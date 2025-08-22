Vodič štvorkolky neprežil náraz do stromu
Polícia začala trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia.
Náraz do stromu v Starej Lehote - časť Kopanice v okrese Nové Mesto nad Váhom vo štvrtok (21. 8.) v neskorých večerných hodinách neprežil 58-ročný vodič štvorkolky. Polícia okolnosti nehody vyšetruje, začala trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia. Informovala o tom v piatok na sociálnej sieti.
„Vodič štvorkolky z doposiaľ nezistených príčin narazil na turistickom chodníku do stromu. Na mieste tragickej udalosti zasahovali všetky záchranné zložky. Napriek ich snahe 58-ročný vodič zraneniam na mieste podľahol,“ uviedli policajti.
U muža nariadili pitvu, v rámci ktorej sa bude zisťovať aj prítomnosť alkoholu, prípadne iných návykových látok. Presné príčiny udalosti sú predmetom vyšetrovania.
„Apelujeme na všetkých vodičov motoriek a štvorkoliek, aby jazdili zodpovedne, používali ochrannú výbavu a pohybovali sa len po miestach, ktoré sú na to určené,“ zdôraznili policajti.
Nákup cateringu za 660.000: SaS vyčíta Eštokovi nákup do vládnej letky
Opozičná SaS kritizuje ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka za nákup cateringu do vládnej letky za 660.000 eur na dva roky.
Polícia pátra po nezvestnom mužovi, vydali na neho zatykač
Na muža vydali príkaz na zatknutie.
Zrážka autobusu a auta: Na miesto vyslali 8 sanitiek
K nehode autobusu a auta vyslali niekoľko ambulancií.
ZAP: Financie na analýzu vakcín mohli byť využité tam, kde denne chýbajú
Zväz ambulantných poskytovateľov vyzýva vládu, aby prestala plytvať verejnými zdrojmi pod vplyvom populizmu a „sebaprezentácie“.