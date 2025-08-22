  • Články
Vodič štvorkolky neprežil náraz do stromu

  • DNES - 10:28
  • Stará Lehota
Polícia začala trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia.

Náraz do stromu v Starej Lehote - časť Kopanice v okrese Nové Mesto nad Váhom vo štvrtok (21. 8.) v neskorých večerných hodinách neprežil 58-ročný vodič štvorkolky. Polícia okolnosti nehody vyšetruje, začala trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia. Informovala o tom v piatok na sociálnej sieti.

Vodič štvorkolky z doposiaľ nezistených príčin narazil na turistickom chodníku do stromu. Na mieste tragickej udalosti zasahovali všetky záchranné zložky. Napriek ich snahe 58-ročný vodič zraneniam na mieste podľahol,“ uviedli policajti.

U muža nariadili pitvu, v rámci ktorej sa bude zisťovať aj prítomnosť alkoholu, prípadne iných návykových látok. Presné príčiny udalosti sú predmetom vyšetrovania.

Apelujeme na všetkých vodičov motoriek a štvorkoliek, aby jazdili zodpovedne, používali ochrannú výbavu a pohybovali sa len po miestach, ktoré sú na to určené,“ zdôraznili policajti.

Zdroj: Info.sk, TASR
