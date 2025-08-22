  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Piatok, 22.8.2025Meniny má Tichomír
21°Bratislava

Blanár a Szijjártó poslali Kallasovej otvorený list pre útoky Ukrajiny na Družbu

  • DNES - 10:57
  • Bratislava/Budapešť
Blanár a Szijjártó poslali Kallasovej otvorený list pre útoky Ukrajiny na Družbu

Ministri zahraničných vecí SR a Maďarska vyzvali na okamžité zabezpečenie dodržiavania záväzkov bezpečnosti energetických dodávok členských štátov EÚ.

Ukrajinská armáda v priebehu deviatich dní už trikrát zaútočila na infraštruktúru ropovodu Družba na ruskom území. Z tohto dôvodu došlo k pozastaveniu dodávok prostredníctvom tohto potrubia, ktoré dopravuje ropu aj na Slovensko a do Maďarska. Ministri zahraničných vecí SR a Maďarska, Juraj Blanár a Péter Szijjártó, preto v piatok poslali spoločný otvorený list šéfke európskej diplomacie Kaji Kallasovej a eurokomisárovi pre energetiku Danovi Jorgensenovi, v ktorom vyzvali Európsku komisiu (EK) na okamžité zabezpečenie dodržiavania záväzkov bezpečnosti energetických dodávok členských štátov EÚ. TASR o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

Ministri Kallasovú a Jorgensena upozornili, že EK vo svojom vyhlásení z 27. januára 2025 uviedla, že celistvosť energetickej infraštruktúry zásobujúcej členské štáty EÚ je otázkou bezpečnosti celej Únie. Komisia v tejto súvislosti vyzvala všetky tretie krajiny, aby to rešpektovali.

Komisia v tomto vyhlásení deklarovala, že je pripravená ochraňovať našu kritickú energetickú infraštruktúru, ktorej súčasťou sú aj ropovody, preto považujeme za absolútne nevyhnutné, aby sa EÚ postavila za záujmy členských štátov a energetickú bezpečnosť jej obyvateľov vrátane obyvateľov SR. Akékoľvek ohrozenie energetickej bezpečnosti našej krajiny je neakceptovateľné,“ vyhlásil Blanár.

Šéf slovenskej diplomacie tiež upozornil, že počas nedávnych útokov na ropovod Družba boli dodávky ropy zastavené naposledy v pondelok a po opravách boli rýchlo obnovené. Útok ukrajinských síl, ku ktorému došlo vo štvrtok, však ropovod podľa ministra vážne poškodil a doposiaľ nie je známe, aký je rozsah škôd, čo zásadne ovplyvní dodávky do slovenskej rafinérie.

Vzhľadom na to, že EÚ a jej členské štáty poskytli Ukrajine v uplynulých rokoch podporu v hodnote stoviek miliárd eur, považujeme kroky Ukrajiny, ktoré vážne ohrozujú energetickú bezpečnosť Maďarska a Slovenska, za úplne neprijateľné. V tejto súvislosti dôrazne vyzývame Komisiu, aby bezodkladne dodržala záväzky uvedené vo vyššie uvedenom vyhlásení a zaručila bezpečnosť dodávok energie svojim členským štátom,“ napísali ministri Maďarska a SR.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Trumpova vláda preveruje 55 miliónov ľudí ohľadom možného vyhostenia

Trumpova vláda preveruje 55 miliónov ľudí ohľadom možného vyhostenia

DNES - 11:17Zahraničné

Americké ministerstvo zahraničných vecí vo štvrtok uviedlo, že v súčasnosti preveruje záznamy viac ako 55 miliónov cudzincov, ktorí sú držiteľmi platných víz.

Všetky školy v Česku budú musieť dievčatám zabezpečiť menštruačné potreby

Všetky školy v Česku budú musieť dievčatám zabezpečiť menštruačné potreby

DNES - 10:59Zahraničné

Všetky školy či iné zariadenia určené na vzdelávanie detí v Česku budú musieť od januára budúceho roka zaistiť pre dievčatá menštruačné potreby.

Ukrajina tvrdí, že vo štvrtok zaútočila na dôležitý uzol na ropovode Družba

Ukrajina tvrdí, že vo štvrtok zaútočila na dôležitý uzol na ropovode Družba

DNES - 10:05Zahraničné

Ukrajinská armáda podľa veliteľa síl bezpilotných systémov Roberta Brovdiho vo štvrtok zasiahla prečerpávaciu stanicu na ropovode Družba pri meste Uneča v ruskej Brianskej oblasti.

Szijjártó: Ukrajina tretíkrát zaútočila na ropovod

Szijjártó: Ukrajina tretíkrát zaútočila na ropovod

DNES - 9:49Zahraničné

Preprava ropy do Maďarska cez ropovod Družba sa opäť zastavila, upozornil v piatok na Facebooku maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó.

Vosveteit.sk
Nová funkcia v Androide ti odhalí skryté služby Google v telefóne, ktoré bežia na pozadíNová funkcia v Androide ti odhalí skryté služby Google v telefóne, ktoré bežia na pozadí
Americká FBI volá na poplach! Ruskí hackeri sa prebúdzajú a opäť začínajú poľovať na routeryAmerická FBI volá na poplach! Ruskí hackeri sa prebúdzajú a opäť začínajú poľovať na routery
Tvoj smartfón už nikdy nebude ako predtým. Vylepšený Gemini Live od Google ťa ohromíTvoj smartfón už nikdy nebude ako predtým. Vylepšený Gemini Live od Google ťa ohromí
Hackeri stratili kontrolu. Zdrojový kód jedného z najnebezpečnejších Android vírusov unikol na internetHackeri stratili kontrolu. Zdrojový kód jedného z najnebezpečnejších Android vírusov unikol na internet
Netflix končí august vo veľkom štýle. Tieto filmové a seriálové novinky si rozhodne nemôžeš nechať ujsť!Netflix končí august vo veľkom štýle. Tieto filmové a seriálové novinky si rozhodne nemôžeš nechať ujsť!
Európska únia ti chce čítať všetky správy. Stojíme na križovatke, ktorá nás môže vrhnúť do digitálnej temnotyEurópska únia ti chce čítať všetky správy. Stojíme na križovatke, ktorá nás môže vrhnúť do digitálnej temnoty
Samsung spúšťa hernú revolúciu. Tvoj Galaxy telefón čoskoro zvládne aj tie najnáročnejšie hrySamsung spúšťa hernú revolúciu. Tvoj Galaxy telefón čoskoro zvládne aj tie najnáročnejšie hry
Prečo sú veterné elektrárne obľúbenou témou konšpirátorov aj Trumpa?Prečo sú veterné elektrárne obľúbenou témou konšpirátorov aj Trumpa?
Záhadný stroj X-37B opäť mieri do vesmíru. Odštartuje už dnes a Američania o jeho úlohách mlčiaZáhadný stroj X-37B opäť mieri do vesmíru. Odštartuje už dnes a Američania o jeho úlohách mlčia
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP