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.
Ministri Kallasovú a Jorgensena upozornili, že EK vo svojom vyhlásení z 27. januára 2025 uviedla, že celistvosť energetickej infraštruktúry zásobujúcej členské štáty EÚ je otázkou bezpečnosti celej Únie. Komisia v tejto súvislosti vyzvala všetky tretie krajiny, aby to rešpektovali.
„Komisia v tomto vyhlásení deklarovala, že je pripravená ochraňovať našu kritickú energetickú infraštruktúru, ktorej súčasťou sú aj ropovody, preto považujeme za absolútne nevyhnutné, aby sa EÚ postavila za záujmy členských štátov a energetickú bezpečnosť jej obyvateľov vrátane obyvateľov SR. Akékoľvek ohrozenie energetickej bezpečnosti našej krajiny je neakceptovateľné,“ vyhlásil Blanár.
Šéf slovenskej diplomacie tiež upozornil, že počas nedávnych útokov na ropovod Družba boli dodávky ropy zastavené naposledy v pondelok a po opravách boli rýchlo obnovené. Útok ukrajinských síl, ku ktorému došlo vo štvrtok, však ropovod podľa ministra vážne poškodil a doposiaľ nie je známe, aký je rozsah škôd, čo zásadne ovplyvní dodávky do slovenskej rafinérie.
„Vzhľadom na to, že EÚ a jej členské štáty poskytli Ukrajine v uplynulých rokoch podporu v hodnote stoviek miliárd eur, považujeme kroky Ukrajiny, ktoré vážne ohrozujú energetickú bezpečnosť Maďarska a Slovenska, za úplne neprijateľné. V tejto súvislosti dôrazne vyzývame Komisiu, aby bezodkladne dodržala záväzky uvedené vo vyššie uvedenom vyhlásení a zaručila bezpečnosť dodávok energie svojim členským štátom,“ napísali ministri Maďarska a SR.
